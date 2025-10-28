bild: finanzen.net

ETF-Trends 2025: Das musst du jetzt zum Thema wissen

Bei den Swiss ETF Awards 2025 in Zürich wurden die besten ETFs, Emittenten und Akteure ausgezeichnet – und die Gewinner zeigen, wohin sich die Schweizer ETF-Landschaft bewegt.

🌍 Globale Märkte bleiben stark – ESG ist der neue Standard

Bei den diesjährigen Swiss ETF Awards im Zürcher FIFA Museum wurde schnell klar: Nachhaltigkeit ist gekommen, um zu bleiben. In der Hauptkategorie «Aktien-ETF Welt» holte sich der Amundi Prime All Country World UCITS ETF den Titel – ein Klassiker unter den breit gestreuten Indexfonds.

Gleichzeitig zeigte die Jury, dass auch traditionelle Indexstrategien weiterhin überzeugen können: Der iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF gewann in der Kategorie «Aktien-ETF Schwellenländer» – ein Beleg dafür, dass breit diversifizierte und kostengünstige Basisinvestments nach wie vor das Rückgrat vieler Portfolios bilden.

Im ESG-Bereich setzte sich der iShares MSCI USA Screened UCITS ETF als bester nachhaltiger Aktien-ETF durch.

«Nachhaltige ETFs sind längst kein Nischenthema mehr – sie sind das neue Normal», kommentierte ein Jurymitglied am Rande der Veranstaltung.

🚀 Space-Innovatoren und Zukunftsthemen im Fokus

Ein echtes Highlight: Der VanEck Space Innovators UCITS ETF gewann in der Kategorie «Aktien-ETF Themen». Der Fonds investiert in Unternehmen, die am Weltraumboom verdienen – von Satellitenbetreibern bis zu Raumfahrtzulieferern.

💡 Aktiv gemanagt – passiv strukturiert

Dass aktive Strategien im ETF-Mantel auf dem Vormarsch sind, bewiesen die Sieger Fidelity US Equity Research Enhanced ETF und PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF. Sie wurden als beste aktive ETFs im Aktien- bzw. Anleihenbereich ausgezeichnet.

Der Mix aus aktiver Analyse und passiver Kosteneffizienz kommt an – gerade bei institutionellen Anlegern.

🪙 Goldgräber und Bitcoiner im Publikum beliebt

Bei den Publikums-Awards dominierten die harten Werte: Der L&G Gold Mining UCITS ETF wurde ETF des Jahres, während der 21Shares Bitcoin Core ETP den ETP-Preis holte.

«Silber, Gold, Bitcoin – Anleger:innen suchen Stabilität in einem unsicheren Umfeld», kommentierte Mitveranstalter Timo Böhninger von finanzen.ch bei der Preisverleihung.

🧠 Von Bank bis Finfluencer – das ETF-Ökosystem wächst

Erstmals wurden auch Akteure ausgezeichnet, die ETF-Wissen und Bildung fördern:Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) erhielt den Preis für Financial Literacy, und MissFinance wurde als Schweizer Finfluencerin des Jahres geehrt.

Als bester Market Maker wurde Flow Traders ausgezeichnet – für exzellente Liquidität und faire Preise im Handel.

Auch digitale Plattformen konnten punkten: Findependent wurde ETF Robo-Advisor des Jahres, Swissquote holte sich den Titel als Online-Broker des Jahres.

🏅 Lifetime Achievement für ETF-Pionier Clemens Reuter

Ein emotionaler Moment: Der «Lifetime ETF Industry Achievement Award» ging an Clemens Reuter, einen der prägenden Köpfe des Schweizer ETF-Markts. Reuter gilt als «First Mover» und Wegbereiter der ETF-Landschaft in der Schweiz.

«Ohne Pioniere wie Clemens Reuter gäbe es die heutige ETF-Kultur in dieser Form nicht», so Jurypräsident Marco Franchetti in seiner Laudatio.

📊 Fazit: Breite, Bildung und Bitcoin

Die Swiss ETF Awards 2025 zeigen, wie ausgereift der ETF-Markt in der Schweiz mittlerweile ist:

Nachhaltigkeit ist Standard

Themen-ETFs inspirieren

Aktive Produkte gewinnen Profil

Und Finanzbildung wird endlich belohnt

ETFs sind längst nicht mehr nur ein Produkt für Profis – sie sind fester Bestandteil des Schweizer Anleger:innen-Alltags.