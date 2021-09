Promotion

Neue Erlebniswelt «Zooom the Matterhorn» in Zermatt



Bild: Gornergrat Bahn

Auf dem Gornergrat erleben die Besucher seit Juni 2021 eine multimediale Erlebniswelt rund um das Matterhorn und seine atemberaubende Umgebung

Dieser Inhalt wurde von der Gornergrat Bahn verfasst.

Ohne zu übertreiben zählt ein Ausflug auf den Gornergrat wohl zu den Highlights der Schweizer Bergwelt. Seit 1898 fährt die höchste im Freien gelegene Zahnradbahn auf 3089 Meter über Meer. Oben angekommen, eröffnet sich den Gästen ein freier Blick auf das legendäre Matterhorn, 28 weitere Viertausender sowie auf Gletscherwelten und das Monte-Rosa-Massiv – ein einmaliges Panorama. Der Besuch auf dem Gornergrat wird durch das neue multimediale Erlebnis «Zooom the Matterhorn» ergänzt. Alle Gäste sollen hier die Möglichkeit haben, das Matterhorn live zu erleben, auch wenn es die Wetterbedingungen mal nicht erlauben.

Bild: Gornergrat Bahn

Im Juni 2021 konnten die ersten Gäste in die naturnahe Inszenierung eintauchen. Realisiert wurde die Ausstellung in der Station der ehemaligen Luftseilbahn «Hohtälli» auf dem Gornergrat. Die ehemalige Talstation, die sich neben dem Kulmhotel befindet, wurde während einem Jahr komplett umgebaut und ist zu einem echten Highlight geworden. Die rostbraunen Periskope sind bereits vom Bahnhof Gornergrat sichtbar. Mit dem Lift ist das Zooom in fünf Gehminuten ab dem Bahnhof erreichbar. Der Rundgang im Zooom dauert rund 30 bis 40 Minuten.

Nahezu ein reales Erlebnis

In der Erlebniswelt nähern sich die Gäste in drei Zoomstufen dem Matterhorn - vom Gleitschirmflug, über das immersive Kino bis hin zu den digitalen Fernrohren. In der ersten Stufe besteht die Auswahl zwischen zwei virtuellen Gleitschirmflügen: entweder ein entspannter Panoramaflug oder der erlebnisreiche, sportliche Flug. Dank 3D-Brille und dem schwebenden Sessel wirkt das Erlebnis fast wie live - beim Flug zum Matterhorn erlebt man die eindrückliche alpine Landschaft und das Gipfelkreuz ist zum Greifen nah.

Die zweite Stufe entführt die Besucher in verschiedenste Szenarien der vier Jahreszeiten am Matterhorn – von eisigen Schneelandschaften über orkanartige Herbststürme bis hin zu blühenden Frühlingswiesen und lauen Sommerabenden. Dank Lichtprojektionen von drei Seiten und einer detailgetreuen Matterhornnachbildung empfinden die Besucher die virtuelle Umgebung als nahezu reales Erlebnis.

Bild: Gornergrat Bahn

In der dritten Stufe richtet sich der Blick schliesslich auf das reale Matterhorn und die umgebende alpine Bergwelt in ihrer ganzen Dimension und Schönheit. Mit Periskopen lässt sich diese heranzoomen und ganz genau betrachten. Grafische Ankerpunkte im Blickfeld der Besucher liefern ergänzende Informationen zum jeweiligen Standort.

Flora und Fauna, Gletscher und Geschichte

Abgerundet wird die multimediale Inszenierung von zahlreichen, erlebbaren Informationen zu historisch bedeutenden Ereignissen, zur hochalpinen Natur mit ihrer einzigartigen Flora, Fauna und Gletschern sowie zur Geschichte der Gornergrat Bahn. Der Bau für die Erlebniswelt hat im Frühjahr 2020 begonnen und wurde im Sommer 2021 für die Besucher geöffnet.

Bild: Gornergrat Bahn

Die multimediale Erlebniswelt unter dem Namen «Zooom – the Matterhorn» auf dem Gornergrat ist täglich für die Besucher geöffnet. Die Schau ist in allen Gornergrat-Bahntickets mit dem Start- oder Zielort Gornergrat inkludiert. Für Gäste, die ein Ticket ohne die Zooom-Ausstellung haben, kostet der Eintritt 12 Franken. Dieser kann am Automaten, am Schalter oder direkt in der Erlebniswelt bezogen werden.

Die Ausstellung ergänzt den Besuch auf dem Gornergrat und bietet ganz neue Blickwinkel auf die eindrucksvolle Bergwelt und macht diese hautnah erlebbar. Das mit knapp neun Millionen Franken veranschlagte Projekt ist ein wichtiger Bestandteil der naturnahen Weiterentwicklung des weltberühmten Ausflugbergs.

Seit dem 13. September 2021 gilt im «Zooom» die Covid-Zertifikatspficht für Personen ab 16 Jahren.

Weitere Informationen: Gornergrat Bahn www.gornergrat.ch/zooom railcenter@gornergrat.ch Telefon: +41 (0)848 642 442

