Mit Play Suisse schon bald die finale Staffel von «Wilder» sowie Tausende Serien, Filme und Dokus kostenlos streamen. Bild: srg ssr

Schweizer Erfolge auf Play Suisse gratis streamen

Die Streaming-Plattform der SRG ist eine Heimat für Schweizer Geschichten: Play Suisse bietet Tausende Serien, Dokus und Filme zum kostenlosen Streaming an. Dies sind die grössten Erfolge auf Play Suisse.

Ob man ein geeignetes Abendprogramm für die Familie sucht, die neusten SRF-, RTS-, RSI- oder RTR-Erfolge nicht verpassen, in Erinnerungen schwelgen oder immer wieder etwas Neues dazulernen will: Play Suisse hat ein Programm für alle bereit.

Die Serien-Highlights: «Wilder», «Tschugger», «Sacha» und «Neumatt»

Die unermüdliche Ermittlerin Rosa Wilder vermag das Publikum seit drei Staffeln in Bann zu halten – wenn am 4. Januar die finale Staffel erscheint, wird auch diese komplett auf Play Suisse verfügbar sein. Ebenfalls in den Top 10 der meistgesehenen Serien auf Play Suisse sind die neue SRF-Serie «Tschugger», das Bauern-Drama «Neumatt» sowie die RTS-Serie «Sacha» und das Politdrama «Cellule de crise» vertreten.

Der Spielfilm-Erfolg: «Die göttliche Ordnung»

Der kämpferische Film über Schweizer Frauen, die sich für die Erlangung des Stimmrechts einsetzen, ist auf Play Suisse der meistgesehene Spielfilm. Gleich darauf folgen «Schellen-Ursli», «Complices» und «Das Fräuleinwunder».

Der Doku-Hit: «Nacht in der Schweiz»

Die Doku über Menschen, die nachts arbeiten, hat es den Doku-Fans auf Play Suisse am meisten angetan, dicht gefolgt von «Beyond Boobs» und «Auf und davon».

Für Gross und Klein: «Schellen-Ursli»

«Schellen-Ursli» begeistert die Familien auf Play Suisse, gefolgt von «Heidi» und «Mein Name ist Eugen». Die drei Filme gehören nicht nur zu den Highlights auf Play Suisse, sondern zählen auch alle zu den zehn erfolgreichsten Schweizer Filmen überhaupt.

Der Klassiker: «Tag und Nacht»

Unter den Schweizer Klassikern schafft es die Krankenhaus-Serie auf den ersten Platz, gefolgt von «Grounding – die letzten Tage der Swissair», welcher gleichzeitig zu den zehn erfolgreichsten Schweizer Kinofilmen gehört.

Neben diesen Publikumslieblingen sind auf Play Suisse auch zahlreiche Geheimtipps verfügbar, die Mediathek wird stetig erweitert; passend zu Weihnachten wurden zum Beispiel die Kinderfilme «Die kleine Hexe» und «Das kleine Gespenst» hinzugefügt. Play Suisse wird durch die Medienabgabe gedeckt und ist als Web- oder Appversion sowie auf Apple TV, Android TV, Swisscom blue TV und Samsung TV verfügbar.