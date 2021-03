Promotion

Bild: Fachhochschule Graubünden

Dein Studium soll innovativ und auf dich zugeschnitten sein? Dann melde dich jetzt für den Online Infotag der Fachhochschule Graubünden an und lerne das persönliche Studium der Schweiz kennen.

Online Infotage der Fachhochschule Graubünden

Am 20. März und 17. April 2021 finden die Online Infotage der FH Graubünden statt. Dabei stehen dir Präsentationen der Studienangebote als Video zu Verfügung. Ausserdem kannst du am virtuellen Infotag dein persönliches Studienangebot auswählen und den verantwortlichen Studienleitenden direkt Fragen rund ums Studium stellen. Du findest am Online Infotag auch Informationen zu verschiedenen Weiterbildungen.

Bachelorangebote: Architektur

Bauingenieurwesen

Computational and Data Science

Mobile Robotics

Multimedia Production

Photonics

Betriebsökonomie

Digital Business Management

Digital Supply Chain

Information Science

Service Innovation and Design

Sport Management

Tourismus



Masterangebote: Engineering (MSE)

Information and Data Management

New Business

Tourism and Change





