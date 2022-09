bild: Jan Geerk

4 Gründe, warum du diesen Herbst wandern gehen solltest

Wenn sich die Blätter unter deinen Wanderschuhen wieder bunt verfärben und so verführerisch knistern, wie die Packung Chips in deinem Rucksack, dann weisst du: die schönste Zeit zum Wandern ist wieder da. Und wo? Zum Beispiel auf dem « Tell-Trail », welcher in acht Tagesetappen durch die Zentralschweizer Bergwelt führt.

Der Herbst bringt gleich so einige Vorteile für Wanderbegeisterte mit sich. Wir haben dir hier vier gute Gründe für eine Herbstwanderung zusammengetragen und verraten dir auch gleich, wo du diese am besten in der Zentralschweiz erlebst.

Epische Bilder einfangen

Hier sind wir uns alle einig. Der Kontrast von blauem Himmel mit orangen Wäldern kann nur ein episches Foto ergeben. Einige dieser Postkartensujets findest du zum Beispiel auf der dritten Etappe des Tell-Trails, welche von Brunnen über die Rigi nach Luzern führt. Im Kräuterhotel Edelweiss geniesst du nicht nur authentische Naturküche, sondern auch einen grandiosen Ausblick über das herbstlich eingefärbte Bergpanorama rund um den Vierwaldstättersee.

bild: Marvinho dos Santos | Luzern Tourismus

Kühlere Temperaturen geniessen



Im Herbst brennt dir nicht mehr die gleissende Sommersonne auf den Schädel und die Berge verwöhnen dich mit einer kühlen Bise. Das bedeutet, dass du dich an die etwas längeren und anstrengenderen Wander-Etappen des Tell-Trails wagen kannst. Besonders adrenalinreich ist die fünfte Etappe, welche dich über die neu erschlossene Gratwanderung vom Stanserhorn nach Engelberg führt.

bild: Tim Ulrich & Yannik Buholzer

Dem Nebel entfliehen



Während der Nebel hartnäckig im Flachland hängen bleibt, erhältst du in den Bergen deine Portion Vitamin D. Der Tell-Trail führt dich glücklicherweise über die «Big 6» der Zentralschweizer Berge: Stoos, Rigi, Pilatus, Stanserhorn, Titlis und Brienzer Rothorn. Und wenn der Nebel sich nicht mal in der Höhe vertreiben lässt, dann gibt es entweder ein paar moody Nebel-Bilder oder ihr trefft euch für einen Kaffee in der Stadt Luzern und wartet schöneres Wetter ab.

bild: Rigi Bahnen AG

Spezialitäten kosten

Der Herbst ist auch die Zeit der traditionellen Alpabzüge und Bauernmärkte. Wenn du nicht gerade an so einen Alpabzug hinlaufen solltest, begegnest du auf dem Tell-Trail immer wieder urchigen Hofläden und Käsereien. Für Käse-Fans ist die Etappe 6 ein Muss. In der Alpkäserei Gerschnialp kostest du traditionellen Sbrinz-Käse aus der Region Engelberg und hast natürlich die Möglichkeit, diesen gleich als Souvenir für zuhause einzutüten. Falls du aber einmal doch nicht so in Wanderlaune sein solltest, musst du für das authentische Hoferlebnis nicht hoch hinaus. Der Kulturhof Hinter Musegg in Luzern bietet Hofbeiz, Hofladen und kulturelle Events auf der Heubühne. Ein Bauernhof mitten in der Stadt Luzern? Das gibt es auch nur in der Innerschweiz.