bild: bls ag

Promotion

Wintererlebnisse mit dem Zug: 6 Ausflüge, die du nicht verpassen solltest!

Lust auf ein unvergessliches Winterabenteuer? Ob Winterwandern, Fondue im Schnee oder rasante Skiabfahrten - hier findest du die schönsten Ausflüge für die kalte Jahreszeit. Lass dich inspirieren und plane deinen nächsten Wintertag!

Winterwandern am Oeschinensee

Tauche ein in die ruhige Winterwelt am Oeschinensee. Inmitten der Berglandschaft erwartet dich ein verschneiter Rundweg zum See. Die einfache Wanderung dauert eine Stunde und 20 Minuten. Ist der See zugefroren, kannst du sogar über das schwarze Eis spazieren.

bild: bls ag

Hier mehr erfahren!

Winterwandern im Naturparadies Diemtigtal

Das Diemtigtal bietet dir unberührte Natur und bestens präparierte Winterwanderwege auf 30 Kilometern. Vom halbstündigen Spaziergang im Tal bis zur dreieinhalbstündigen Wanderung auf der Sonnenterrasse ist alles dabei. Nach deiner Tour kannst du den Tag in einem der beiden Restaurants ausklingen lassen.

bild: bls ag

Hier mehr erfahren!

Fonduegenuss in der Schneelandschaft von Gstaad

Kombiniere winterliche Romantik mit kulinarischem Genuss in Gstaad. Hier geniesst du dein Fondue in einer atemberaubenden Schneelandschaft. Die überdimensionalen Caquelons bieten Platz für acht Personen – perfekt für dich und deine Liebsten.

bild: bls ag

Hier mehr erfahren!

Skifahren auf der Lauchernalp,

Die Lauchernalp bietet dir Schneesportvergnügen für alle Ansprüche. Egal ob du Anfänger oder Pistenprofi bist – bei diesen Abfahrten ist für jede und jeden etwas dabei. Profitiere beim gleichzeitigen Kauf der An- und Rückreise mit dem ÖV von attraktiven Rabatten!

bild: bls ag

Hier mehr erfahren!

Schneeschuh- und Winterwandern auf dem Stockhorn

Das Stockhorn bietet dir eine einzigartige Kombination von Winterwandern und Schneeschuhlaufen. Geniesse die Ruhe fernab vom Pistenrummel. Zahlreiche Schneeschuhtrails führen dich vorbei an Alphütten und Seen. Auch mit Winterschuhen kannst du einen von zwei Wanderwegen begehen.

Bild: Reto Nyffenegger

Hier mehr erfahren!

Spezialticket Sörenberg-Kemmeriboden

Das Spezialticket ist ein Rundreisebillett, welches alle notwendigen Transportmittel für deinen Ausflug beinhaltet und mit einem himmlischen Dessert gekrönt wird. Wandere durch die verschneite Moorlandschaft und geniesse zum Abschluss eine himmlische Merängge im Landgasthof Kemmeriboden Bad.

bild: bls ag

Hier mehr erfahren!