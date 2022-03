bild: Lakers Sport AG

Promotion

«Nummer Ice» – der Podcast der Lakers

Die Lakers gibt’s jetzt in Zusammenarbeit mit Radio Zürisee auch auf die Ohren. Ab dem 7. März kommt der Podcast «Nummer Ice».

Jeden Montag lotet Host Dani Keller von Radio Zürisee zusammen mit Stefan Bürer, Leiter PR & Kommunikation der SC Rapperswil-Jona Lakers, und einem Gast die aktuelle Gefühlslage in und um den National League-Verein aus. Bürer: «Die Lakers verstehen sich als bodenständiger Verein, der nahe bei seinen Fans sein will. Mit dem Podcast «Nummer Ice» erreichen wir, dass die treuen Fans noch mehr über uns erfahren. Zusätzlich hoffen wir, dass wir auch neue, junge Zielgruppen erreichen.»



Auch Matthias Kost, Geschäftsleiter von Radio Zürisee, freut sich über die Zusammenarbeit und ist sich sicher, dass damit den Hockeyfans am Obersee ein weiterer, besonderer Podcast-Leckerbissen präsentiert werden kann. Die Fans haben ebenso Gelegenheit, am Podcast mitzuwirken. Sie können via Instagram-Account der Lakers (scrj_lakers_1945) oder im Tagesprogramm von Radio Zürisee Fragen stellen. Eine Auswahl davon wird im Podcast beantwortet.

Zum Start von «Nummer Ice» am 7. März ist Kult-Goalie Melvin Nyffeler zu Gast in der Runde. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt und auf radio.ch, Apple Podcast, Spotify oder über die Lakers-Homepage (lakers.ch).