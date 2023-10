bild: radicant bank ag

Promotion

Wie nachhaltig ist deine Bank wirklich?

Möchtest du dein Leben nachhaltiger gestalten und legst vielleicht Bio-Eier in den Einkaufskorb, fährst mit dem Zug in die Ferien und trägst am liebsten Vintage-Klamotten? Dann macht es sicher Sinn, dir auch Gedanken über deine Bankbeziehung zu machen – denn dein Geld hat Wirkung, ob du willst oder nicht. Hier sind vier Dinge, auf die du achten solltest, wenn dir Nachhaltigkeit wichtig ist.

4 Merkmale einer nachhaltigen Bank

Ein holistischer und konsequenter Ansatz

Eine Bank sollte Nachhaltigkeit konsequent angehen, das heisst, der Nachhaltigkeitsgedanke muss überall sichtbar sein. Die Bank sollte Nachhaltigkeit lautstark vertreten, darüber aufklären und auch mal sagen, was ein No-Go ist. Beim eigenen Fussabdruck und dem der Mitarbeitenden wird eine Vorbildfunktion eingenommen. Zudem sollte das Geld auf dem Alltagskonto von der Bank möglichst nachhaltig weiterverwendet werden – beispielsweise durch die Weitergabe an Banken mit klaren Nachhaltigkeitsmerkmalen oder durch die Unterstützung von nachhaltigen Projekten.

Positive Investments

Such dir eine Bank, welche durch deine Investitionen nicht die fossile Industrie oder die Tabakindustrie unterstützt oder besonders gefährliche Pestizide fördert. Dein Geld hat Wirkung. Investiere in Firmen, die einen positiven Impact auf Gesellschaft und Natur haben. Das heisst, sie bieten Lösungen, welche es für die Bewältigung globaler Probleme braucht. Das kann beispielsweise Solar- oder Windkraft sein, Gesundheitsinfrastruktur, Bildung oder Unternehmen, welche Gleichberechtigung fördern. Und idealerweise redet deine Bank aktiv mit den investierten Unternehmen und pusht sie zu noch mehr Nachhaltigkeit.

100 % transparent

Ohne Transparenz ist Nachhaltigkeit ein leeres Versprechen. Du solltest immer nachvollziehen können, was du bezahlst, wo Gebühren anfallen und auch in was genau du investierst – und nicht nur die zehn wichtigsten Positionen in deinem Portfolio kennen. Lass dir einen Einblick in jedes einzelne Unternehmen geben, damit du genau weisst, warum die ausgewählten Unternehmen Teil deines Portfolios sind und wie sie zu einer nachhaltigen Zukunft beitragen.

Die erste digitale Nachhaltigkeitsbank der Schweiz

bis zum 31.10.2023:

radicant ist eine neue Bank, die es anders macht, von Grund auf und von Anfang an. Für alle zugänglich, einfach, schnell, digital und richtig nachhaltig. Sichere dir jetzt CHF 50.– Startguthabenbis zum 31.10.2023: radicant.com

Innovative Lösungen

Es ist nicht immer einfach zu wissen, wie man am besten nachhaltig handelt. Mit innovativen Lösungen wird allerdings Hilfe geboten: radicant, die erste digitale Nachhaltigkeitsbank der Schweiz, bietet Kundinnen und Kunden spannende Features wie beispielsweise einen CO2-Fussabdruck-Tracker. Auch ist radicant via Client Service über verschiedene Kanäle erreichbar, um dir bei deinen Fragen zu nachhaltigem Banking weiterzuhelfen.

Das bekommst du bei radicant

Eine Banking-App – einfach und schnell zum Download im App-Store.

Konto eröffnen in weniger als 5 Minuten – ohne Papierkram, 100% digital.

Direkt nach dem Onboarding mit deiner virtuellen Debitkarte bei Google, Apple Pay und TWINT loslegen.

Nachhaltige Investitionen bereits ab CHF 1'000.–

Dank des radicant Impact-Rating-Systems weisst du jederzeit, welche Unternehmen in deinem Portfolio sind. Und warum.

Bis zum 31. Januar 2024 investieren und 50% Rabatt auf die Jahresgebühr erhalten – so lange du bei radicant investiert bleibst.