Diese 6 Fakten über das Powerkorn Hafer lassen deine Buddies staunen

Ein Lebenselixier für Pferde, ein Urschweizer und als Drink unschlagbar. Willst du beim nächsten Tischgespräch bei deinen Flexitarier-Buddies punkten, bist du mit diesen sechs Fakten bestens ausgerüstet. Wenn nicht: Nummer 6 lohnt sich trotzdem – einfach, weil yummie!

Die Pfahlbauern in der Schweiz waren Hafer-Pioniere

Wer hätt’s gedacht! Hafer wird in der Schweiz fast schon seit Urzeiten angebaut. Die Story geht ungefähr so: Lange, lange bevor überhaupt eine Idee von so etwas wie einer Schweiz existierte, besiedelten Pfahlbauer das Land, welches in ferner Zukunft als Schweiz bekannt werden würde. Diese wackeren Siedler bauten bereits während der Bronzezeit etwa 2400 v. Chr. Hafer an. Hafer ist also quasi ein Urschweizer. Wissenschaftler vermuten übrigens, dass das Powerkorn ursprünglich aus Vorderasien stammt und zu Beginn seiner Karriere ein Schattendasein als Begleitgras von Gerste und Weizen führte, bevor es von den Pfahlbauern kultiviert wurde.

Schweizer Bauern entdecken den Hafer neu

Gewusst? Noch bis 1990 wuchs hierzulande auf über 10’400 Hektar Hafer. Die Produktion nahm dann rapide ab und vermutlich errätst du auch, weshalb. Hafer aus dem Ausland ist – wie so Vieles – günstiger. Doch Haferdrinks sei Dank, nahm in den letzten vier, fünf Jahren der Haferanbau hierzulande langsam wieder Fahrt auf und die Bauern pflanzten das beliebte Korn auf immerhin fast 2000 Hektaren an. Tendenz steigend. Künftig sollen sie auch etwas mehr Geld für den Speisehafer erhalten, damit die inländische Produktion angekurbelt wird. Darüber hinaus entdecken Traditionsbetriebe das Korn für sich neu und stellen daraus Hafermilch her, teils auch parallel zur Milchproduktion. Kommt hinzu, dass beispielsweise Emmi für seinen Haferdrink der Marke beleaf ausschliesslich auf Schweizer Hafer setzt.

Hafer: das Lebenselixier der Pferde

Nicht nur für uns Menschen ist Hafer ein Powerkorn, denn mit ein Grund für die Erfolgsgeschichte des Getreides sind Pferde. Sie waren quasi früher die Hauptabnehmer, weil sie das Futter im wahrsten Sinne des Wortes für ihre Pferdestärken brauchten. Erst als das Auto nach dem Zweiten Weltkrieg im grossen Stil die Pferdestärken übernahm und keine Rösser mehr für den Transport gebraucht wurden, ging auch die Haferproduktion zurück.

Wer sagt hier was von Winterpause?

Wusstest du, dass Bauern ihr Getreide auch im Winter kultivieren? Genau wie Weizen, oder Gerste und Roggen, können Landwirte den Hafer Anfang Oktober säen. Er wächst den Winter über und wird im Juli geerntet, also fast zeitgleich mit dem Sommerhafer. Doch tendenziell lässt sich mit Winterhafer etwas mehr ernten und zumindest die Hafersorte Wiland ist besonders schmackhaft und soll eine bessere Qualität haben als ihre Sommerhafer-Geschwister. Die tragen übrigens ziemliche coole Namen wie Canyon oder Husky.

Haferdrink ist Spitzenreiter in Sachen Klima und Umwelt

Hafer ist ein genügsamer Zeitgenosse. Er braucht kaum Dünger oder Pflanzenschutzmittel, weil Schädlinge ihm kaum etwas anhaben können und er mit seinen tiefen Wurzeln viele Nährstoffe aus dem Boden ziehen kann. Auch dem Klima tun wir mit dem bescheidenen Korn gut. Sei es der kleinere CO2-Fussabdruck oder der tiefere Wasser- oder Landverbrauch: Haferdrinks gehören zu den Spitzenreitern unter den Milchalternativen. Stammen sie aus Schweizer Anbau wie beispielsweise der Haferdrink von beleaf , können sie in Sachen Klima- und Ökobilanz sogar noch etwas mehr Punkten, da der Transportweg aus dem Ausland in die Schweiz wegfällt. Zudem setzt Emmi für seinen Haferdrink nicht nur auf Schweizer Zutaten, sondern verzichtet gleichzeitig auf unnötige Zusätze. Das macht diesen laktosefreien Pflanzendrink natürlich noch umwelt- und klimafreundlicher und schmecken tut er erst noch feiner. PS: Neu gibt es jetzt von beleaf den Hafer Drink Barista für deinen perfekt geschäumten Cappuccino oder Café Latte.

Yummie Desserts zauberst du auch mit Haferdrinks

Ist aus dem vielseitigen Schweizer Powerkorn erstmal eine feine Milchalternative geworden, kannst du daraus trendige oder klassische Desserts zaubern. Wie wär’s mit einem Chia Pudding als krönender Abschluss deines nächsten Dinners mit Freunden oder einer Caramel Creme, wenn Oma zu Besuch kommt? Einfache und feine Rezepte findest du auf beleaf.ch.