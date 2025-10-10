Mit allen 5 Sinnen: So erlebst du die OLMA 2025
👀 Sehen
Farbenfrohe Marktstände, prächtige Tiervorführungen in der Arena und der grosse Umzug des Gastkantons Wallis mit über 700 Mitwirkenden mitten durch die St.Galler Innenstadt. Für alle Kunstfans gibt’s eine Premiere: Das «open art museum meets OLMA» bringt Kunstwerke und ein offenes Atelier an die 82. Schweizer Messe für Landwirtschaft und Ernährung.
👂 Hören
Ob tosender Applaus beim Säulirennen, treibende Beats im «olmaPLAZA» oder spannende Pitches im neuen Startup Square – die OLMA klingt 2025 so abwechslungsreich wie nie. Mutige wagen sich an den Jodel-Crashkurs. Und wenn die Tambouren auftreten, bebt die ganze Messe.
👃 Riechen
Der Duft einer frisch gegrillten OLMA-Bratwurst ist so vertraut wie der Stallgeruch. Dazu kommen gebrannte Mandeln, Magenbrot und unzählige regionale Spezialitäten, die in den OLMA Genussmarkt – präsentiert von LAVEBA – locken. Kurz gesagt: So riecht Herbst, so riecht OLMA!
👅 Schmecken
Hier kommen Foodies auf ihre Kosten: Am Vieri im Füfi beim Degustieren, beim Walliser Raclette direkt aus dem Roboter und beim grossen «Battle of TASTE» mit über 100 teilnehmenden Betrieben.
✋ Fühlen
Mitmachen ist angesagt: Teste den Rollstuhl-Parcours der Paraplegiker-Stiftung, posiere im KI-Fotobooth der OST oder hol dir den Adrenalin-Kick im Kronberg-Seilpark. Wer’s gemütlicher mag, buddelt auf der OLMA-Mini-Baustelle oder «schöppelet» die Gitzi. Das OLMA-Feeling spürst du überall!
🏆 OLMA-Win
Mach am grossen OLMA-Wettbewerb mit und gewinne tolle Preise im Gesamtwert von CHF 5’000.–.
Im «olmaPLAZA» warten Club, Restaurant und Marktplatz auf dich – neu auch mit Kombi-Ticket inklusive Apéroplättli und Drinks.
