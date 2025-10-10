Promotion

Mit allen 5 Sinnen: So erlebst du die OLMA 2025

Vom 9. bis 19. Oktober 2025 heisst es: «Gnüsse a de OLMA». Elf Tage lang wird die beliebteste Publikumsmesse der Schweiz zum Erlebnis für Augen, Ohren, Nase, Gaumen und Hände – von Raclette bis Robotik.

👀 Sehen

Farbenfrohe Marktstände, prächtige Tiervorführungen in der Arena und der grosse Umzug des Gastkantons Wallis mit über 700 Mitwirkenden mitten durch die St.Galler Innenstadt. Für alle Kunstfans gibt’s eine Premiere: Das «open art museum meets OLMA» bringt Kunstwerke und ein offenes Atelier an die 82. Schweizer Messe für Landwirtschaft und Ernährung.

Bild: Michael Huwiler

👂 Hören

Ob tosender Applaus beim Säulirennen, treibende Beats im «olmaPLAZA» oder spannende Pitches im neuen Startup Square – die OLMA klingt 2025 so abwechslungsreich wie nie. Mutige wagen sich an den Jodel-Crashkurs. Und wenn die Tambouren auftreten, bebt die ganze Messe.

Bild: Luca Bode

👃 Riechen

Der Duft einer frisch gegrillten OLMA-Bratwurst ist so vertraut wie der Stallgeruch. Dazu kommen gebrannte Mandeln, Magenbrot und unzählige regionale Spezialitäten, die in den OLMA Genussmarkt – präsentiert von LAVEBA – locken. Kurz gesagt: So riecht Herbst, so riecht OLMA!

Bild: Michael Huwiler

👅 Schmecken

Hier kommen Foodies auf ihre Kosten: Am Vieri im Füfi beim Degustieren, beim Walliser Raclette direkt aus dem Roboter und beim grossen «Battle of TASTE» mit über 100 teilnehmenden Betrieben.

Bild: Michael Huwiler

✋ Fühlen

Mitmachen ist angesagt: Teste den Rollstuhl-Parcours der Paraplegiker-Stiftung, posiere im KI-Fotobooth der OST oder hol dir den Adrenalin-Kick im Kronberg-Seilpark. Wer’s gemütlicher mag, buddelt auf der OLMA-Mini-Baustelle oder «schöppelet» die Gitzi. Das OLMA-Feeling spürst du überall!

Bild: Michael Huwiler

🏆 OLMA-Win

bild: Olma Messen St.Gallen AG

Mach am grossen OLMA-Wettbewerb mit und gewinne tolle Preise im Gesamtwert von CHF 5’000.–.