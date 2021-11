bild: Saastal tourismus ag

So machst du Winter! Die ultimative Bucket List für Saas-Fee/Saastal

Ski-Nerd, Schlittel-Akrobatin, Fondue-Brudi, Wanderfüdli oder einfach ein Mensch? Wenn irgendwas davon auf dich zutrifft, dann, my dear, bist du hier genau richtig! Diese 10 Winter-Highlights im Saastal musst du dir reinziehen.

Den Sonnenaufgang auf 3'500 m ü. M. erleben

Ein Sonnenaufgang mitten im einmaligen Bergpanorama auf 3‘500 Metern über Meer ist schon ziemlich geil! Um ihn zu sehen, musst du nicht mal Ski fahren können. Der höchste Punkt oberhalb von Saas-Fee ist mit Bergbahnen easy erreichbar. Geflasht vom Naturspektakel kannst du mit deinen Freunden anschliessend im höchsten Drehrestaurant der Welt zmörgele, bevor‘s ab auf die Piste oder mit dem Bähnli wieder downhill geht.

Bei Vollmond Ski fahren

Zuerst lässt du dich im Drehrestaurant Allalin auf 3‘500 Metern über Meer von Walliser Spezialitäten und der einzigartigen Sternen-Kulisse einsäuseln, dann saust du die mit Vollmondlicht gefluteten Skipisten hinunter nach Saas-Fee. Was will man mehr vom Winter? Ach so, wenn du nicht zu den Ski-Nerds gehörst, kannst du natürlich auch mit Bahn und Gondel zurück ins Tal. Das Erlebnis ist so oder anders hammer.

Die Funslope auf Kreuzboden runterbrettern

Die Funslope zum Kreuzboden oberhalb von Saas-Grund bietet Anfängern und Profis Fun auf der Piste. Hier gilt es, auf Skiern oder dem Snowboard verschiedene Hindernisse zu meistern. Ein Speedboost sorgt gleich mal für anständige Geschwindigkeit, bevor du fiese Wellen, Steilkurven, die Spiralpiste und den Tunnel meisterst. Unter uns: Je schlechter du fährst, desto lustigere Erinnerungen nimmst du vom Berg mit, denn zwei Foto-Spots fangen deine schönsten Momente der Fahrt ein – ganz im Europapark-Style.

Von 3'600 m ü. M. mit den Skiern 1'800 Höhenmeter überwinden

Bild: Saastal Tourismus AG

In der Ferienregion Saas-Fee/Saastal liegen dir satte 150 Kilometer Traumpisten zu Füssen. Eine der wohl spektakulärsten Routen führt dich von der Bergstation Mittelallalin nach Saas-Fee. Auf dieser Piste fühlt sich das Skifahren oder Snowboarden fast wie Fliegen an, denn bis ins Tal hinunter lässt du sage und schreibe 1‘800 Höhenmeter am Berg zurück. Selbstverständlich hast du dir vor dem Start das unfassbare Bergpanorama mit 18 Viertausendern reingezogen. Wenn nicht: Gleich wieder ab aufs Bähnli und hoch auf den Berg!

Auf dem Feegletscher mit Schneeschuhen auf Entdeckungsreise gehen

Die Tour über den Feegletscher führt dich an Gletscherspalten und monumentalen Türmen aus Gletschereis vorbei. Ausgerüstet mit Skistöcken, Klettergurt und Schneeschuhen führt dich der Bergführer sicher durch diese einzigartige Eiswelt. Für diese Tour brauchst du auch keine Vorkenntnisse und hammermässige Fotos für Insta kriegst du ganz um sonst.

Zum gefrorenen Mattmarksee wandern

Der Mattmark Stausee ist im Winter eigentlich fast schöner als im Sommer, denn in der kalten Jahreszeit erlebst du diesen Kraftort als gefrorenes Eismeer in einer wildromantischen Bergkulisse. Der Talweg von Saas-Almagell aus führt dich direkt zum Staudamm Mattmark und zum See, wo dich das atemberaubende Bergpanorama für deine Mühen belohnt. Tief durchatmen…

Das Lagginjoch mit Schneeschuhen entdecken

Bild: Saastal Tourismus AG

Du magst BBQ im Schnee mehr als Après-Ski? Dann solltest du dir die Schneeschuhtour zum Lagginjoch nicht entgehen lassen. Während sich die Pisten leeren, watest du gemeinsam mit einem Bergführer über den Hohlaubgletscher zum Lagginjoch. Mit den letzten Sonnenstrahlen lässt du dich vom gewaltigen Panorama der umliegenden Berge flashen. Danach geht’s gemütlich zurück zum Bähnli und als krönender Schluss erwartet dich ein leckeres BBQ im Schnee.

Nachts auf dem Hannig, auf Kreuzboden oder in Saas-Almagell schlitteln

Schlitteln unter dem Sternenhimmel hat was ganz Besonderes und wenn die Piste unfassbare 11 Kilometer lang ist, fühlt sich das beinahe wie ein never ending Wintermärchen an. Das kleine Extra: Nebst der laaaangen Strecke Kreuzboden – Saas-Grund hast du in der Region Saastal insgesamt drei Tag- und Nachtschlittel-Pisten, um den Buckel runter zu rutschen.

Ein Fondue in der Gondel geniessen

Genussmenschen und Romantiker fahren mit der Fonduegondel in den siebten Himmel. Geniess ein feines Fondue mit deinem Schatz oder deinen Buddies bei einer abendlichen Gondelfahrt. Unbezahlbar: die Aussicht auf die Bergwelt und passend heimelige Beleuchtung von Saas-Fee.

Entlang der Saaservispa langlaufen

bild: saastal tourismus ag

Durch verschneite Lärchenwälder entlang der zu Eis erstarrten Saaservispa gleiten und das umgeben von eindrücklichen Viertausendern: So geht Langlauf im Saastal! Die 26 km lange Saastalloipe führt von Saas-Balen bis zur Eyu-Alp. Auf 15 km hast du ausserdem die Gelegenheit zum Skating. Dank mehrerer Bushaltestellen entscheidest du selber, bis wohin dein Langlaufabenteuer dich führt.