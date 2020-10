Promotion

Paint it like Ramon – so kommst auch du zu deinem Traumhaus



Andrea Soltermann

Promotion

Paint it like Ramon – so kommst auch du zu deinem Traumhaus

Wie oft erwischen wir uns beim Gedanken, was alles Zuhause verändert werden könnte. In die Tat umsetzen tun wir in der Regel nicht. Das ändern wir jetzt gemeinsam.

Jeder kennt die Gedanken: «Eine farbige Wand wäre cool», «Ein kleiner Teich im Garten» oder «Ein ausgebauter Estrich oder Keller». Gerade dieses Jahr verbrachten wir wohl mehr Zeit in den eigenen vier Wänden als je zuvor. Warum also diese nicht perfekt nach dem eigenen Gusto gestalten?



Das dachte sich auch Ramon Zenhäusern. Das Chalet der Familie im Wallis hat schon verschiedene Renovationen und Umbauten hinter sich, immer mit dem Ziel, es besser und wohnlicher zu machen.

Andrea Soltermann

Jetzt war die Fassade dran. Die Idee gab es schon länger - aber wie bei uns auch, dauerte es bis zur Umsetzung. Aber hey, immerhin wurde sie noch in Angriff genommen.

Dank der Unterstützung von renovero fand er schnell einen Maler aus der Region und konnte so das Projekt in Angriff nehmen. Nach knapp zwei Wochen Renovation erstrahlte die Fassade wieder wie neu. In seinem Erfahrungsbericht kannst du nachlesen, wie Ramon den Prozess erlebte.

Andrea Soltermann

So klappt’s auch bei dir

Es gibt zahlreiche Punkte zu beachten bei einem Umbau oder Renovation. Es ist wichtig voraus zudenken. Sind die Handwerker einmal da oder steht sogar ein Gerüst, dann lasse doch gleich alles erledigen. Das spart Kosten und Mühen.

Wenn wir schon bei den Kosten sind: Ein Umbau geht ins Geld. Hole am besten eine oder mehrere Offerten ein, dann weisst du mit welchen Kosten du rechnen musst. Achte darauf, deinen Budgetrahmen nicht vollständig auszureizen. So bleibt was für Unvorhergesehenes übrig.

Als nächstes geht es darum, die Finanzierung zu planen. Hast du genügend Eigenkapital, dann nichts wie los: Handwerker beauftragen und bald dein neues Heim geniessen. Benötigst du Fremdkapital, dann kläre das mit deiner Bank ab.

Hier gibt’s Geld zurück

Klimawandel, Energieverbrauch, Stromerzeugung – top aktuelle Themen. Gerade wenn du ein Haus besitzt, kannst du viel bewirken. Solarzellen auf dem Dach, Wärmepumpe im Boden etc. Das schöne dabei: Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund und Kantonen, die dich dabei unterstützen! Du trägst also nicht alle Kosten alleine. Kläre es ab!

Sobald du alle Rahmenbedingungen abgehakt hast, geht’s darum die richtigen Handwerker zu finden. Nehme nicht gerade den Erst-besten, sondern evaluiere schlau. Lasse sie gerade bei grösseren Vorhaben vorbeikommen. So wie es auch Ramon gemacht hat. Nur so kannst du sicher sein, dass deine Wünsche auch genauso umgesetzt werden. Und so steht deinem Umbautraum nichts mehr im Weg.



Andrea Soltermann

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com (umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen