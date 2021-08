Promotion

Mit diesem Wein bist du für die kommende Grillsaison perfekt gerüstet!



Der Sommer ist da und die Grillsaison ist mit Terrazas Malbec für entspannte Zusammentreffen mit Familie und Freunden eröffnet.

bild: Moët Hennessy Internal

Endlich sind die schönen Sommertage eingetroffen und damit stehen auch die BBQ-Saison mit den Liebsten im gemütlichen Garten, am See oder im Park an. Um die kommenden Grillfeste gekonnt abzurunden, präsentiert das Haus Moët Hennessy den passenden Rotwein welcher perfekt zu den kulinarischen Grill-Köstlichkeiten passt - Terrazas Malbec.

Der vollmundige Terrazas Malbec ist nicht nur der ideale Begleiter zu reichhaltigem, rotem Fleisch oder einem grossen Grillfest, sondern auch zu zarten Ziegenrippchen mit schwarzem Knoblauch und Blumenkohl als Beilage oder klassisch gegrillten Filetsteaks. In Kombination mit diesem luxuriösen Wein bilden alle Gerichte eine perfekte kulinarische Symbiose.

bild: Moët Hennessy Internal

Terrazas Malbec ist eine komplexe Assemblage aus Malbec-Weinen, die von zwei Weinbergen in unterschiedlicher Höhe stammen. Der Wein zeichnet sich durch eine einzigartige Finesse, Komplexität und vielschichtige Aromen aus, die er durch die roten und schwarzen Früchte wie Kirsche und Pflaume, einen dezenten Veilchenduft und süsse Röstnoten erhält. Diese absolut einzigartige und vielfältige Geschmackswelt unterstützt perfekt die Vollmundigkeit von rot gebratenem Grillgut, blanchiertem Gemüse und allen beigegebenen Gewürzen.

Die aussergewöhnlich guten Reifebedingungen der Ernte 2018, die idealen Temperaturen sowie die thermischen Amplituden in diesem Jahr, garantieren die ausgezeichnete Qualität der Trauben und machen diesen Wein zu einem Highlight. Dieser reichhaltige Wein passt am besten zu kleinen und grossen Festen im Kreise der Familie und Freunden, mit gutem Essen und schönem Ambiente.

Terrazas Malbec 2018 wurde von James Suckling mit 93 Punkten bewertet.



Terrazas Malbec ist bei flaschenpost.ch erhältlich.