Bild: Luzern Tourismus | Laila Bosco

Promotion

Warum du diesen Winter unbedingt nach Luzern musst

Hast du gewusst, dass Luzern im Winter so viel mehr zu bieten hat als verschneite Berge und eine hübsche Altstadt? Hier wird der Winter garantiert alles, ausser langweilig.

Egal, ob du Romantik suchst, den Adrenalinkick spüren möchtest oder eine unvergessliche Zeit mit der Familie verbringen willst – in der Region Luzern-Vierwaldstättersee wird jede Winterreise zum Erlebnis. Deshalb verraten wir dir jetzt einige Geheimtipps für dein Winterwochenende.

Romantische Auszeit zu zweit

Verbringe unvergessliche Momente mit deiner Lieblingsperson in Luzern. Wie wäre es zum Beispiel mit einem exklusiven Sauna-Boot auf dem winterlichen Vierwaldstättersee? Während ihr inmitten der verschneiten Landschaft die private Sauna geniesst, könnt ihr euch völlig entspannen und die winterliche Ruhe auf dem Wasser in vollen Zügen auskosten.

Bild: Saunaboot GmbH

Noch mehr Entspannung findest du in den luxuriösen Spas der Region, die nicht nur mit erstklassigen Wellness-Angeboten locken, sondern auch ein atemberaubendes Alpenpanorama bieten – wie etwa die Spas auf der Rigi oder dem Bürgenstock. Und wenn der Abend hereinbricht, wartet das ultimative Highlight: ein romantisches Fondue-Dinner unter freiem Himmel, umgeben von der winterlichen Stille und den funkelnden Lichtern. Mehr Romantik geht nicht.

Bild: Seehotel Kastanienbaum AG

Abenteuer mit Freunden

All jene, die den Winter in vollen Zügen auskosten möchten, sind in der Zentralschweiz genau richtig. Und eine Schifffahrt auf dem Vierwaldstättersee ein absolutes Muss. Ob ihr euch für ein Dinner auf dem Schiff entscheidet oder einfach die spektakuläre Landschaft an Deck geniesst – schöner kann man den Winter nicht verbringen.

Bild: Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) AG

Den krönenden Abschluss eines actionreichen Wintertages bildet das Lilu Lichtfestival Luzern. Überall in Luzern entfalten sich leuchtende Kunstwerke, die durch kreative Lichtspiele und beeindruckende Projektionen eine fast surreale Atmosphäre schaffen – und dazu gibt es noch faszinierende Lichtshows und Konzerte.

Bild: Lilu Lichtfestival Luzern | Laila Bosco

Winterspass für Gross und Klein

Auch für Familien ist Luzern ein wahres Winterwunderland. Die Region bietet unzählige Erlebnisse, die sowohl Erwachsene als auch Kinder begeistern. Entdeckt die Altstadt bei einer aufregenden Schnitzeljagd oder tobt euch in einem der Luzerner Museen aus. Ob im Verkehrshaus, im Spielmuseum Gameorama oder im Gletschergarten – hier gibt es für jedes Familienmitglied etwas zu entdecken.

Bild: Verkehrshaus der Schweiz

Für noch mehr Abenteuer sorgt die Erlebniskäserei Marbach, wo die ganze Familie spielerisch lernen kann, wie der berühmte Schweizer Käse entsteht. Oder besucht die Glasi Hergiswil und taucht in die faszinierende Welt des Glasblasens ein, wo die Kunst des Handwerks lebendig wird. Unvergessliche Momente fürs Familienalbum sind hier garantiert.

Bild: Glasi Hergiswil

Hotelangebote für den perfekten Winterurlaub

und mache deinen Aufenthalt noch unvergesslicher.

Luzern bietet dir zahlreiche Hotels, die für jedes Budget und jeden Geschmack das Richtige bereithalten. Von luxuriösen Wellness-Hotels mit Alpenpanorama bis hin zu gemütlichen, familienfreundlichen Unterkünften – hier findest du garantiert das perfekte Zuhause für dein Winterwochenende. Entdecke jetzt die speziellen Winter-Packages und mache deinen Aufenthalt noch unvergesslicher.

Weitere Informationen und Geheimtipps für dein Wochenende in Luzern findest du auf www.luzern.com/winter.