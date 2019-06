Promotion

Schon mal in eine Wolke gebissen? Vegi-Döner mit Cloud Bread (Low Carb) von Swissmilk



Schon mal in eine Wolke gebissen? Vegi-Döner mit Cloud Bread (Low Carb)

Cloud Bread heisst Cloud Bread, weil… Ach, probier‘s doch einfach aus, dann weisst du‘s.

Das ganze Rezept im Video

Zutaten

Für 4 Personen

2 ofengrosse Backbleche

Haushaltpapier

Cloud Bread:

5 Eier

200 g Frischkäse

1/2 TL Backpulver

1-2 EL Sesam, Salz, Rosmarin, Thymian, nach Belieben

1 EL Honig, nach Belieben

Tzatziki:

1/2 Salatgurke

1/2 TL Salz

180 g Rahmjoghurt (griechische Art)

1 Knoblauchzehe

Einige Tropfen Zitronensaft

Salz, Pfeffer

Füllung:

1 kleine Dose Kichererbsen

Bratcrème

1 TL Kurkuma

Salz, Pfeffer

1⁄2 Gurke, entkernt, in Würfeln

1 Tomate, entkernt, in Würfeln

1⁄2 Bund Petersilie, gehackt

1/8 Rotkraut, in feinen Streifen

1 Handvoll Salat, Blätter zerzupft

1 rote Zwiebel, in Streifen geschnitten



Zubereitung

Zubereiten: 30 Minuten

Koch-/Backzeit: 30 Minuten

Auf dem Tisch in 1 Stunde

Cloud Bread: Ofen auf 150°C Umluft (Unter-/Oberhitze 170°C) vorheizen und Backblech mit Backpapier auslegen. Eier trennen und Eiweiss und Eigelb jeweils in eine Schüssel geben. Den Frischkäse zum Eigelb geben, nach Belieben Honig hinzugeben und rühren bis eine cremige Masse entsteht. Backpulver zum Eiweiss geben und steif schlagen. Eischnee vorsichtig unter die Eigelb-Frischkäse-Masse unterheben. Teig auf zwei Backblechen zu insgesamt 4 flachen, runden Fladen ausstreichen und beliebig mit Gewürzen bestreuen (Sesam, Salz, Rosmarin, Thymian). Die zwei Backbleche für 20 Minuten auf den zwei untersten Rillen des vorgeheizten Ofens goldbraun backen. Bleche nach der Hälfte der Backzeit tauschen. Auskühlen lassen. Tzatziki: Gurke schälen, halbieren und die Kerne mit einem Teelöffel herausschaben. Gurke an der Röstiraffel raffeln oder in kleine Würfel schneiden, mit Salz mischen. In einem Sieb 20 Minuten abtropfen lassen, gut auspressen. Gurke mit Joghurt, Knoblauch und Zitronensaft verrühren und mit Salz und Pfeffer würzen. Füllung: Kichererbsen aus der Dose gut abtropfen lassen und mit Haushaltspapier trocken tupfen. Bratcrème in Bratpfanne geben und Kichererbsen bei mittlerer Hitze für 10 Minuten anbraten, dabei ab und zu umrühren. Mit Kurkuma, Salz und Pfeffer würzen. Gurke- und Tomatenwürfel mit Petersilie mischen, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Cloud Bread vorsichtig vom Backpapier lösen, eine Hälfte mit Salat, Kichererbsen, Rotkohl, Zwiebeln und Tomaten-Gurken-Mischung belegen, Tzatziki daraufgeben und zusammenklappen.

Tipp: Tzatziki, Gemüse und gebratene Kichererbsen können sehr gut am Vortag vorbereitet werden.

Nährwerte

Eine Portion enthält: 382 kcal, 20g Eiweiss, 25g Fett, 19g Kohlenhydrate.

