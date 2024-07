bild: yalehome

5 Tipps um dein Zuhause in der Festival-Saison zu schützen

Es ist Festivalzeit! Während du dich darauf konzentrierst, dein Outfit und deine Campingausrüstung vorzubereiten, sorgt Yale für die Sicherheit deines Zuhauses. Hierzu gibt es neu das intuitive Yale Smart Sicherheits-Ökosystem, auf welches du dich verlassen kannst, solange du ausser Haus bist und feierst.

Linus® Smart Lock L2: Mach dir nie wieder Gedanken, ob du deine Haustüre abgeschlossen hast

Du bist dir unsicher, ob du die Tür zu Hause abgeschlossen hast? Mit dem Yale Linus® Smart Lock L2 kannst du beruhigt sein und den Status deiner Türe von überall aus prüfen und bei Bedarf ver- und entriegeln. Das neue Linus® L2 ist mit den Schweizer 22mm Rundzylindern und Euro-Profilzylindern kompatibel. Außerdem ist es kleiner, leiser und schneller zu entriegeln als andere auf dem Markt erhältlichen smarten Türschlösser und lässt sich schnell und einfach installieren.

Musst du einen Freund hereinlassen, der deine Haustiere füttert oder nach deinem Haus sieht, während du weg bist? Mach dir keine Sorgen! Mit dem Linus® L2 kannst du ganz einfach virtuelle Schlüssel mit Freunden teilen und den Aktivitätsprotokoll deines Schlosses in der Yale Home App einsehen. Du erhältst Echtzeit-Benachrichtigungen, die beim Öffnen der Tür auf dein Smartphone gesendet werden. Damit hast du immer im Blick, was zu Hause passiert.

Mehr erfahren kannst du hier

Yale Smart Alarm: Besserer Schutz für dein ganzes Zuhause

Während du zur Musik deiner Lieblingskünstler abrockst, hast du mit dem Yale Smart Alarm die Sicherheit, dass dein Zuhause rundum geschützt und überwacht ist. Über die Yale Home App kannst du auf die Live-Überwachung zugreifen und 4 verschiedene Bereiche in deinem Haus oder auch mehrere Objekte unabhängig voneinander schützen. Genieße eine Schutzreichweite von 1 km dank der Yale Horizon+ Technologie, die Einbrüche erkennt, bevor sie stattfinden.

Mehr erfahren kannst du hier

Yale Smarte Kameras: Behalte dein Zuhause von überall aus im Auge

Willst du wissen, was deine Haustiere machen, während du auf dem Campingplatz übernachtest, oder sicherstellen, dass zu Hause alles in Ordnung ist? Die smarten Kameras von Yale für den Innen- und Außenbereich bieten dir gestochen scharfe 1080p-Full-HD-Bilder, Live-Ansicht, bewegungsgesteuerte Aufnahmen, Nachtsicht, detaillierte Benachrichtigungen und Zwei-Wege-Audiogespräche. Weiterhin die Integration mit führenden Sprachassistenten und auch KI ist bereits mit an Bord. So weisst du immer, was zu Hause passiert.

Mehr erfahren kannst du hier

Yale Smarte Video-Türklingel: Schau nach, wer an der Haustür steht

Während du damit beschäftigt bist, einen Platz in der Nähe der Bühne zu ergattern, klingelt es an deiner Haustüre. Mit der smarten Video-Türklingel von Yale kannst du von überall und jederzeit deine Besucher sehen, hören und mit ihnen sprechen. Die einfach zu bedienende Türklingel bietet eine gestochen scharfe 1080p Full HD-Auflösung, ein Sichtfeld von 154°, sowie Live-Ansicht und Nachtsicht, die du über die Yale Home App nutzen kannst. Du bekommst einen «Anruf» auf dein Telefon, wenn jemand klingelt und erhältst detaillierte Echtzeit-Benachrichtigungen, wenn die eingebauten Bewegungssensoren ausgelöst werden. Somit verpasst du nie wieder eine Lieferung oder einen Gast wenn du unterwegs bist.

Mehr erfahren kannst du hier

Ein umfassender Blick auf das Yale Smart Sicherheits-Ökosystem

Das gesamte Yale Smart Sicherheits-Ökosystem ist so konzipiert, dass es zusammenarbeitet, um mehr Konnektivität und Kontrolle zur Sicherheit deines Zuhauses zu bieten. Alle smarten Yale Produkte können mit nur einer App jederzeit und von überall aus gesteuert und überwacht werden - das ist Sicherheit einfach gemacht. Wenn zum Beispiel dein Freund etwas ausleihen möchte während du auf einem Festival bist, kannst du über die Yale Home App sehen, dass er an deiner smarten Videotürklingel läutet und anschliessend dein smartes Türschloss Linus® L2 von Yale aufschließen um ihn hereinzulassen - alles aus der Ferne.

Mehr über das Yale Smart Sicherheits-Ökosystem kannst du hier herausfinden.