Mach es wie Manu Burkart. Lebe dein Leben.

Kümmere dich um wichtigere Dinge, so wie Manu.

Gewinne beim iRobot Wettbewerb Besuche jetzt unsere Homepage , beantworte drei Fragen zur führenden Saugroboter-Marke iRobot und gewinne tolle Preise wie zum Beispiel leistungsstarke Saug- und Wischroboter!

Bei Manu Burkart geht Filmschauen und Staubsaugen jetzt in einem – zu sehen in einem von mehreren neuen witzigen iRobot Clips. Mach es wie Manu Burkart. Lebe dein Leben. Schaffe Erinnerungen. Wir helfen dir und deiner Familie beim Saubermachen, jederzeit. Und stell dir vor: Dein iRobot Roomba bahnt sich - wie von Zauberhand - seinen Weg durch jedes Zimmer! Mit seiner innovativen und ausgeklügelten vSLAM Navigation kartiert und merkt sich zum Beispiel der Roomba i7 jeden Quadratzentimeter deiner vier Wände und arbeitet so die gesamte Bodenfläche systematisch und lückenlos ab. So kannst du sicher sein, dass überall gründlich gereinigt wird. Und dank seiner niedrigeren Höhe kann der Roomba sogar unter tiefgelegenen Möbeln, wie deinem Bett saugen.

Lebe dein Leben und kümmere dich um wichtige Dinge, so wie Manu Burkart Video: YouTube/iRobot Switzerland

Aber da geht noch viel mehr: Dank der Kompatibilität zu Sprachdiensten wie Google Assistant, Alexa und Swisscom Home App lassen sich Reinigungsaufgaben ganz einfach per Sprachbefehl auslösen. Teile deinem Roomba oder Braava mit, dass er reinigen soll, und dieser legt sofort los. Mit einem Zuruf wie zum Beispiel «Hey Google, Wohnzimmer saugen!» weckst du deinen iRobot aus seinem Ruhemodus. Et voilà: Der iRobot Roomba übernimmt, sodass du wieder mehr Zeit für dich hast.

Der Roomba ist überall und allzeit bereit. Über die iRobot Home App kannst du ganz einfach einen Zeitplan erstellen und bestimmen, wann und wo dein Roboter saugen soll. Und wenn mal etwas Unvorhergesehenes passiert, schickst du deinen Roomba mit einem simplen Knopfdruck dorthin, wo er grad gebraucht wird. Die iRobot Home App wird unterstützt durch iRobot Genius: Mithilfe dieser intelligenten Technologie unterbreitet dir die iRobot Home App Vorschläge, wie du die Reinigung deiner Wohnung zusätzlich optimieren kannst. In den Clips mit Manu Burkart geht Film schauen und Staubsaugen gleichwohl in einem. So kümmert sich der iRobot Roomba ums Popcorn am Boden, während du gebannt deine Lieblingsserie verfolgst oder zusammen mit deinen Kindern ihren Lieblings-Zeichentrickfilm anschaust. Coole Sache!