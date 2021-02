Promotion

Blasenentzündung: Warum uns das alle etwas angeht



Bild: Melisana AG

Promotion

Blasenentzündung: Warum uns das alle etwas angeht

Fast jede Frau kennt das Thema Blasenentzündung – entweder aus ihrem direkten Umfeld oder aus eigener schmerzhafter Erfahrung. Mehr als die Hälfte aller Frauen werden mindestens einmal in ihrem Leben eine Blasenentzündung haben.(1) Die bislang häufigste Behandlungsmethode: Antibiotika, verschrieben durch den Arzt. Was genau hat das jetzt mit dir zu tun? Die Stichworte lauten: Entlastung unseres Gesundheitswesens und Antibiotikaresistenz!

Dieser Inhalt wurde von Melisana AG verfasst

Die Blasenentzündung ist noch immer eine der häufigsten bakteriellen Infektionen bei erwachsenen Frauen.2 Sie beeinträchtigt massgeblich die Lebensqualität der Betroffen durch schmerzhafte Symptome wie stetiger Harndrang, Brennen beim Wasserlassen und Unterleibsschmerzen.

Bild: Melisana AG

Dennoch handelt es sich bei einer Blasenentzündung, ausgelöst durch E. coli Bakterien, in der Regel um eine Bagatellerkrankung. Eine Bagatellerkrankung, bei der früh mit Kanonen auf Spatzen geschossen wird! Vom Termin beim Hausarzt bis hin zur wiederholten Antibiotikabehandlung: Das geht auch effizienter!

Mit der Entscheidung FEMANNOSE N zur Behandlung einzusetzen, lassen sich Ressourcen balancierter nutzen, denn:

1. Es ist in der Apotheke und Drogerie erhältlich und spart so Zeit und Platz im Warteraum der HausärztInnen.

2. Mit der Einnahme von FEMANNOSE N leistest du einen aktiven Beitrag zur Bekämpfung von Antibiotikaresistenzen, denn: Je seltener Antibiotika verschrieben wird, desto unwahrscheinlicher ist eine Resistenz.

Was ist FEMANNOSE N und wie genau hilft sie?

Der in FEMANNOSE N enthaltene Wirkstoff D-Mannose ist ein Einfachzucker ähnlich dem Traubenzucker, der aber unverdaulich ist und sich damit auch für Diabetikerinnen eignet. Dieser Zucker bindet sich an die feinen Härchen der E. coli Bakterien, die die Blasenentzündung in bis zu 90% der Fälle auslösen, und hindert sie so daran, sich an der Schleimhaut festzumachen. Mit solchen zucker- bzw. D-Mannose-verklebten Härchen werden die E-coli Bakterien vom Körper über den Harn ausgeschieden.

Bild: Melisana AG

Das erstaunliche ist: Seit Jahren ist aus Studien bekannt, dass das Alternativmittel FEMANNOSE N in Bezug auf eine durch E-coli Bakterien ausgelöste Blasenentzündung genauso wirksam ist wie ein Antibiotikum. Letztes Jahr konnten Experten beweisen, dass die Symptome im Schnitt sogar einen halben Tag früher abklingen als beim Einsatz von Antibiotika. Am Ende der Studie3 haben sowohl ÄrztInnen als auch Patientinnen die Wirkung und Verträglichkeit der D-Mannose mit gut oder sogar sehr gut beurteilt. In einer niedrigeren Dosierung hilft sie auch präventiv weitere Blasenentzündungen zu verhindern.

Wie wird FEMANNOSE N angewendet?

Als Pulver lässt es sich in Wasser aufgelöst trinken. Die Wirkung tritt schnell ein und ist bereits nach der ersten Einnahme möglich. Nimmst Du gleich beim ersten Auftreten von Symptomen FEMANNOSE N ein, kannst du im Schnitt nach drei bis vier Tagen symptomfrei sein. Die Einnahme von FEMANNOSE N ist unbedenklich, gut verträglich, in der Regel ohne Nebenwirkungen, wie das durch die Einnahme von Antibiotika bekannt ist.

Bild: Melisana AG

Es zeigt sich: Der Verzicht auf Antibiotika und der Umstieg, gleich bei ersten Symptomen, auf FEMANNOSE N, bei einer durch E. coli Bakterien verursachten Blasenentzündung, führt zu einer Win-win-Situation. Du leistest einen gesellschaftlichen Beitrag an das Gesundheitswesen durch die Entlastung der HausärztInnen, sowie die Bekämpfung von Antibiotikaresistenzen und erleichterst dir ganz nebenbei erst noch dein Leben mit dem Gang in die Apotheke oder Drogerie. Denn dort beraten sie dich gerne – ohne Wartezeit, effizient und hoch kompetent!

FEMANNOSE® N gegen Blasenentzündung Alle weiteren Infos rund um das Produkt findest du auf der Website.

Bild: Melisana AG

Bild: Melisana AG

Referenzen

1. LINK, Femannose Marktforschung Sept. 2016, Basis N= 1’9522

2. Gágyor I et al., Ibuprofen versus fosfomycin for uncomplicated urinary tract infection in women:randomised controlled trial. BMJ. 2015; 351: h6544.

3. Wagenlehner F et al., Nicht interventionelle Studie mit FEMANNOSE® N zur Untersuchung von Verträglichkeit, Lebensqualität und Symptomverlauf bei akuter unkomplizierter Harnwegsinfektion. JOURNAL PHARMAKOL. U. THER. 1/2020, 4-9.

Dieser Inhalt wurde nicht von watson verfasst

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Abonniere unseren Newsletter