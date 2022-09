Bücher für die Ferien: Lese-Empfehlungen aus den Buchhandlungen

Promotion

10 #BookTok Bücher, die man gelesen haben muss!

Bist du ein Bücherwurm oder hast noch vor, einer zu werden? Die Buchhändler:innen von Buchhaus.ch präsentieren in dieser Rubrik spannende und unterhaltsame Bücher, die sich zu entdecken lohnen.

Buch 1

Miranda Cowley Heller – Der Papierpalast​



Eine Frau zwischen Liebhaber und Familie



Elle Bishop, 50, glücklich verheiratet, steht vor einer grossen Entscheidung: Bleibt sie bei ihrem Ehemann oder verlässt sie ihn und ihre Familie für ihren Jugendfreund, mit dem sie eine unvergessliche Nacht verbracht hat. Sie hat nur einen Tag Zeit, um herauszufinden, wer sie im Leben sein will und mit wem sie es verbringen möchte. Im Papierpalast, dem Sommerhaus der Familie, steht sie vor der Frage, welche Art des Glücks sie wählen wird. Ein grosser Roman über die Sommer unseres Lebens - und darüber, was es heute bedeutet, eine Frau zu sein.

Buch 2

Taylor Jenkins Reid – Die sieben Männer der Evelyn Hugo

Die einstige Hollywood-Filmikone Evelyn Hugo ist endlich bereit auszupacken und die Wahrheit über ihr schillerndes Leben und ihre skandalösen sieben Ehen zu erzählen. Sie fragt die Lokaljournalistin Monique Grant als Ghostwriterin an. Monique ist darüber mehr als erstaunt, schliesslich hat sie seit Jahren keinen grossen Artikel mehr geschrieben. Könnte das ihre Chance sein?

In ihrem luxuriösen Apartment über den Dächern Manhattans beginnt Evelyn Monique ihre Geschichte zu erzählen: vom Aufstieg in der Männerwelt Hollywoods, den goldenen Jahren der Filmbranche und einer geheimen grossen Liebe, deren Scheitern der Preis für ihren Erfolg war. Als sich die Geschichte dem Ende nähert, begreift Monique schliesslich, auf welch schmerzhafte Weise ihr Leben mit dem des Hollywoodstars verbunden ist …

Buch 3

Ali Hazelwood – Die theoretische Unwahrscheinlichkeit von Liebe

Die Unvernunft der Liebe:

Biologie-Doktorandin Olive glaubt an Wissenschaft - nicht an etwas Unkontrollierbares wie die Liebe. Dank ihrer Freundin Anh sieht sie sich plötzlich gezwungen, eine Beziehung vorzutäuschen, und küsst in ihrer Not den erstbesten Mann, der ihr über den Weg läuft. Nicht nur, dass dieser Kuss eine Kette irrationaler Gefühle auslöst - der Geküsste entpuppt sich zudem als Adam Carlsen: grösster Labortyrann von ganz Stanford. Schon bald droht nicht nur Olives wissenschaftliche Karriere über dem Bunsenbrenner geröstet zu werden, auch ihre Verwicklung mit Carlsen fühlt sich mehr nach oxidativer Reaktion als romantischer Reduktion an, und Olive muss dringend ihre Gefühle einer Analyse unterziehen ...

Buch 4

Sally Rooney – Schöne Welt, wo bist du

Der Nummer 1 Bestseller aus UK & USA von der Autorin von «Normal People»: jetzt im Taschenbuch!

Alice trifft Felix. Sie ist eine erfolgreiche Schriftstellerin, er arbeitet entfremdet in einer Lagerhalle. Sie begehren einander, doch können sie einander auch trauen? Alices beste Freundin Eileen hat eine schmerzvolle Trennung hinter sich und fühlt sich aufs Neue zu Simon hingezogen, mit dem sie seit ihrer Kindheit eng verbunden ist. Sie lieben sich, doch ist der Versuch einer Beziehung den Verlust ihrer Freundschaft wert?

Zwischen Dublin und einem kleinen Ort an der irischen Küste entfaltet Sally Rooney eine Geschichte von vier jungen Menschen, die sich nahe sind, die einander verletzen, die sich austauschen: über Sex, über Ungleichheit und was sie mit Beziehungen macht, über die Welt, in der sie leben. Schöne Welt, wo bist du ist eine universelle Geschichte über den Raum zwischen Alleinsein und Einsamkeit und über die Freiheit, sein Leben mit anderen zu teilen - überwältigend klug, voller Klarheit und Trost.

Buch 5

Colleen Hoover – Für immer ein Teil von dir



Die deutsche Ausgabe des Bestsellers «Reminders of Him»



Fünf Jahre nach dem tragischen Unfalltod ihrer grossen Liebe Scott kehrt Kenna an den Ort des Geschehens zurück. Ihr einziger Wunsch: endlich ihre vierjährige Tochter Diem, die bei Scotts Eltern lebt, in die Arme zu schliessen. Gleich am ersten Abend trifft sie auf Ledger, der erste Mann, zu dem sie sich seit Scotts Tod hingezogen fühlt - und er sich umgekehrt auch zu ihr. Doch dann stellt sich heraus, dass Ledger Scotts engster Freund seit Kindertagen war. Und dass er geschworen hat, dass die ihm unbekannte Mutter, die Schuldige am Tod seines Freundes, niemals eine Rolle in Diems Leben spielen wird …



Buch 6

Penelope Douglas – Punk 57



Wir waren perfekt füreinander – bis wir uns trafen



Misha und Ryen sind Brieffreunde. Sie haben sich über Jahre hinweg all ihre Geheimnisse, Sorgen und Wünsche anvertraut - und sie haben drei Regeln: kein Kontakt im echten Leben, keine sozialen Medien und keine Bilder. Denn das, was sie miteinander haben, ist perfekt. Warum es also ruinieren? Als Misha sich dennoch über die Abmachung hinwegsetzt und Ryen aufsucht, steht vor ihm nicht die nerdige Aussenseiterin mit Brille und Gedichtbänden im Rucksack, für die er sie hielt, sondern eine fiese Cheerleaderin, die den anderen Schülern das Leben zur Hölle macht. Misha ist schockiert, enttäuscht, wütend, und er hasst Ryen sofort - leidenschaftlich!



