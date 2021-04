Vorsorge Zukunft: Wie wollen wir morgen leben?

Promotion

Chancen-, Jugend- und Sorgenbarometer bestätigen es seit Jahren: Vorsorge ist die Sorge Nummer 1 in der Schweizer Bevölkerung – im 2020 einzig von Corona überholt. Aber die Bürger:innen sehen auch grosse Gestaltungschancen. Diese müssen wir packen. Aber beginnen wir von vorn.

Die Rechnung geht nicht mehr auf

Die Sorge um unser Alter ist berechtigt: In der Schweiz hat sich die Lebenserwartung der Bevölkerung allein in den letzten dreissig Jahren von 77 auf 83 Jahre erhöht. Jedes zweite Neugeborene hat eine 50-prozentige Chance, 105 Jahre oder älter zu werden.

Gleichzeitig sinkt die Geburtenrate und damit die Anzahl Arbeitskräfte, die für ihre Vorgeneration vorsorgt.

Es ist einfache Mathematik: die Rechnung geht nicht mehr auf.

Vorsorge geht uns alle an

Unser Vorsorgesystem steht unter grossem Druck. Der Generationenausgleich funktioniert nicht mehr so, wie es die Dynamik der Vorsorgewerke vorsieht. Die Überalterung unserer Gesellschaft und die wenigen Nachkommen führen zu höheren Ausgaben und weniger Einnahmen im Rentensystem.

Als die AHV 1948 gegründet wurde, finanzierten im Schnitt sechs Erwerbstätige einen Rentner. Heute sind es noch drei. Das führt zu einer grösseren finanziellen Last zur Sicherung der AHV, die von den Erwerbstätigen und insbesondere der jüngeren Generation getragen werden muss. Diese Tendenz wird sich in den kommenden Jahren weiter verstärken, insbesondere dann, wenn die geburtenstarken Jahrgänge, die sogenannten Babyboomer, in ins Rentenalter kommen.

Es ist an der Zeit: Lösungen müssen her

Länger leben bedeutet aber nicht nur steigende Rentenkosten. In der Diskussion um die Altersvorsorge muss weiter gedacht werden. Denn es bieten sich auch zahlreiche Chancen, damit wir zukünftig nicht nur länger, sondern auch besser leben.

Das traditionelle Lebenskonzept mit dem linearen Ablauf von Ausbildung über Arbeit und Rentnerleben ab 65 hat ausgedient. Lebenslanges Lernen, mehr Flexibilität und Individualität sind künftig angesagt.

Ob Bildung, Gesundheit, Wohnen oder Familienplanung – überall gibt es Möglichkeiten für neue Arten der Lebensgestaltung. Vom Elternwerden in der zweiten Lebenshälfte über das Karrieremachen pro Lebensphase bis hin zum Wohnen im Mehrgenerationenhaushalt sind vielfältige Szenarien vorhanden, in denen neu gedacht werden kann.

Ein Katapult für grossartige Bürgerideen

Der nationale Ideenwettbewerb Wunsch-Schloss hat sich zum Ziel gesetzt, Lösungen für die dringende Herausforderung zu finden und ruft während April 2021 Schweizweit zur Ideeneingabe auf. Die Initianten des Preises – die Stiftung StrategieDialog21 und der KMU-Verein Swiss Venture Club – suchen nach nachhaltigen Lösungen für unsere Vorsorge und verhelfen den Projekten zum Durchbruch.

Eine renommierte Fachjury wählt aus den eingegangenen Ideen zehn Finalist:innen aus, die ihre Ideen vor einem hochkarätigen Publikum inklusive National- und Ständeräte aller grossen Parteien präsentieren dürfen.

Zu gewinnen gibt es ein Treffen mit den Partei-Generalsekretär:innen sowie ein Reiseerlebnis nach Wahl.

Das Wunsch-Schloss: Das Wunsch-Schloss ist ein Accelerator – ein Katapult für grossartige Ideen, ein Türöffner und Mutmacher. Seit 2015 gibt der nationale Ideenwettbewerb Bürger:innen eine Stimme und verschafft ihren Projekten nachhaltig Sichtbarkeit.

Die Initianten: Seit 2015 setzen die Stiftung StrategieDialog21 und der Swiss Venture Club mit dem Wunsch-Schloss ein Zeichen für Innovation, Pioniergeist und ein starkes Unternehmertum in der Schweiz. Der StrategieDialog21 setzt sich gesellschafts- und parteiübergreifend für eine offene, zukunftsgerichtete, mutige und freiheitliche Schweiz ein. Der Swiss Venture Club vernetzt KMU und bietet eines der wichtigsten Netzwerke für Schweizer Unternehmer:innen.

