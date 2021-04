Tiki-Brause – was für eine prickelnde Geschichte!

Promotion

Wir kennen sie aus den Sommerferien am Meer oder aus der Badi: Die Süssigkeiten von Tiki. Vom Brausepulver bis zur Tiki-Lomonade – die Kultprodukte haben Generationen von Schleckmäulern geprägt. Und wecken noch heute Erinnerungen an vergangene Tage.

Unvergessliche Badeferien in Italien, unbeschwerte Nachmittage in der Badi, Verplempern mit den Schulfreunden auf dem Heimweg. Was wären diese Momente gewesen ohne die Süssigkeiten, für die wir damals ohne zu Zögern unser ganzes Taschengeld ausgegeben haben? Da gab es Cola-Frösche, Kaugummi-Zigaretten, Zucker-Erdbeeren – aber in keinem brauchbaren Kiosk-Sortiment durften die Süssigkeiten von Tiki fehlen. Das Beste daran: Selbst die Grosseltern, die uns einen Batzen zusteckten, kannten die herrlichen Brausetabletten, die man sich auf der Zunge zergehen lassen konnte.

Denn die Tiki-Geschichte beginnt schon Anfang des 20. Jahrhunderts, als der Tscheche Hynek Boleslav Allan in seinem Labor ein süsses Brausepulver hervorzaubert. Schnell erobert die Tiki-Brause die Herzen von Schleckmäulern auf der ganzen Welt. Selbst Menschen in den französischen Kolonien geniessen die erfrischende Spritzigkeit des Pulvers in der Hitze. Nach dem zweiten Weltkrieg zieht die Firma von Tschechien nach Lausanne – und erfreut von dort aus die Herzen von Kindern und Erwachsenen mit immer ausgefalleneren Produkten, etwa mit dem Brausebeutel für zwei Liter Limonade. Anfang der 90er-Jahre geht die Kultmarke in den Besitz des Schweizer Familienunternehmens Domaco über – und erweitert sich in dem knalligen Jahrzehnt rasant. Die Fizzy-Brausebonbons erblicken ebens das Licht der Welt wie die TIKI Ice Limo. Läuft dir bereits das Wasser im Mund zusammen? Mit ein paar Klicks kannst du dir im Online-Shop Sweets.ch die Tiki-Kultprodukte von heute nach Hause liefern lassen.

Tiki Mini Shots Classic

Bild: family commerce ag

Die Mini Shots Classic von Tiki lassen sich ebenso gut wie ihre Vorfahren, die Brausetabletten, in Wasser auflösen. Kenner lassen sie jedoch direkt auf der Zunge zergehen – denn danach leuchtet diese in allen Regenbogenfarben. Erhältlich sind die Mini Shots in den ultrapraktischen, wieder verschliessbaren TIKI Brauseröhrchen.



Tiki Limonade

Bild: family commerce ag

Du hast Lust auf eine Limonade? Aber keine Lust, erst Brausepulver in Wasser aufzulösen? Kein Problem! Dafür gibt es die fixfertig gemischte Tiki-Limonade, die du dir ins Glas mit Eiswürfeln giessen oder gleich eiskalt aus der Dose trinken kannst. Die Tiki Limo kommt in der Geschmacksrichtung Himbeer.



Tiki Doppelwürfel

Bild: family commerce ag

Vielleicht steht dir der Sinn eher nach was Festem statt etwas Flüssigem. Dann bist du mit dem Doppelwürfel von Tiki bestens bedient. Zweimal 4,5 Gramm explosive Sprudelenergie in den Geschmacksrichtungen Cola, Himbeer und Zitrone lassen dich vor Tatendrang nur so überschäumen. Du kannst den Doppelwürfel natürlich auch mit der besten Freundin teilen. Hast du einen Haufen Freunde, kaufst du dir am besten gleich das 100er-Pack.



Tiki Schokoladentafel

Bild: family commerce ag

Was ist besser als eine Süssigkeit? Zwei Süssigkeiten in einer natürlich! Weshalb die Tüftler in der Tiki-Küche auf die Idee gekommen sind, eine weisse Schokolade mit 9 Prozent Brauseanteil zu entwickeln. Sie ist nicht nur zuckersüss, sondern lässt deinen Mund vor Begeisterung im wahrsten Sinn des Wortes überschäumen.



Tiki Brause Lolly

Bild: family commerce ag

Dir geht die Brausetablette einfach zu schnell zu Ende? Die Schokolade hast du sowieso schon verputzt? Dann gönn dir einfach einen Tiki Brause Lolli, mit dem du den ganzen Nachmittag beschäftigt bist. Naja, vielleicht nicht den ganzen. Aber wenn das Prickeln versiegt, kehrst du einfach zum Kiosk zurück und greifst dir die nächste Tiki-Süssigkeit.



Tiki Brausebälle

Bild: family commerce ag

Zum Beispiel die Brausebälle von Tiki. Kaum hast du sie auf der Zunge, beginnt es darauf zu prickeln und zu schäumen, als habe sich dein Mund in einen Jacuzzi verwandelt. Die Brausebälle kommen in der Geschmacksrichtung Himbeere – perfekt für den anbrechenden Frühling!



