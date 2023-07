Bild: gettyimages

Schlauer beim Sex. Was du über HPV wissen musst!

Unfassbar aber wahr: Laut Schätzungen stecken sich bis zu 80 Prozent der sexuell aktiven Meschen im Laufe ihres Lebens mit Humane Papillomaviren, kurz HPV, an. Was du über die häufigste sexuell übertragbare Krankheit und ihre Folgen wissen musst.



Keine Panik, aber es ist gut möglich, dass du schon mal eine Infektion mit Humane Papillomaviren (HPV) hattest und nichts davon weisst. Denn, wer sich ansteckt, bemerkt erstmal keine Symptome.

Erst im Laufe der Zeit kann die Krankheit bei Männern und Frauen Genitalwarzen auslösen. Zudem kann es bei Frauen zu Gebärmutterhalskrebs kommen, bei Männern zu Peniskrebs und bei beiden Geschlechtern kann HPV Anal- oder Kehlkopfkrebs verursachen.

Kurzum: Gerade, weil HPV sich nur in seltenen Fällen bemerkbar macht, ist die Geschlechtskrankheit ziemlich fies und eine Ansteckung besonders leicht. Schliesslich weisst du vielleicht gar nicht, dass du HPV hast und gibst die Krankheit beim Sex weiter.

Höchste Zeit also, dass du dir einen Überblick über die wichtigsten Facts zu HPV verschaffst! Et voilà:

Das Wichtigste in 6 Punkten zusammengefasst

HPV ist die häufigste sexuell übertragbare Infektion: Nach Schätzungen infizieren sich bis zu 80 % der sexuell aktiven Menschen im Laufe ihres Lebens.

Die Ansteckung erfolgt über direkten Kontakt mit infizierten Haut- oder Schleimhautpartien, meist beim Geschlechtsverkehr, aber auch bei Petting.

Nicht nur Frauen, sondern auch Männer sind von HPV betroffen.

Eine Ansteckung mit HPV verläuft zuerst ohne Symptome, das heisst, man spürt nichts davon. In 90 % der Fälle verschwindet die Infektion nach ein bis zwei Jahren von alleine wieder.

Bei etwa 10-15 % der Infizierten bleibt die Infektion bestehen und kann bei aggressiven HPV-Viren zu Zellveränderungen bis hin zu Krebsvorstufen und Krebs selbst führen.

Eine HPV-Impfung kann Männer und Frauen – neben jährlichem Screening, Safer-Sex oder Enthaltsamkeit – vor einer Infektion schützen.

Damit du dich besser gegen die fiese Geschlechtskrankheit wappnen kannst (und beim nächsten Treffen mit deinen Gspänli besserwisserisch über Sex reden kannst), beantwortet die Ärztin Alina Staikov die wichtigsten Fragen.

Frau Dr. Staikov, Sie engagieren sich als Ärztin sehr für die Bekämpfung von HPV. Warum liegt Ihnen dieses Thema so am Herzen?

Die meisten Menschen und besonders die jungen Menschen sind sich dieser Krankheit nicht bewusst. Deshalb braucht es zwingend mehr Aufklärung. Fachgruppen, wie Frauenärzte, Kinderärzte und Hausärzte müssen die Aufklärung verstärken und nicht nur die Jugendlichen, sondern deren Eltern einbeziehen. Genau in diesem Sinne haben wir unser Projekt und die Plattform HPV-Shield entwickelt, bei dem ein Superheld und ein symbolischer Song nebst der gründlichen und umfassenden fachlichen Information für Aufklärung sorgen.



Es gibt weit über 100 verschiedene Typen des Virus. Einige sind gefährlicher als andere. Welche sind denn nun wirklich besorgniserregend?

Die HP-Viren lassen sich grob in 2 Gruppen einteilen: Viren mit hohem und mit niedrigem Risiko. Beispielsweise ist eine anhaltende Infektion mit dem Hochrisikovirus HPV HR 16 wesentlich krebserregender als alle anderen Hochrisikotypen.



«Beide Geschlechter sind in gleicher Weise in die Übertragungswege involviert.»

Warum ist es wichtig, dass sich auch Männer für HPV einsetzen und sich schützen?

Beide Geschlechter sind in gleicher Weise in die Übertragungswege involviert. Zudem ist bei Männern die Ansteckung mit Hochrisikotypen, welche bei einigen bis zu Penis-, Anal- oder Kehlkopfkrebs führen kann, nicht zu unterschätzen.



Verhindert Safer Sex eine Ansteckung mit HPV?

Die Verwendung von Kondomen verringert das Risiko von sexuell übertragbaren Krankheiten, aber es ist nicht gleich 0. Daher sind zusätzliche Aufklärung und ein bewusster Umgang mit der eigenen Gesundheit wichtig. Beispielsweise stellen auch Petting, sowie anale oder orale Sexualpraktiken ein Ansteckungsrisiko dar, da die Ansteckung über den direkten Kontakt mit infizierter Haut oder Schleimhautpartien funktioniert. Zudem erhöhen häufig wechselnde Geschlechtspartner:innen das Risiko. Weitere Faktoren, die eine Infektion begünstigen und die Heilung verzögern, sind etwa Rauchen, ein unterdrücktes Immunsystem oder bereits bestehende Infektionen.



Was kann ich zusätzlich tun um mich zu schützen?

Regelmässige Vorsorgeuntersuchungen und die Minimierung der oben erwähnten Risikofaktoren für anhaltende oder neu auftretende Infektionen können die Wahrscheinlichkeit einer HPV-Infektion verringern. Zudem empfiehlt das Bundesamt für Gesundheit (BAG) die HPV-Impfung bis zum 26. Lebensjahr. Die Impfung schützt vor 9 HPV-Typen, die für 90 Prozent der HPV-assoziierten bösartigen Erkrankungen verantwortlich sind.



Kann ich auch nach dem ersten Sex noch gegen HPV geimpft werden und auch wenn ich über 26 Jahre alt bin?

Auch wenn es nach dem ersten Geschlechtsverkehr zu einer Infektion mit HPV-Typen gekommen ist, gegen welche die Impfung schützt, kann diese sinnvoll sein. Wenn eine Infektion nach dem ersten Geschlechtsverkehr mit den entsprechenden HPV-Typen nicht stattgefunden hat, umso besser. Zudem kann es nach einer ersten Infektion zu einer erneuten Infektion kommen: Daher ist auch eine Impfung nach dem ersten Geschlechtsverkehr sinnvoll und sollte offen und umfassend besprochen werden. Wer älter als 26 Jahre ist und sich impfen lassen möchte, bespricht die Möglichkeiten, Kosten und das Vorgehen am besten mit der Gynäkologin oder dem Hausarzt.



Dr. Alina Staikov

