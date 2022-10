bild: beleaf

Promotion

Schweizer Gold in Flüssigform: Stefanie Heinzmann hat’s gefunden

Bei diesem Schweizer Bauernhof-Idyll, steht für einmal nicht die Kuhmilch im Mittelpunkt! Nein, die Walliser Pop- und Soulsängerin Stefanie Heinzmann schwärmt von einem ganz anderen flüssigen Gold – dem Haferdrink. PS.: Da kommt noch eine Gretchenfrage.

Diese Geschichte beginnt auf einem generationenalten Bauernhof. Er liegt eingebettet in einer traumhaften Hügellandschaft. Jörg heisst der junge Besitzer des Familienbetriebs. Und ja, er hat auch 30 Milchkühe, aber an denen hat Stefanie Heinzmann, die ihn an diesem sonnigen Tag besucht, kein Interesse.

Jörg baut nämlich unter anderem auch Hafer an. Und Hafer, das wissen nicht nur die Veganer:innen, erfreut sich zunehmender Beliebtheit in der Schweiz.

Hafer ist gesünder als manch anders Korn

Als umweltbewusste Flexitarierin und überzeugte Markenbotschafterin von beleaf will Stefanie von Jörg wissen, ob denn nun Hafer tatsächlich so gesund ist, wie man sagt. Der smarte Landwirt hat auch gleich die Antwort parat: «Hafer ist eine der eiweiss- und fettreichsten Getreidesorten und hat auch am meisten Vitamine und Mineralstoffe.»

Kein Wunder also sind Haferflöckli bei uns Schweizer:innen so beliebt. Aber jetzt zurück zum Haferdrink…

Die nachhaltige Geschichte

Genauso wichtig wie die Gesundheit ist für Stefanie die Nachhaltigkeit. «Hafer eignet sich ja super als Milchersatz, was macht den Haferdrink so nachhaltig», will sie wissen. Man kann es einfach nicht anders schreiben, Jörg gerät ins Schwärmen. «Es ist ein regionalhergestelltes Getränk, der Rohstoff muss nicht importiert werden», beginnt er aufzuzählen. Hafer sei sehr pflegeleicht, brauche wenig Dünger und sei eine sehr gute Fruchtfolge-Pflanze.

Kurze Erklärung für alle Nicht-Landwirte und Haferdrink-Fans: Um den Boden gesund zu halten und Pflanzenkrankheiten zu vermeiden, bauen Landwirte auf einem Feld jedes Jahr ein anderes Getreide oder Gemüse an. Weil Hafer sehr robust ist und wenig Dünger braucht, ist er perfekt geeignet um einen solchen Fruchtfolgekreislauf abzuschliessen. «Hafer ist eine super Gesundheitsfrucht, da er Krankheiten unterbrechen kann», fast Jörg zusammen.

Interview mit Stefanie Heinzmann - Outtakes Video: YouTube/Emmi

Die Gretchenfrage

Zum Schluss stellt der sympathische junge Bauer Stefanie die Gretchenfrage: «Du promotest ja den Haferdrink für beleaf, wie oft trinkst du selber Haferdrink?» (Auf Goethianisch übersetzt: Nun sag, wie hast du’s mit dem Haferdrink?)

«Ich trank bei den Dreharbeiten für den ersten Werbespot sicher zwei Liter Haferdrink. Wir mussten ja unterschiedliche Szenen drehen und alles mehrmals wiederholen. Ich war überrascht, WIE gut der Haferdrink schmeckt und promote ihn tatsächlich aus Überzeugung!» Stefanie Heinzmann

Zum Schluss verrät die Strahlefrau noch einen Wunsch: «Es wäre toll, wenn es einen richtig guten veganen Raclette-Käse gäbe, da warte ich immer noch drauf.»