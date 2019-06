Produkte testen und CHF 10'000.– gewinnen!

Promotion

Die BRACK.CH Test Force braucht Dich! Nichts hilft Kundinnen und Kunden des Onlinehändlers besser als Erfahrungsberichte anderer Kunden. Jetzt lohnt es sich ganz besonders, wenn Du einen hilfreichen Bericht zu einem Produkt schreibst, das Du verwendest. BRACK.CH lässt dafür auch was springen – und belohnt die hilfreichste Bewertung mit CHF 10'000.–!

Dieser Inhalt wurde von BRACK.CH verfasst

Die BRACK.CH Test Force tritt nicht nur im neusten TV-Werbespot des Onlinehändlers auf, sondern hat auch tatsächlich einen Job: Die illustre Expertentruppe hilft mit ihren Produktetests Konsumenten, Kaufentscheidungen zu treffen. Ab sofort kannst auch Du Teil der Test Force werden und Kunden helfen, indem Du im Onlineshop eine Bewertung bei Produkten hinterlässt, die Du verwendest!

Das kann sich auszahlen: Die besten zehn Bewertungen, die bis 31. Oktober 2019 eintreffen, werden durch BRACK.CH prämiert. Platz 10 bis Platz 2 mit CHF 1'000. .–, Platz 1 sogar mit CHF 10 000.– – nach dem Motto «nur Bares ist Wahres» – in cash!

Wichtig: BRACK.CH will keine Bewertungen, die mittelprächtige Produkte in den Himmel loben. Das hilft niemandem. Deine Bewertung soll hilfreich sein und darf originell daherkommen. Mach Dir keinen Kopf wegen Rechtschreibfehlern. Bilder und Videos vom Produkt in Aktion lassen sich übrigens ebenfalls hochladen.

Alles klar? Dann nix wie los – Join the BRACK.CH Test Force!

Alle Infos und komplette Teilnahmebedingungen gibt's unter brack.ch/testforce