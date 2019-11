Promotion

Wirtschaftsstudium − Welcher Typ bist du?



Bild: ZHAW

Promotion

Wirtschaftsstudium − Welcher Typ bist du?

Wer willst du sein? Mit der Suche nach deinem Ich hast du schon einiges um die Ohren. Und jetzt möchtest du dich für die richtige Ausbildung entscheiden? Na, dann los …

Dieser Inhalt wurde von der ZHAW verfasst

Ganz egal welcher Typ du bist, ob „Immer-gespitzte-Bleistifte-Dabeihaber“, „Bessere-Welt-Architekt“ oder „Dich-in-vier-Teilerin“. Als praxisorientierter Wissens-Hub an deiner Seite unterstützt dich die ZHAW School of Management and Law (SML) mit ihren Bachelorstudiengängen auf deinem Weg nach ganz oben!

Immer-gespitzte-Bleistifte-Dabeihaber

Du liebst die Sicherheit, das Gewohnte, das Parallele. Deine Socken haben keine Löcher, deine Zahnbürste steht im rechten Winkel zum Wasserhahn, dein Scheitel sitzt akkurat. Wenn du etwas machst, dann machst du’s richtig − und du bist stolz drauf! Zu Recht!

Bessere-Welt-Architekt

Die Nacht ist dein Tag. Schliesslich bestimmst du den Rhythmus und nicht die Konvention. Ohne Fairphone fühlst du dich nackt, Twitter ist deine Tageszeitung, die Klimademo deine Stimme. Du bist immer und überall dein eigener Chef.

Dich-in-vier-Teilerin

Vereinspräsidentin der lokalen Hackergenossenschaft, Dog Sitterin, Freelance-Redakteurin für Pixels and Bytes und am Wochenende an der Bar im Einsatz. Dein Leben? Eine Jonglage. Dein Wissensdurst? Unstillbar. Dein Ich? Müsste klonbar sein.

Egal wie dein Lebensentwurf aussieht, egal welcher Typ Erdenbürger du bist: An der ZHAW School of Management and Law ist ein Studium fast so flexibel wie du.

Als Immer-gespitzte-Bleistifte-Dabeihaber suchst du Struktur, die dir das Studium mit einem klar vorgegebenen Stundenplan ermöglicht. Mit den zahlreichen Vereinen und den Networking-Anlässen erweiterst du dein Netzwerk. Deine Serien auf Englisch zu schauen reicht dir nicht mehr − warum also nicht auch auf Englisch studieren?

Der Bessere-Welt-Architekt in dir möchte nicht nur das schweizerische Politsystem verstehen, sondern via Auslandsemester auch an einer der über 180 Partnerhochschulen über den Tellerrand blicken und seinen Horizont mit Digital Learning erweitern. Soziales Kennenlernen an Studentenpartys inklusive.

Du bist eher die Dich-in-vier-Teilerin? Dann kannst du ein Teilzeitstudium absolvieren und aus verschiedenen Zusatzmodulen deinen individuellen Studiengang gestalten. Und wenn du noch Energie übrig hast: Das attraktive und vielfältige Sportangebot gibt dir die Möglichkeit, die wenigen Lücken in deinem Terminkalender zu füllen.

Mit viel Rückenwind, einer unglaublichen Praxisnähe und einem Studienmodell, das sich dir und deinem Alltag anpasst, bietet dir die SML eine grosse Palette an Ausbildungsmöglichkeiten. Erfahre mehr zu unseren Bachelorstudiengängen in Betriebsökonomie (General Management / Banking and Finance / Accounting, Controlling, Auditing / Economics and Politics / Risk and Insurance), International Management, Wirtschaftsinformatik oder Wirtschaftsrecht an einer unserer Infoveranstaltungen − du entscheidest selbst, wie flexibel du dein Bachelorstudium planst.