10 Tipps gegen Hacker

Mehr Tipps und Tricks:

Du willst wissen, wie man sich effektiv vor Webcam-Spionage schützt, nervige Werbeanrufe blockiert, Fake Accounts enttarnt oder Hate Speech bekämpft? Dann besuche jetzt den Swisscom Campus . Neben zahlreichen Tipps findest du auch Lernvideos und Kursangebote zu allen möglichen Themen, die dir dabei helfen, deine Medienkompetenz zu stärken.Seit 2002 unterstützt Swisscom Schulen mit kostenlosem Internetzugang, Medienkursen und Unterrichtsmaterialien und hilft so bei der Vermittlung von Medienkompetenz. Bis 2025 will Swisscom zwei Millionen Menschen helfen, ihr Wissen und ihre Kompetenzen in der vernetzten Welt zu erweitern.