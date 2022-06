Promotion

Alles was du zum Thema Autoversicherung wissen musst

Autounfälle sind schnell passiert und fallen manchmal besonders teuer aus. Mit der individuellen Autoversicherung bietet ELVIA individuellen Schutz – passend auf dich und deine Bedürfnisse abgestimmt.





Einmal kurz nicht aufgepasst und schon ists passiert: Autounfälle werden schnell verursacht. Dabei ist es egal, ob es sich nur um einen kleinen Parkschaden handelt oder sich in der Nacht ein Marder an den Schläuchen vergnügt hat. ELVIA bietet dabei Unterstützung und liefert mit der Autoversicherung einen Rundum-Service, der auf dich und deine Bedürfnisse abgestimmt ist.

Attraktive Prämien bei ELVIA

In der Fahrzeugversicherung von ELVIA ist die obligatorische Haftpflichtversicherung inklusive. Diese Art von Versicherung deckt Schäden, die du mit deinem Auto anderen zufügst – also wenn du etwa beim Einparken ein anderes Auto streifst und zerkratzt. Um Schäden zu decken, die am eigenen Auto passiert sind, muss eine Teil- oder Vollkaskoversicherung abgeschlossen werden. Die Teilkaskoversicherung von ELVIA kommt für Schäden auf, die weder du noch eine andere Person verursacht haben – also beispielsweise Hagelschäden oder fiese Marderbisse.

Die Vollkasko hingegen beinhaltet Teilkasko und eine Kollisionsdeckung. Diese deckt jene Schäden, die du an deinem eigenen Fahrzeug selbst verursacht hast. Das Tolle bei der Versicherung von ELVIA ist, dass die Prämie günstiger wird, wenn du dein beschädigtes Auto bei einer Partnergarage reparieren lässt. Ausserdem profitierst du von einem bequemen Hol- und Bring-Service und musst dich nicht um den Transport kümmern.

Dein Auto, deine Bedürfnisse

Du kannst die klassische Haftpflichtversicherung von ELVIA mit zusätzlichen Services ergänzen, beispielsweise mit einer «Assistance Pannenhilfe». Dabei wirst du in Notlagen schnell und unbürokratisch unterstützt. Bei einem Unfall oder einer Panne wird dein Fahrzeug sofort abgeholt und dir wird eine Übernachtung oder Heimreise bezahlt, falls du nicht mehr vom Unfallort wegkommst. Wenn du eine Zusatzdeckung auswählst, profitierst du auch vom Bonusschutz, was bedeutet, dass die Prämie für die Autoversicherung unverändert bleibt – dies auch nach einem Schadenfall.

Wenn du heute noch deine Autoversicherung online bei ELVIA als Neukunde abschliesst, dann profitierst du zusätzlich von einem Rabatt über 100 Franken. Worauf wartest du also noch? Zögere nicht und lass dein Auto ganz nach deinen Wünschen versichern. Beim Abschluss einer Teilkasko oder Kollision profitieren Sie noch kurze Zeit von einmalig CHF 100.– Rabatt auf Ihre erste Jahresprämie. Der Rabatt wird Ihnen nach Prüfung Ihres Antrags automatisch abgezogen.