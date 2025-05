bild: YOUSEEZUERI AG

Für den perfekten Durchblick – 7 Dinge, die Du übers Augenlasern wissen musst

Soll ich, soll ich nicht? Tut das weh? Und kann die Brille wirklich weg, wenn ich meine Augen lasern lasse? Wir haben den medizinischen Leiter der YOUSEE Augenlaserkliniken PD Dr. Theo G. Seiler mit Fragen gelöchert. Gleich hast Du den Durchblick!

Theo Seiler, als medizinischer Leiter der YOUSEE Augenlaserkliniken und Oberarzt der Universitätsklinik für Augenheilkunde am Inselspital Bern haben Sie tausende Patientinnen und Patienten behandelt. Bei welchen Augen ist das Lasern erfolgsversprechend?

Theo Seiler: Das Augenlasern hat sich vor allem bei Kurzsichtigkeit und Hornhautverkrümmung etabliert. Über 99 Prozent unserer Patientinnen und Patienten sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Aber wie bei jeder Operation müssen die Voraussetzungen stimmen. Das heisst, die Augen müssen gesund, die Hornhaut genug dick und der Sehfehler stabil sein. Die OP erfolgt meist im Alter zwischen 25 und 45 Jahren. Davor können die Augen noch wachsen und der Sehfehler zunehmen, danach beginnt bereits die Altersweitsichtigkeit.

Wie lange dauert das Augenlasern und kann ich gleich danach besser sehen?

Je nach OP-Verfahren rechnen wir pro Auge mit rund 5 bis 10 Minuten. Die Operation ist in der Regel schmerzfrei. Nach der OP ist die Sicht milchig und verschwommen, daher lassen sich die meisten Leute von jemandem nach Hause begleiten. Beim am häufigsten verwendeten Verfahren, der Femto-LASIK, beträgt die Sicht in der Regel bereits nach 1 bis 2 Tagen 100 Prozent und mehr.

Es kursieren Geschichten, wonach Patientinnen und Patienten nach dem Augenlasern schlechter sahen oder es Komplikationen gab. Wie gefährlich ist der Eingriff?

Wie bei jeder Operation kann es auch nach einer Laserung der Augen zu Komplikationen wie einer Entzündung kommen. Um andere vermeidbare Komplikationen auszuschliessen, muss die Voruntersuchung seriös und entsprechend den Empfehlungen der Kommission für Refraktive Chirurgie durchgeführt werden. So identifizieren wir sämtliche Risikofaktoren, die ein nicht-zufriedenstellendes Ergebnis nach der Operation verursachen könnten. Wird alles korrekt gemacht und die neueste Lasertechnik verwendet, liegt die Sicherheit und Zufriedenheit nach einer Augenlaseroperation bei über 99 Prozent. Da unser Gründer und mein Vater, Prof. Theo Seiler Senior, die weltweit erste Augenlaser-OP vor inzwischen fast 40 Jahren durchgeführt und seine Erfahrungen mit uns geteilt hat, wissen wir heute ganz genau, welche Augen gelasert werden können und welche besser nicht. Leider gibt es aber schwarze Schafe, welche die Richtlinien ignorieren und den Fokus eher auf den Profit und nicht auf das Patientenwohl legen.

Mit solchen Fällen sind Sie immer wieder konfrontiert: Patientinnen und Patienten aus anderen Kliniken, bei denen es zu Komplikationen gekommen ist. Was sind da die Ursachen?

Am Anfang steht oft ein schlechtes Qualitätsmanagement, eine mangelhafte Untersuchung vor der OP oder ungenügende Erfahrung des Operateurs, wie man mit Komplikationen umgehen soll. Ich habe auch schon erlebt, dass die Ärztin oder der Arzt gar keine Zulassung in der Schweiz hat. Auffällig ist auch, dass viele der unzufriedenen Patienten niemals hätten operiert werden dürfen. Wenn ich mir dann die mitgebrachten Unterlagen der Voruntersuchung anschaue, hätte ich der grossen Mehrheit dieser Patientinnen und Patienten von einer Augenlaser-OP klar abgeraten.

Was kann ich tun, damit ich nicht in diese Falle tappe, sondern zu den über 99 Prozent der zufriedenen Patientinnen und Patienten zähle?

Erstens: holen Sie sich in jedem Fall eine Zweitmeinung ein. Die Erstabklärung ist meist kostenfrei. Zweitens: Sie müssen wissen, wer Sie operiert. Fragen Sie nach. Misstrauisch werde ich, wenn auf der Klinik-Website keine Lebensläufe mit Ausbildung der Ärztinnen und Ärzte zu finden sind. Sie können auch im öffentlichen Medizinregister (Medreg) des Bundesamts für Gesundheit prüfen, ob die Ärztin oder der Arzt zugelassen ist. Drittens: Lesen Sie Online-Bewertungen, speziell die negativen. Geht es in negativen Kommentaren um unhöfliche Praxisassistenten oder um Komplikationen und schlechte Ergebnisse? Viertens: Inhabergeführte Kliniken sind tendenziell vertrauenswürdiger als solche, hinter denen Investoren stehen.

Warum?

Weil wir als ärztliche Inhaber mit unserem Namen hinstehen und verantwortlich sind. Investoren hingegen müssen das nicht. Sie bleiben im Hintergrund.

Abgesehen davon, dass ich meine Brille nie mehr suchen muss, welche Vorteile hat das Augenlasern?

Da gibt es verschiedene. Beispielsweise erweitert das Lasern das «Brillensichtfeld» auf das gesamte Sichtfeld. Auch hat sich gezeigt, dass wer Zwei-Wochen-Linsen trägt, ein nicht unerhebliches Risiko für Entzündungen hat, die zu einer Sehverschlechterung führen können. Ein solches Risiko besteht nach dem Lasern nicht. Und letztlich geht es vielen Patientinnen und Patienten um Kostenersparnis. Das Augenlasern mit Vor- und Nachuntersuchung kostet rund 1500 Franken pro Auge. Diese Kosten sind je nachdem, ob Sie zusätzlich zur Brille noch Linsen tragen, nach wenigen Jahren amortisiert.

