blue SuperMax: So sparst du ab sofort beim Streaming

blue SuperMax revolutioniert die Schweizer Streaming-Welt: Es vereint die drei Streaming-Giganten Disney+, Paramount+ und Sky Cinema in einem Abo – zu einem unschlagbar günstigen Preis.

Wer kennt das nicht: Alles ist für den gemütlichen Filmabend bereit, ihr sitzt bequem auf dem Sofa und habt Lust auf diesen einen Blockbuster – doch ausgerechnet dieser findet sich nicht auf eurer Streaming-Plattform. Frustriert vom langen Suchen geht ihr wieder mal zerknirscht ins Bett.

Damit ist nun Schluss, denn endlich gibt es ein einziges Angebot, das gleich drei Streaming-Giganten plus unzählige weitere Blockbuster vereint:

Drei Top-Anbieter, ein Abo: blue SuperMax

Streamen kann ins Geld gehen, wenn du nicht verzichten magst – bislang: Mit blue SuperMax streamst du ab sofort die neusten Blockbuster, exklusive Serien und Originals der drei Top-Streamer Disney+, Paramount+ und Sky Cinema ohne Werbung gebündelt in einem Abo. Mach Schluss mit dem Verwalten verschiedener Konten aller möglichen Streaming-Plattformen und spar dir die Kosten für zusätzliche Abos!

Und denkt dran, wenn euer Filmabend trotz dem unschlagbaren Angebot dreier Streaminganbieter wieder einmal zu missglücken droht: blue SuperMax bietet dir neben den drei Streamingdiensten auch sieben erstklassige Spielfilmsender. Dank blue SuperMax sucht ihr nie mehr vergebens nach eurem Lieblingsfilm.

Mit blue SuperMax ist mühsames Suchen von diversen Streaming-Anbietern vorbei. - blue Entertainment bild: swisscom schweiz ag

Flexible Preise – unglaublich günstig und überall verfügbar

Entscheide dich für das Jahresabo und du bezahlst monatlich nur 24.90 Franken. Im Vergleich zum Gesamtpreis der Einzelabos aller Anbieter kannst du damit über satte 35 Prozent einsparen. Möchtest du dich nicht für ein ganzes Jahr zum Abo-Kauf verpflichten? Auch das geht mit blue SuperMax: Im flexiblen Monatsabo ist das Paket für nur 34.90 Franken erhältlich und jederzeit kündbar. Auch in diesem Fall sparst du gegenüber dem Gesamtpreis der einzelnen Abos über 20 Prozent.

Vielfältiges Angebot für alle – auch ohne Swisscom Abo

Egal, ob du bereits ein Swisscom-Kunde bist oder nicht – blue SuperMax bietet dir einen grenzenlosen Streaming-Genuss. Installiere dazu einfach die blue-TV-, Disney+ und Paramount+ App auf all deinen Geräten und melde dich mit einem identischen Login an und schon kannst du losstreamen. Als Swisscom-Kund*in streamst du blue SuperMax über die blue-TV-Box und auch per blue-TV-App auf jedem Gerät.

Mit blue SuperMax lanciert blue Entertainment ein exklusives Streaming-Produkt für alle! Sei Teil der neuen Ära des Streamings und erlebe unvergleichliche Unterhaltung auf allen Geräten. Mehr Infos dazu findest du hier.