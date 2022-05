bild: summer jamboree

Promotion

Summer Jamboree on the Lake: Vier Tage amerikanische Klänge und Kultur der 40er und 50er

Internationales Festival der Musik und der Kultur Amerikas der 1940er und 1950er Jahre - Lugano, 9. – 12 Juni 2022

Die ansteckende Energie des Summer Jamboree, Europas grösstem internationalen Festival der Kultur der 1940er und 1950er Jahre, erobert die Schweiz mit einem neuen Format von Musik- und Tanzveranstaltungen: Das SUMMER JAMBOREE ON THE LAKE, das vom 9. bis 12. Juni 2022 im Zentrum von Lugano und am Seeufer seine erste Ausgabe erleben wird. Vier Tage lang kostenfreie Konzerte, die der Rock'n'Roll-Musik gewidmet sind. Um die Atmosphäre der legendären vierziger und fünfziger Jahre wieder aufleben zu lassen, gibt es Plattenhüpfen, eine Burlesque-Show, einen Vintage-Markt und vieles mehr, mit Überraschungen, die alle Fans von Vintage-Tänzen in Erstaunen versetzen werden, darunter das Summer Jamboree on the Lake Dance Camp.

Immersive Fotoausstellung: Rock'n'Roll is a State of the Soul bild: giovanni cocco

Die Veranstaltung wird von Summer Jamboree organisiert und von der Lugano Region unter dem Patronat der Stadt Lugano gefördert. Das Herz des Tessins wird von der Musik der internationalen Künstler erfüllt sein, die die Geschichte des Rock'n'Roll in all seinen musikalischen Formen erzählen: Rock'n'Roll, Swing, Country, Rockabilly, Rhythm'n'Blues, Hillbilly, Doo-Wop, Western Swing - ein Programm, das seinesgleichen sucht.

Neben den Live-Konzerten gibt es in verschiedenen Ecken der Stadt Plattenhüpfen mit den besten DJs aus aller Welt sowie eine Burlesque-Show und ein Kabarett. Der Vintage-Markt findet zwischen der Piazza Manzoni und der Riva Albertolli statt, mit modernen Antiquitäten und Sammlerstücken, Kleidung, Schuhen, Accessoires, Vintage-Objekten und Reproduktionen, Street Food und Getränken. In Riva Albertolli wird es auch einen Oldtimer-Park mit amerikanischen Autos aus der Zeit vor 1969 und einen Barber Shop geben.

Rock'n'Roll und Swing Kurse bild: guido calamosca

Schließlich wird es auch viele Bereiche geben, die dem Tanzen gewidmet sind: kostenlose Kurse, um die ersten Schritte zu lernen und in die Swing- und Rock'n'Roll-Tänze einzutauchen, und zwei After-Festivals, die charakteristisch für die künstlerische Inszenierung des "Hottest Rockin' Holiday on Earth" sind. Ein absolutes Novum ist jedoch das Summer Jamboree on the Lake Dance Camp: In den grossen Hallen des Centro Esposizioni Lugano werden Swing- und Rock'n'Roll-Tänze erlernt. Die Lehrer sind einige der besten Tänzer der internationalen Swing- und Rock'n'Roll-Szene: Vincenzo Fesi (ITA), Tanya Georgiievska (UKR), Rasmus Holmqvist (SWE), Sandra Klack (SWE), Carolina Lampugnani (ITA), Sondre Olsen-Bye (NOR), Francesco Pezzo (ITA), Mona Reithmeier (GER), Chandrae Roettig-Gomez (USA), Markus Rosendal (SWE), Moe Sakan (JAP), Stephen Sayer (USA).

Oldtimer-Park bild: Mattia Mancini

Unterrichtete Tanzstile: Boogie-Woogie, Lindy Hop, Balboa, Collegiate Shag, Solo Jazz.

Nina Havel, die TV-Moderatorin, die ihre Karriere im Alter von 16 Jahren mit der Jugendsendung "Schlips" begann, gibt sich am SUMMER JAMBOREE ON THE LAKE die Ehre: Heute präsentiert sie unter anderem die Sendungen "Musicstar" auf SRF, "Ninja Warrior Switzerland" auf TV24 und ab Januar 2022 "Top News" auf Tele Top.

IMMERSIVE FOTOAUSSTELLUNG ROCK'N'ROLL IS A STATE OF THE SOUL

Villa Ciani Lugano – Schweiz

2.– 19. Juni 2022



Zum Abschluss des Festivals wird vom 2. bis 19. Juni 2022 in den prestigeträchtigen Räumen der Villa Ciani, die immersive Fotoausstellung ROCK'N'ROLL IS A STATE OF THE SOUL gezeigt. Rock'n'Roll im Spiegel der großen Fotografen, die das Glück der ersten 20 Jahre des mittlerweile größten Festivals seiner Art in Europa in unvergesslichen Bildern festhalten konnten.

Immersive Fotoausstellung: Rock'n'Roll is a State of the Soul bild: amedeo m. turello

Die Ausstellung erzählt die Essenz dessen, was mit den Augen des Summer Jamboree der Rock'n'Roll war und ist. Ein Zustand der Seele. Ein Bewusstseinszustand des Teilens und der Liebe. Der Rock'n'Roll ist nicht nur das erste rassenübergreifende Phänomen in der Geschichte, sondern auch eine Kulturrevolution, die bis heute von großer Bedeutung ist.

In den Räumen der Villa Ciani in Lugano können Sie Kunstfotos, Kostüm- und Retro-Streetstyle-Fotos, Burlesque-Fotos, Backstage, Rock'n'Roll-Ikonen, Porträts, immersive Räume und eine Original-Jukebox von 1953 bewundern.

Das gesammte Programm gibt's hier.