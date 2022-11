bild: Huawei technologies switzerland AG

Promotion

Smarte Studenten interessieren sich für smarten Sport

Jahr für Jahr schickt Huawei Schweiz Schweizer Studierende auf Forschungsreise ins Hauptquartier nach Shenzhen. Und Jahr für Jahr finden sich die Absolventen des «Seeds for the Future»-Programms in der Schweiz zusammen, um den Einsatz digitaler Technologien in der Praxis zu erleben. Aktuell: Wie die Digitalisierung den Sport transformiert und was das den Young Boys gebracht hat.

Der klassische Nerd isst Pizza vor dem Computer und bewegt nur zwei Finger am Joystick. So das gängige Klischee, wenn man IT und Sport in einem Satz zusammen denkt. Dass dem bei weitem nicht so ist, bewiesen die rund 30 Fachschulabsolventen in Wirtschaftsinformatik oder Computer Science, die in verschiedenen Jahrgängen Studienreisen zum Technologieausrüster Huawei nach Shenzhen unternommen hatten und im Stadion Wankdorf zum Thema «Brave New Sport» zu ihrem jährlichen Alumni-Treffen zusammenfanden.

«Brave New Sport - Wie Sport die Gesellschaft im 21. Jahrhundert voranbringt» - das ist der Titel eines Buches, das der Sportrechtevermarkter Infront gemeinsam mit dem Think Tank für die Zukunft von Business, Wissenschaft und Gesellschaft, W.I.R.E., veröffentlicht hat.

Sport, Gesellschaft und Technologie

Das Buch, führte Co-Autor Dr. sc. Stephan Sigrist, Gründer und Leiter von W.I.R.E., in seiner Keynote aus, beschäftigt sich mit der künftigen Rolle des Sports in unserer sich turbodigitalisierenden Gesellschaft. Wie wird ein Sport aussehen, in den disruptive Technologien Einzug halten? Werden Menschen künftig im Wettbewerb gegen Roboter antreten? Welche neuen Formen der Interaktion wird es geben? Welche Businessmodelle gehen damit einher?

«Wie wird ein Sport aussehen, in den disruptive Technologien Einzug halten?»

Man denke nur an den e-Sport, der heute schon eine millionengrosse Fangemeinde hat und in dem bereits horrende Gelder umgesetzt werden. Künstliche Intelligenz kommt im Buch in ihrer Rolle für effizientere Trainings oder die Messbarkeit von Erfolg und Gesundheitsdaten zur Sprache. Metaverse, Spatial Computing, algorithmisches Scouting – viele Tech-Begriffe lässt Sigrist durch die Luft schwirren, doch wesentlich sei: Nicht alles, was machbar ist, ist auch wünschenswert. In der Ko-Evolution von Sport und Gesellschaft müssen wir die notwendige Debatte führen, welchen Sport wir wollen, so dass er mit unserem Verständnis von Nachhaltigkeit, gesundheitsförderndem Lebensstil und gemeinschaftlicher physischer Emotionalität vereinbar bleibt.

Mehr zum Buch und zur Zukunftsvision des Sports im Interview mit Stephan Sigrist Video: YouTube/Huawei Mobile CH

Digitale Technologien im Stadionbetrieb

Nicht von ungefähr fand der Event im Stadion Wankdorf statt. Huawei und die Young Boys verbindet eine mehrjährige Partnerschaft. In diesem Rahmen hat der Technologieausrüster auch viel digitale Innovation in das traditionsreiche Stadion gesteckt. Treppauf und treppab gab’s eine Führung durch die heiligen Hallen - von den Kabinen über den Rasen bis wieder hinauf auf die Tribünen und in die Lounges. Klar wird schnell: Ein Stadion ist ein eng verzahnter Sport-, Entertainment-, Marketing- und Gastronomiebetrieb. Ohne Technologieunterstützung läuft fast nichts mehr. Wanja Greuel, CEO des BSC Young Boys, erklärt: «Im ersten Schritt haben wir unsere internen Prozesse automatisiert. Das war zwar nicht sehr ‘sexy’, aber wirksam: Wir sind nun schneller und effizienter, was uns Kosten spart.» Greuel hat viele digitale Pläne. Das Stadion ist mittlerweile mit modernstem WiFi 6 hochgerüstet, was etwa Virtual Reality und ganz neue Kundenerlebnisse ermöglichen soll. Das Ticketing soll per App noch mehr Convenience bieten oder NFT-Tokens könnten das Merchandising revolutionieren.

