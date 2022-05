bild: clyde

Promotion

Das flexibelste Auto Abo der Schweiz – jetzt mit Ladeflatrate für E-Autos

So gechillt fährst Du nur mit dem Auto Abo von Clyde durch die Schweiz – exgüsi, durch Europa! Kein Scherz, denn beim Abo ist alles inklusive, sogar die Ladeflatrate für E-Autos . Das Ganze funktioniert so einfach, wie es klingt. Versprochen!

Ein eigenes E-Auto bringt ganz schön viel Pipapo mit sich. Versicherung, Steuern, Ladekosten, Winter- und Sommerreifen kaufen, und, und, und…

Doch weil Du hier gerade am Lesen bist, gehörst Du zu den Glücklichen, die vielleicht bald eine bessere Lösung nutzen. Denn mit einem E-Auto im Abo von Clyde sparst Du Dir all das komplizierte Drumherum und fährst einfach los. Das glaubst Du nicht?

Aber es ist wahr

Abonniert Du ein E-Auto bei Clyde, ist tatsächlich alles in Deiner monatlichen Rate inklusive: Versicherung, Service, Reifen, Vignette, Steuern und sogar die easy Ladeflatrate. Heisst für Dich: Nerviger Preisvergleich an Ladesäulen war gestern! Mit Deiner persönlichen Ladekarte von swisscharge.ch kannst Du kostenfrei an allen verfügbaren Ladestationen aus dem swisscharge.ch Ladenetzwerk in der Schweiz und in ganz Europa laden – so oft Du möchtest. Clyde übernimmt die Rechnung.

In der Schweiz steht Dir dafür ein gut ausgebautes Netz mit rund 6'500 swisscharge-Ladestationen zur Verfügung. Rund 130'000 sind es in ganz Europa. Für Dich bedeutet das nur eins: Grenzenloser, elektrisierender Fahrspass!

Dank dem dichten Netz an Ladestationen und der App von swisscharge.ch musst Du die Route mit Deinem Elektroauto im Abo nicht gross planen, sondern fährst einfach los und findest jederzeit die nächstgelegene Ladestation.

Falls Du keine Lademöglichkeit zu Hause hast, ist die Ladeflatrate also die perfekte Lösung. Du kannst Dein E-Auto ganz einfach und bequem da laden, wo Dich Deine Reise hinführt.

Und es kommt noch besser

Du suchst Dir online Deinen Favoriten unter den verschiedenen E-Auto-Modellen aus, entscheidest, wie lange Du das Auto abonnieren möchtest und wie viele Kilometer Du in etwa pro Monat fahren willst. Schon kannst Du Dein Auto bestellen und kriegst Deinen neuen Schatz sogar gratis zu Dir nach Hause geliefert – und zwar innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Zahlungseingang der ersten Abo Monatsrate.

Zu teuer, um wahr zu sein?

Keinesfalls! Denn ein eigenes E-Auto mit all dem erwähnten Pipapo und dem ganzen Rest, um den Du Dich selbst kümmern musst, kostet pro Jahr schnell mal ordentlich Cash. Mit einem E-Auto im Abo von Clyde und der Ladeflatrate kannst Du demgegenüber einiges sparen. Das hängt auch ein bisschen von Deinen Wünschen ab. Welches Modell möchtest Du fahren? Für wie viele Monate möchtest Du das Auto abonnieren? Je länger desto günstiger wird’s.

Zu viel versprochen? Überzeug Dich selbst vom flexibelsten Auto Abo der Schweiz und seiner Ladeflatrate. Viel Spass mit Deiner neu gewonnenen Freiheit mit Clyde!