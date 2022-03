bild: lakers sport ag

Promotion

Lakers freuen sich auf Hammer-Serie gegen Davos

Die SC Rapperswil-Jona Lakers haben die beste Qualifikation aller Zeiten hingelegt. Rang 4 und damit Heimrecht in den Playoffs, Punkterekord, erstmals dabei in der Champions Hockey League und mit Roman Cervenka den Liga-Topscorer in den eigenen Reihen: die Erwartungen wurden bei weitem übertroffen. Und nun geht es erst richtig los, mit dem HC Davos als Gegner im Viertelfinal.

Vor der Saison waren sich die meisten Experten einig: die Lakers sind im besten Fall ein Kandidat für die Pre-Playoffs. Die Vorzeichen schienen ungünstig: ein neuer Trainer, der zuerst einmal am Obersee ankommen musste, dazu der Abgang des besten Torschützen Kevin Clark. Knappe sechs Monate später wissen wir, dass auch Experten zwischendurch komplett falsch liegen. Der SCRJ verlor zwar die ersten vier Saisonspiele, legte danach aber einen Traumlauf hin. Von Clark spricht kaum mehr jemand, dafür von den Neuen, die eingeschlagen haben wie Sandro Zangger, Dominic Lammer und Yannick-Lennart Albrecht. Von den jungen Wilden Nathan Vouardoux, Inaki Baragano, Gian-Marco Wetter, Nando Eggenberger, Yannick Brüschweiler und David Aebischer. Und natürlich von den Leistungsträgern Roman Cervenka und Melvin Nyffeler.

Coach Stefan Hedlund und seine Assistenten Bert Robertsson und Sven Berger hatten vor der Saison ein klares Ziel: sie wollen in Rapperswil-Jona eine Hochleistungskultur einführen, auf und neben dem Eis. Und das Team zeigte von Beginn weg die Bereitschaft, diesen Weg mitzugehen. Spieler, die in anderen Klubs nur noch Nebenrollen hatten, bekamen am Obersee mehr Verantwortung. Jeder einzelne Spieler spürt, dass er Teil eines Ganzen ist. Die Last ist auf viele Schultern verteilt, alle bekommen viel Eiszeit und die Torproduktion hängt nicht allein von den ersten zwei Linien ab.

Dies alles trägt dazu bei, dass die Lakers die beste Regular Season der Geschichte hingelegt, sich für die Champions Hockey League qualifiziert haben und im Viertelfinal der Playoffs zuhause beginnen können. Letzteres ist Rappi erst zweimal in der Geschichte gelungen. 1996 beendete der SCRJ die Qualifikation sogar auf Platz 3 (allerdings mit deutlich weniger Siegen und Punkten als in dieser Saison), schied dann allerdings im Viertelfinal gegen Ambrì-Piotta aus. 2006 gab es Rang 4 und nach einem Sieg gegen den EV Zug im Viertelfinal den ersten Playoff-Halbfinal der Geschichte, der dann gegen Davos verloren ging.

Und nun also wieder Playoffs! Ab dem 25. März gilt es – wieder gegen den Rekordmeister HC Davos – ernst.