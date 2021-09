Nach langem Auslandaufenthalt die Schönheit des Bielersees wiederentdeckt: Arielle und Beni Andrey. Bild: pd

Promotion

Generationenwechsel im Rebberg

Erst Bäckerin, dann ein langer Auslandaufenthalt: Nach einigen Umwegen erkannte Arielle Andrey die Schönheit des Berner Seelands und wurde Winzerin in fünfter Generation.

Im Einklang mit der Natur und mit viel Handarbeit pflegt die Familie Andrey in Schafis am Bielersee ihre Rebberge. Arielle Andrey übernimmt mit ihrem Mann Beni im kommenden Jahr das Weingut und wird die Tradition der offenen und herzlichen Willkommenskultur weiterführen. Im Gespräch erfahren wir von der 28-Jährigen einiges über ihren Wein, ihre Motivation, Winzerin zu sein, und über ihre Ideen.

Arielle Andrey, wollten Sie schon immer Winzerin werden?

Nein, ich kam auf Umwegen dazu. Nach der obligatorischen Schulzeit absolvierte ich zuerst eine Lehre als Bäckerin-Konditorin. Schon bevor ich in die Schule kam, hatte ich ein Ziel vor Augen: Bäckerin werden. Aber natürlich arbeitete ich schon als Kind immer im elterlichen Betrieb mit. Der «Läset», so nennen wir die Weinlese bei uns, war immer ein Highlight für alle.

Was führte schlussendlich dazu, dass Sie sich für den Wein und gegen das Brotbacken entschieden haben?

Vor sechs Jahren kamen mein Mann Beni und ich von einem längeren Auslandaufenthalt zurück. Wir waren zwei Jahre auf Reisen und haben im Ausland auch gearbeitet. Als wir hier am Bie­lersee ankamen, realisierten wir, wie schön wir es hier haben. Plötzlich war uns klar: Wir wollen den Familien­betrieb in fünfter Generation weiterführen. Wir waren bereit, alles dafür zu tun.

«Plötzlich war uns klar: Wir wollen den Familien­betrieb in fünfter Generation weiterführen. Wir waren bereit, alles dafür zu tun.»

Ich absolvierte eine Zweitausbildung als Winzerin, und Beni besuchte eine Weiterbildung als Fachmann Unternehmensführung. Eine tolle Erfahrung für uns beide war auch die Teilnahme an einer Weinlese in Südafrika vor zwei Jahren. Der Besuch eines Sommelierkurses rundete unser Fachwissen ab. Seit 2020 arbeite ich nun bei meinen Eltern im Betrieb. Beni arbeitet zurzeit noch in einer Weinhandlung, doch ab Januar werden wir den Betrieb gemeinsam übernehmen, weil mein Vater in Pension geht.

Was ist das Spezielle am Weinanbau rund um den Bielersee?

Ich denke, es ist die unglaubliche Vielfalt auf kleiner Fläche, die das Gebiet auszeichnet. Unsere Rebberge erstrecken sich von Schafis bis Le Landeron auf einer Kalksteinmoräne am Jurasüdfuss. Der Boden, der See und die Steillagen bieten ein optimales Klima für den Weinbau. Der See spendet Wärme, die uns bei der Ausreife der Trauben hilft und die oftmals vor Frost schützt. Die populärsten Rebsorten sind nach wie vor Chasselas und Pinot noir, dazu findet man eine grosse Auswahl an anderen international bekannten Rebsorten wie etwa Sauvignon blanc, Pinot gris oder Chardonnay – ein spannender Mix. Da die Rebfläche am Bielersee nicht einmal 2 Prozent der Schweizer Gesamtweinanbaufläche ausmacht, sind unsere Weine oft nur begrenzt verfügbar und sind fast schon Raritäten. Das führt dazu, dass wir meistens direkt an Privatkunden oder in die Gastronomie in der Region verkaufen. Dadurch pflegen wir sehr enge und langjährige Kundenkontakte.

Die Auswahl ist somit ziemlich gross. Bevorzugen Sie persönlich eine bestimmte Weinsorte?

Schwierig zu sagen, weil das bei mir je nach Jahrgang, Jahreszeit und Anlass ändert. Ich bin sehr offen und liebe es, Neues zu entdecken. Momentan würde ich unseren Blanc de Noir als Favoriten wählen. Das ist ein Weisswein aus Pinot-noir-Trauben, ein fruchtiger Wein mit Aromen von roten Beeren und Granatapfel und einer erfrischenden Säure. Für mich der perfekte Wein für warme Tage. Dazu tische ich ein Aubergine-Feta-Kaviar mit frischem Focaccia auf.

Sie übernehmen ein traditionelles Weingut. Verraten Sie uns Ihre Pläne für die Zukunft?

Inzwischen kenne ich den Betrieb sehr gut. Für mich wird weiterhin der ökologische Weinanbau zentral sein. Wir arbeiten ohne Einsatz von Herbiziden und Insektiziden. Mir und meinem Mann ist wichtig, weiterhin die alten Traditionen zu bewahren, aber auch Raum für neue Ideen zu schaffen. So können wir mit dem «Naturtrüeb» aktuell unsere erste Neukreation präsentieren. Aus der traditionellen Chasselas-Traube entstand ein moderner, lebendiger und unfiltrierter Wein, der sowohl unser Terroir wie auch unser Handwerk perfekt widerspiegelt. In diesem Jahr kamen zudem neue Weine wie der Sauvignon blanc, der Blanc de Noir und Pét-Nat hinzu. Für diese Weine haben wir eine neue Linie geschaffen, mit speziellem Etikettendesign und einer anderen Flaschenform. Nächstes Jahr kommen noch zwei Rotweine hinzu.