Buch 7

Jennifer Lynn Barnes – The Inheritance Games – Das Spiel geht weiter (Band 2 des New-York-Times-Bestsellers!)



Ein atemberaubender Thriller mit jeder Menge Action, Glamour und vier atemberaubenden Intriganten



Avery steht weiterhin vor einem Rätsel: Warum nur hat der milliardenschwere Tobias Hawthorne ausgerechnet ihr sein gesamtes Vermögen vermacht? Ihr, einer völlig Unbekannten anstatt seinen Töchtern oder seinen vier Enkelsöhnen. Eine Blutsverwandte ist sie jedenfalls nicht, so viel hat die junge Erbin inzwischen herausgefunden. Aber auf ihrer Spurensuche mehren sich die Hinweise, dass sie eine weit tiefere Verbindung zu dieser aussergewöhnlichen Familie hat, als sie je ahnte. Die schillernden und charmanten Enkelsöhne des Patriarchen spielen derweil hinter den Kulissen ihr ganz eigenes Spiel. Und damit nicht genug, treten weitere Gegenspieler auf den Plan, die Avery loswerden wollen - um jeden Preis …



Buch 8

Alice Oseman – Heartstopper Volume 3



Für Liebe braucht man nicht viele Worte.

Band drei der schönsten queeren Lovestory in Bildern.

Mitten ins Herz gestolpert Klassenfahrt nach Paris! Die Schüler der Truham Grammar School for Boys und die Schülerinnen des Higgs-Gymnasiums für Mädchen fahren gemeinsam in die Stadt der Liebe. Natürlich übernachten Mädchen und Jungen streng voneinander getrennt. Aber Nick und Charlie dürfen Tag und Nacht zusammen sein. Schwierig! Denn küssen dürfen sie sich immer noch nur heimlich.

In Nicks und Charlies Freundinnenkreis finden sich alle Farben des LGBTQIA+-Regenbogens. Aber selbst gegenüber so wunderbaren Menschen, fällt es manchmal schwer, die Wahrheit zu sagen. Kann sich Nick am Ende doch zu Charlie bekennen? Der dritte Teil des erfolgreichen Webcomics und Netflix-Hits Heartstopper als Graphic Novel in der deutschen Übersetzung von Vanessa Walder.

Buch 9

Pati Valpati – Schlechtes Vorbild, gute Vibes

»Mach dich rar!«, »Sei vernünftig!«, »Werd erwachsen!«. In unserer Gesellschaft sind mehr Ratschläge im Umlauf als Koks in Berlin. Sie erfreuen sich aber nicht annähernd der gleichen Beliebtheit. Trotzdem bekommt man sie massenhaft um die Ohren geschleudert oder drückt sie anderen ungefragt aufs Auge und das, obwohl einem bewusst ist, dass sich niemand an sie halten wird. Vor allem nicht man selbst.

Daher ist es mehr als notwendig, diesem Übermass an ultimativ nutzlosen Lebensweisheiten mal richtig tief in der Nase rum zu bohren. Nur so lässt sich herausfinden, ob sich all diese Ratschläge ihren Platz als moralische Wegweiser tatsächlich fair erkämpft, oder lediglich mit dubiosen Mitteln ergaunert haben und somit guten Gewissens ignoriert werden könnten. Denn wenn man den Forderungen nach fehlerloser Vorbildlichkeit irgendwann mit Gleichgültigkeit ins gestresste Gesicht blicken kann, realisiert man, wie viel einfacher das Leben sich auf einmal leben lässt.

Buch 10

Wiest, Brianna – 101 Essays, die dein Leben verändern werden

Wer lernt, anders zu denken, kann sein Leben neu erfinden.



Du weisst mit deinem Leben nicht so recht etwas anzufangen? Dich lassen Ängste und Zweifel nicht los? Es fällt dir schwer, Entscheidungen zu treffen? Deine Wünsche bleiben unerfüllt?



Der Weg zu einem glücklichen Leben verläuft selten geradeaus. Aber die Herausforderungen, denen du begegnest, sind Chancen, deine Denkweise zu verändern und an dir selbst zu wachsen. Die 101 lebensverändernden Essays von Brianna Wiest durchbrechen schädliche Denkmuster und öffnen dir die Augen. Mit grosser Menschenkenntnis und psychologischem Feingefühl offenbart sie dir, was du hören musst, aber nicht willst. Was du eigentlich schon weisst, aber unterdrückst. Egal, ob du mit Beziehungen, deiner eigenen Lebenseinstellung oder der Kommunikation mit deinen Liebsten zu kämpfen hast, dieses Buch hat die Antwort. Es wird dir auf der Suche nach dir selbst, nach Neubeginn und Glück ein wertvoller Begleiter sein.