Jörg Polzer von Infront mit engagierten Voten für die Digitalisierung des Sports in der Podiumsdiskussion. bild: huawei technologies switzerland ag

In dieses Horn stiess auch Jörg Polzer, Vice President Strategic Communications bei Infront Sports & Media AG: «Die Digitalisierung ergibt ganz neue Plattformen für die Bindung der Fans an ihre jeweilige Sport-Community. Und dies nicht nur in populären Sportarten, sondern auch in Nischen». Er sieht grosses Potenzial im Einsatz von 5G, was viel breitere Möglichkeiten gebe, mit den Fans vor, während und nach einem Sportereignis in Kontakt zu bleiben.

Wanja Greuel teilt seine digitalen Visionen für die YB und sein Stadion Video: YouTube/Huawei Mobile CH

Spannende Insights für die Huawei-Alumni, die für den Anlass aus der ganzen Schweiz herangereist waren. Daneben schwelgten sie in Erinnerungen. Spannend sei es gewesen in China, gaben etwa Marvin Walker, Nicola Ringle, Marco Studerus oder Silvan Schuppisser zu Protokoll. Die Studienreise habe ihren Blick auf das Leben verändert. Der Horizont sei weiter, das Verständnis für andere Kulturen geweckt worden. Mit einem chinesischen Engineer auf technischer Ebene zu fachsimpeln und sich dabei zugleich als Mensch zu Mensch kennenzulernen, sei eine faszinierende Erfahrung, die präge.

bild: huawei technologies switzerland ag

Thomas Schmitt, Professor für Betriebsökonomie an der FHNW, hat «Seeds for the Future» gemeinsam mit Huawei für die Schweiz adaptiert. Seit zehn Jahren hat die FHNW das ECTS-kompatible Programm für angehende Wirtschaftsinformatiker, Informatikingenieure und Wirtschaftsingenieure im Curriculum. Mittlerweile sind die HSLU, die ZHAW, die Fachhochschule OST, die Berner Fachhochschule BFH, die FH St. Gallen und die Fachhochschule Westschweiz (HES SO) daran angeschlossen. 14 bis 16 Teilnehmende werden jährlich rekrutiert, die zur Vertiefung dessen, was sie in internationalem und interkulturellem Management oder in den Grundlagen der Telekommunikation lernen, jeweils für eine zweiwöchige Forschungsreise nach Shenzhen aufbrechen. Dort führen die Studierenden Interviews mit den verschiedensten Huawei-Abteilungen – HR, Marketing, Management, Produktion – und arbeiten in Gruppen an eigenen Forschungsthemen.

Das Programm reicht vom Workshop mit dem Schweizer Botschafter in Peking über «Doing Business in China» über gemeinsames Kochen, Kalligrafie bis hin zu Ausflügen, mit dem Besuch der «Grossen Mauer» als absolutem Highlight.

Huawei Campus Shenzhen bild: huawei technologies switzerland ag

Du studierst Wirtschaftsinformatik oder verwandte Fächer an einer Schweizer Fachhochschule und träumst von Innovation und Abenteuer? Dann melde Dich hier: laura.glaninger@huawei.com

Seeds for the Future «Seeds for the Future» ist ein weltweites Nachwuchsprogramm von Huawei für digitale Talente. Das auf die Schweiz adaptierte Programm richtet sich an Studierende an Schweizer Fachhochschulen und ist als offizielles Bachelormodul nach Bologna akkreditiert.