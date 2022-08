Bless Hotel bild: ebookers.ch

Mein Ibiza: So grandios kannst du auf der Party-Insel essen

Sommer, Sonne, Strand: Für viele ist das alles, was es braucht zum Glück. Vielleicht noch ein kühler Drink und ein paar leckere Happen. Online-Reiseanbieter ebookers hat Schweizer Reisende nach ihrer Lieblings-Aktivität in den Ferien befragt und festgestellt, dass es einen klaren Spitzenreiter gibt: Essen.

Lokale Spezialitäten zu entdecken, in charmanten Restaurants zu schlemmen und über einheimische Märkte zu schlendern – für viele sind das die Höhepunkte einer gelungenen Reise.

Die spanische Küche zählt zu den Favoriten

Ibiza zählt zu den beliebtesten Sommer-Destinationen hierzulande und kann sich dank warmen Temperaturen um 20 Grad bis in den Oktober auch über die Hauptsaison hinaus einer grossen Beliebtheit erfreuen. Ausserdem steht kaum eine andere Küche bei Schweizerinnen und Schweizern so hoch im Kurs wie die Spanische.

In Kombination mit der guten Erreichbarkeit von Schweizer Flughäfen aus also ein guter Grund, der Baleareninsel mal wieder einen Besuch abzustatten und die kulinarischen Köstlichkeiten Ibizas zu geniessen.

So wie TV-Koch René Schudel, der seit dem Frühjahr 2021 das Restaurant Green auf Ibiza führt und darum ganz genau weiss, in welchen Restaurants die wirklich authentischen ibizenkischen Speisen auf den Tisch kommen. Wenn dann noch die Atmosphäre stimmt, steht einem unvergesslichen Ferientag nichts mehr im Weg.

Ibiza ist bekannt für seine Chiringuitos – die auf wunderbare Weise Strandleben und gutes Essen zusammenbringen. Was gibt es Schöneres, als einen ausgedehnten Strandtag mit einem vorzüglichen Essen mit Blick aufs Meer zu unterbrechen? Oder den Tag bei einem erfrischenden Drink und fangfrischem Fisch ausklingen zu lassen? Am besten mit den Füssen im Sand und den Augen am Horizont. Doch es gibt noch weitere Gastro-Juwelen auf Ibiza, die einen Besuch wert sind. René Schudel’s Top 3:

Ca’s Pagès in San Carlos

Im Osten der Insel liegt dieses wunderbar authentische Restaurant mitten in der Natur. Unter Fleischliebhabern gilt das familiengeführte Ca’s Pagès als wahre Institution: Gekocht wird einfach, aber gut und über offenem Feuer. Auf der lauschigen Gartenterasse werden traditionelle ibizenkische Speisen serviert: Von deliziösen Aufschnitten über saftige Poulets bis hin zum Spanferkel, begleitet von einfachen, aber handwerklich überzeugenden Beilagen wie Bratkartoffeln, Gemüse und Salaten.

Hotelempfehlung: Bless Hotel Ibiza in Santa Eulalia del Rio

Rund 5 Kilometer vom Ca’s Pagès entfernt liegt das Bless Hotel Ibiza, als Mitglied der «Leading Hotels oft he World» ein idealer Ort für entspannte Tage in einem ansprechenden Ambiente. Das Bless Hotel liegt an der traumhaften Küste von Es Canar. Der flach abfallende Sandstrand von Cala Nova liegt direkt vor dem Hotel. Auch zum berühmten Hippie-Markt von Punta Arabi ist es nicht weit. Das Hotel besticht durch sein stilvolles, modernes Design und eine grosszügige Pool-Landschaft an bester Lage. Im hoteleigenen Restaurant verwöhnt der renommierte Martín Berasategui, spanischer Küchenchef mit den meisten Michelin-Sternen, anspruchsvolle Gaumen.

Amante Beach Club, Cala Jondal

In einer malerischen Bucht gelegen ist das Amante ideal für alle jene, die es sich in einem gediegenen Strandambiente gut gehen lassen möchten. Das Restaurant thront auf einer schroffen Klippe und bietet einen spektakulären Blick auf die Bucht von Sol Den Serra. Die Umgebung bietet eine eindrucksvolle Kulisse für ein langes Mittagessen im Schatten oder einen gelungenen Abschluss eines heissen Sommertages in der Abendbrise. Serviert wird moderne mediterrane Küche mit Produkten aus dem eigenen Biogarten und frisch zubereitete Fisch- und Fleischspezialitäten aus dem Josper-Ofen.

Die Loungebetten laden dazu ein, auch gleich die Siesta hier zu erledigen, ausserdem gibt’s Kino unter freiem Himmel und Morgen-Yoga mit passendem Frühstück.

Empfehlung: Ibiza Beach House in Cala Jondal

Diese luxuriöse Villa im typisch ibizenkischen Stil bietet mit ihren fünf Schlaf- und sechs Badezimmern Platz für bis zu zehn Gäste. Der grosszügige Garten, ein Pool und die Terrasse mit spektakulärem Blick auf die Cala Jondal sorgen dafür, dass man diese Villa eigentlich gar nicht mehr verlassen möchte. Falls man die traumhafte Umgebung doch mal verlassen möchte: Die berühmten Beach Clubs Blue Marlin und Tropicana Beach befinden sich direkt vor der Villa. Auf Wunsch stehen den Gästen bis zu drei Butler zur Verfügung, die dabei behilflich sind, einen unvergesslichen Aufenthalt zu erleben. Abgerundet wird das Luxus-Erlebnis durch einen Whirlpool für acht Personen, eine Outdoor-Bar und einen privaten Club im Untergeschoss, Disco-Beleuchtung und Unterwasserfenster inklusive.

L’Apero in Ibiza Stadt

Das L’Apero ist ein kleines, gemütliches Lokal im Herzen der Inselhauptstadt. Das ungezwungene Restaurant punktet nicht nur mit seiner Küche, sondern begeistert mit einem persönlichen Service und einem äusserst fairen Preis-Leistungs-Verhältnis. Auch die Getränkekarte kann sich sehen lassen: Neben einer inspirierenden Weinauswahl gehören auch die Cocktails zu den Highlights eines Besuchs. Auf den Tisch kommen typisch französische Bistro-Küche und wohlschmeckende Tapas-Kreationen. Neben Speis und Trank auf Top-Niveau überzeugt das L’Apero besonders durch die familiäre Atmosphäre und den herzlichen Service.

Hotelempfehlung: Hotel Torre del Canònigo, Ibiza

Das Torre del Canònigo ist ein wahres Juwel inmitten der sehenswerten Altstadt von Ibiza. Die altehrwürdigen Gemäuer thronen auf einem Hügel - spektakuläre Aussichten inklusive. Das ausgesprochen stilvolle Boutique-Hotel mit lediglich 15 Zimmern befindet sich in einem Turm aus dem vierzehnten Jahrhundert. Die Zimmer sind allesamt gediegen eingerichtet, die Atmosphäre gehoben-luxuriös, der Pool auf der Terrasse mit Blick über Stadt und Hafen ein Traum. Wem das immer noch nicht genug ist: Der hauseigene Concierge erfüllt jeden Wunsch – von der Golfpartie über den Tag auf der Yacht ist alles möglich.

