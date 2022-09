bild: delica ag

Promotion

Dieser Coffee Ball löst eine Revolution aus!

Stell dir vor, es gäbe eine Kaffeekapsel ohne Kapsel gefüllt mit bestem Kaffee. Kein Aluminium- oder Plastik-Abfall mehr, kein Recycling nur perfekter Kaffeegenuss! Mit CoffeeB wird dieser Traum nun wahr, und du bist bereits mitten drin…

«Ein, zwei Kafi am Tag mit Käpseli – alles halb so wild», meinen viele Kaffee-Fans. Grosses Aber: Jährlich werden weltweit Milliarden von Aluminium- und Plastik-Kapseln verkauft. Fast drei Viertel davon landen im Abfall statt im Recycling. So entstehen jedes Jahr 100'000 Tonnen Kapsel-Abfall. Das ist völlig unnötig, denkst du vermutlich gerade, und du hast absolut recht!

Das hat sich die Migros Tochter Delica auch gedacht und an einem Kapselsystem ohne Kapsel getüftelt, was ein bisschen einer Mondlandung ohne Flug zum Mond ähnelt. Aber die Forscher:innen und Entwickler:innen haben es geschafft! Die Lösung heisst CoffeeB und will nichts weniger als die Welt vom Kapsel-Abfall befreien. Der kleine Coffee Ball ist eine Kapsel ohne Kapsel – und zu 100 % kompostierbar.

Das ganze System ist revolutionär

Keine Sorge! Der nachhaltige Coffee Ball kommt selbstverständlich mit einer ebenso ökologischen Kaffeemaschine daher. Die CoffeeB Kaffeemaschine Globe ist energieeffizient und schaltet sich bereits nach 60 Sekunden automatisch aus.

Besonders praktisch: Die Maschine ist modular konstruiert. Hä? – Das bedeutet, wenn etwas kaputt geht, lässt es sich fix reparieren. Einzelne Teile wie Pumpe, Heizung, Ventil oder die Elektronik lassen sich gezielt austauschen und sind einfach reparierbar.

Und als krönender Abschluss wird die CoffeeB-Kaffeemaschine 100 Prozent CO2-kompensiert hergestellt.

Kaffeegenuss vom Feinsten – und mit gutem Gewissen

In der Nicht-Kapsel steckt natürlich Premium Kaffee: Beste Kaffeebohnen, sorgfältige Röstung, perfekte Mahlung gepresst zu einem Coffee Ball. Dank einer dünnen Schutzschicht natürlichen Ursprungs bleibt das feine Aroma erhalten.

Und wenn du deinen Kafi in vollen Zügen genossen hast, kannst du den Coffee Ball einfach in den Gartenkompost oder deinen Grünabfall-Kübel schmeissen. Fertig.

Lass dich inspirieren & erhalte 50 Franken geschenkt

Die Coffee Balls gibt’s in acht verschiedenen Aromen. Ob Espresso, Lungo oder Ristretto, wähle einfach deinen Lieblingskaffee aus.

Wenn du jetzt deine CoffeeB Kaffeemaschine registrierst, erhältst du ein exklusives Kaffeegeschenk im Wert von 50 Franken. Dieses besteht aus dem CoffeeB Discovery Set mit einem 6er-Set Kaffeemischungen und einer Migros-Geschenkkarte im Wert von 25 Franken. So kannst du dich nach Lust und Laune durch die Kaffeesorten probieren und von den Aromen begeistern lassen.