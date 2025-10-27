bild: Rhätische Bahn AG

Winter mal anders: Das Bernina Express Spezialangebot für 249 Franken.

Weite Kurven, unberührte Pulverschneehänge abseits der präparierten Pisten und ein eleganter Einkehrschwung im Süden: Reise zu zweit im legendären Panoramazug von Chur nach Poschiavo oder Tirano und zurück, inklusive Mittagessen für 249 Franken.

Die 144 Kilometer lange Bahnstrecke über den Berninapass ist ein Paradebeispiel Schweizer Ingenieurskunst: 55 Tunnels und 196 Brücken ermöglichen eine entspannte und komfortable Reise durch die imposanten Bündner Alpen. Der Bernina Express durchquert auf seiner Reise von Chur nach Tirano das UNESCO Welterbe RhB in der Landschaft Albula/Bernina. Neben dem Landwasserviadukt, dem meistfotografierten Sujet auf der Strecke, sorgt auch die berühmte Doppelschleife in Brusio für Bewunderung. Wie sich der Zug über das Kreisviadukt in die Höhe bzw. hinunter schraubt, ist faszinierend. Zwei Höhepunkte, die Fahrgäste die technische Meisterleistung hautnah spüren lassen.

Ein Panorama der Extraklasse – Montebello Kurve und Gletscherblicke

Geniesse freie Sicht auf die Bergwelt von Graubünden dank den extragrossen Panoramafenstern: Passiert der Zug die Montebello Kurve, eröffnet sich ein unvergesslicher Blick auf das Berninamassiv. Auch der gewaltige Morteratschgletscher und der Piz Bernina, mit 4049 Metern der höchste Gipfel der Ostalpen, zeigen sich hier in ihrer schneebedeckten Pracht. Einer der vielen unvergesslichen Momente der Fahrt, der die Fahrgäste durch die überwältigende Schönheit der Natur in Staunen versetzt.

Ospizio Bernina – Station an der Wasserscheide

Kurz darauf erreicht der Zug das Ospizio Bernina mit seinen beiden Hochgebirgsseen Lago Bianco und Lej Nair. Mit 2253 Metern der höchste Punkt der Reise erinnert er daran, dass auch Wasser seine Wege wählt: von hier aus fliesst es entweder Richtung Schwarzes Meer oder Richtung Adria. In mehreren Kurven geht es nun hinunter ins Puschlav und weiter ins mediterrane Tirano, wo nach Schnee und Eis Palmen, Italianità und ein Teller Puschlaver Pizzoccheri auf dich warten.

