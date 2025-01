Promotion

Gewinne ein unvergessliches Package für das Lilu Lichtfestival Luzern

Ein Spaziergang durch Luzerns malerische Gassen, die kühle Winterluft auf der Haut und plötzlich: ein magisches Spiel aus Farben, Licht und Musik. Vom 9. bis 19. Januar 2025 verwandelt das Lilu Lichtfestival Luzern die Stadt erneut in ein strahlendes Lichtermeer. Ob Gross oder Klein – hier wird Luzern zum leuchtenden Treffpunkt für alle, die staunen, erleben und geniessen wollen. Gewinne eines unserer exklusiven Lilu-Packages und sei «live» dabei, wenn die Leuchtenstadt ihrem Namen wieder alle Ehre macht.

Schon bald werden die Lichter des Lilu Lichtfestivals Luzern eingeschaltet. Vom 9. bis 19. Januar 2025 verwandeln Kunstschaffende aus nah und fern Luzern in eine leuchtende Wunderwelt. Täglich von 18 bis 22 Uhr erlebst du, wie Sehenswürdigkeiten, Plätze und Gassen in der Innenstadt und rund um das Luzerner Seebecken in magisches Licht getaucht werden. Diese fünf Erlebnisse solltest du dir beim diesjährigen 6. Lilu Lichtfestival Luzern auf keinen Fall entgehen lassen!

Doch bevor es gleich losgeht... ...vergiss nicht, am Wettbewerb teilzunehmen! Mit etwas Glück gewinnst du eine Übernachtung im Art Deco Hotel Montana in Luzern für 2 Personen, 2 Tickets für die Lichtshow «Flow» oder eine Lilu-Mütze. Alles, was du tun musst: Das Formular am Ende des Artikels ausfüllen.

Eine leuchtende Fusion aus Klassik und Moderne

bild: Projektil

«FLOW – Smetanas Moldau vom Künstlerkollektiv Projektil» ist eine faszinierende Lichtshow, die dir die Musik von Bedřich Smetana in einem modernen, strahlenden Kontext neu präsentiert. Du begleitest die Reise eines Wassertropfens – vom Ursprung bis ins Meer und wieder zurück. Diese kraftvolle Metapher für den Kreislauf des Lebens wird durch die eigens für die Show neu eingespielte Musik des Prager Symphonieorchesters zum Leben erweckt. Klassische Klänge verschmelzen mit modernen elektronischen Elementen und spektakulären visuellen Effekten, wodurch eine harmonische und zugleich innovative Darbietung entsteht, die dich tief berühren wird.

Zu den Tickets für die Lichtshow

Attraktive Livekonzerte in der Jesuitenkirche

bild: Verein Lichtfestival Luzern

Die Lichtshow in der Jesuitenkirche ist schon jetzt ein visueller Höhepunkt. An ausgewählten Terminen wird dieses Erlebnis durch besondere musikalische Darbietungen ergänzt. Du hast die Gelegenheit, Licht und Live-Musik in einer einzigartigen Kombination zu erleben – ein kulturelles Ereignis, das du dir nicht entgehen lassen solltest.

Regelmässige Lichtshow mit Live-Orgelmusik von Suzanne Z’Graggen

12. Januar 2025: Immersive Classic mit der Geigerin Irina Pak und der Lichtshow Genesis 1 und 2

Immersive Classic mit der Geigerin Irina Pak und der Lichtshow Genesis 1 und 2 13. Januar 2025: Live-Konzert mit Benjamin Amaru

Live-Konzert mit Benjamin Amaru 15. Januar 2025: Live-Konzert mit Anna Rossinelli

Live-Konzert mit Anna Rossinelli 19. Januar 2025: Live-Konzert mit Two Lanes

Tickets für die Spezialkonzerte

Monad: Eine Videoproduktion, die den Kreislauf des Lebens beleuchtet

bild: Verein Lichtfestival Luzern

Ein besonderes Highlight erwartet dich beim Grand Casino Luzern: die Videoinstallation „Monad“. Diese beeindruckende Inszenierung auf einer Wasserleinwand symbolisiert den Kreislauf des Lebens – von Anfang und Geburt über das Leben bis hin zu Tod und Wiedergeburt. Der Name „Monad“ stammt vom Philosophen Pythagoras, der den Kreis als „Monade“ bezeichnete und ihn als vollkommenste Form der Schöpfung ohne Anfang und Ende pries.

Hinter dieser einzigartigen Kunstinstallation steht die norwegische Künstlerin Anastasia Isachsen. Ihre Arbeit nimmt dich mit auf eine visuelle Reise, die Reflexion und Harmonie in den Mittelpunkt stellt. Die Festivalleitung freut sich, diese international renommierte Videoproduktion nach Luzern zu holen und beim Grand Casino Luzern präsentieren zu können.

Zur Festivalkarte

Geführter Lilu-Rundgang

bild: Laila Bosco

Bei einer Lilu-Führung tauchst du in die faszinierende Welt des Lichtfestivals ein und erhältst spannende Einblicke hinter die Kulissen. Du lernst mehr über die Lichtkunst, die Installationen und die Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt, die hinter den Werken stehen. Der geführte Rundgang startet täglich um 18:15 Uhr und 19:15 Uhr und findet auf Deutsch statt. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine Reservierung erforderlich.

Tickets für den geführten Rundgang

Lilu-Panels – Ein Blick hinter das Lilu Lichtfestival Luzern

bild: Laila Bosco

Bist du nicht nur an beeindruckenden Lichtinstallationen interessiert, sondern auch an Themen wie Event-Management, Tourismus oder der Zukunft von Lichtfestivals? Dann solltest du dir die folgenden vier Termine für die Lilu-Panel-Diskussionen merken:

12. Januar 2025: Lichtkünstler*innen im Gespräch

Lichtkünstler*innen im Gespräch 19. Januar 2025: Die Menschen hinter dem Lilu

Zu den Panel-Diskussionen