Kann ich bei Ihnen einfach vorbeikommen und den Wein degustieren?

Grundsätzlich ja. Wer Wein degustieren oder kaufen möchte, kann dies offiziell jeweils donnerstagnachmittags und samstags tun. Ein Besuch bei uns kann man auch ideal mit einer Wanderung kombinieren. Im September findet noch einmal ein «Wein & Fisch» statt sowie von Oktober bis Dezember das Raclette- und Fondue-Essen im Caveau, unserem Eventlokal. Beliebt ist auch das traditionelle Treberwurst-Esssen in den Wintermonaten. Natürlich bieten wir für Gruppen auf Wunsch Weindegustationen und einen Rebenrundgang an. Am besten besucht man unsere Website www.andreyschafis.ch. Dort sind alle Infos und Events detailliert aufgelistet.

Wandern in den Reben Die Wanderung auf dem «Rebenweg» von Biel nach La Neuveville ermöglicht einen Einblick in die Arbeit der Winzerinnen und Winzer. Schmucke Dörfer entlang der Strecke laden zum Ver­weilen ein. Das historische Twann repräsentiert als typisches Winzerdorf die über 900-jährige Tradition des Rebbaus wie auch der Fischerei. Funde belegen, dass bereits zur Jungsteinzeit hier gefischt wurde. Das Winzerdorf mit seinen hübschen Gassen, den alten Häusern und den historischen Brunnen versprüht mittelalterlichen Charme. Weininteressierte können sich zudem im «Haus des Bielerseeweins» über die Weine der Region und die Rebgesellschaft Bielersee informieren. Auf halber Strecke passieren die Wanderer die Sprachgrenze und auch das Weingut Andrey in Schafis, bevor sie das Ziel in La Neuveville erreichen. Die gepflasterten Gassen führen entlang mittelalterlicher Häuser, die durch ihre Architektur und ihre üppige Ausstattung überraschen. Die Marktstrasse mit dem in ihrer Mitte verlaufenden Bach und dem Bild einer Weintraube an einer Hausfassade verweist eindeutig auf die Wichtigkeit des Rebbaus für die Stadt und die ganze Region. Wer noch nicht müde ist, kann beim Tourismusbüro die Broschüre «zu Fuss» abholen und die kleine Stadt gezielt erkunden.

Rebberge und der See prägen das Bild während der ganzen Wanderung. Bild: PD

Hinweis Buchung der «Vinitour» an. Diese einfache Weinwanderung führt 3 Kilometer durch die Rebberge. Im Preis von 89 Franken sind der Besuch von drei Weinbetrieben, die Degustation von 13 Weinen, ein Winzerplättli und die Begleitung inklusive. Infos: Infos zum «Rebenweg»: 15 Kilometer lang, 400 Meter Aufstieg/Abstieg, ca. 4 Stunden Laufzeit. Technik: einfach. Weitere Details: www.j3l.ch/rebenweg Für Gruppen bietet sich diean. Diese einfache Weinwanderung führt 3 Kilometer durch die Rebberge. Im Preis von 89 Franken sind der Besuch von drei Weinbetrieben, die Degustation von 13 Weinen, ein Winzerplättli und die Begleitung inklusive. Infos: www.j3l.ch/vinitour

Reif für die Insel?

Romantische Abenstimmung auf der St. Petersinsel Bild: Stefan Weber

Ob für ein paar Stunden oder mehrere Tage: Jeder Aufenthalt auf der St. Petersinsel garantiert viel Erholung dank der intakten Natur und einer speziellen Atmosphäre durch die historische Vergangenheit.

St. Petersinsel - Das romantisch gelegene Eiland im Bielersee blickt auf eine bewegte Geschichte zurück: Einst war es ein prähistorischer Siedlungsplatz, dann ein römischer Kultort, später gar ein burgundisches Zentrum der Macht. Ihren Namen verdankt sie den Cluniazenser-Mönchen, die im Mittelalter auf der Insel wohnten und deren Hauptpatron der Apostel Petrus war. Auch der weltberühmte Genfer Schriftsteller, Philosoph und Gesellschaftskritiker Jean-Jacques Rousseau nutzte die Halbinsel als Rückzugsort. Dank ihrer reizvollen Ausstrahlung und der aussergewöhnlichen Lage zählt die St. Petersinsel heute zu den beliebtesten Ausflugszielen der Region. Besonders attraktiv und direkt ist die Anreise von Biel aus mit dem Schiff, denn die St. Petersinsel ist autofrei.

Entdecken, geniessen und historisch nächtigen

Die Halbinsel im Bielersee präsentiert sich als wahres Freizeit- und Naturparadies. Ein kleines Netz an Wanderwegen durchzieht das dicht bewaldete Eiland, die durch Flachmoore und Auenlandschaften führen und ein Wasser- und Zugvogelreservat beheimaten. Ziel jedes Spaziergangs sollte der Tanzpavillon zuoberst auf dem Inselhügel sein. Von hier aus bietet sich den Ausflüglern eine grandiose Sicht auf den Bielersee und die umliegenden Dörfer. Der Besuch des alten Klosters lohnt sich mehrfach, denn in diesen Mauern trifft die facettenreiche Geschichte auf die stilvolle Moderne. Das gekonnt ausgebaute Klosterhotel mit Restaurant und Bistro lädt zum Übernachten oder zum Geniessen von regionalen Spezialitäten ein. Ein besonderes Highlight für den Gaumen: Die Reben für den Wein wachsen direkt neben dem Haus. Serviert wird je nach Wetter im Innenhof, in einer der eleganten Gaststuben oder im Seeblick-Bistro. Rückblickend fühlt sich schon ein kurzer Aufenthalt auf der St. Petersinsel an wie Ferien. Informationen www.j3l.ch/stpetersinsel