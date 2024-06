bild: BLS

Promotion

6 Wasserabenteuer für den Sommer

Freue dich auf sechs atemberaubende Ausflüge rund ums Wasser, die bequem mit dem öffentlichen Verkehr erreichbar sind. Entdecke die Schönheit der Schweizer Seen und Flüsse, entspanne dich und geniesse unvergessliche Momente in der Natur.

Bielersee und mehr: Die perfekte Drei-Seen-Fahrt

Erlebe eine faszinierende Drei-Seen-Fahrt auf dem Bieler-, Neuenburger- und Murtensee. Geniesse die atemberaubende Landschaft und die charmanten Dörfer entlang der Ufer. Diese Tour ist ideal, um dem Alltag zu entfliehen und sich von der Natur verzaubern zu lassen.

bild: bls

Hier mehr erfahren

Der Blausee ruft: Dein Abenteuer im Märchenwald

Tauche ein in die märchenhafte Welt des Blausees, der für sein kristallklares, tiefblaues Wasser bekannt ist. Umgeben von einem idyllischen Wald, bietet der Blausee die perfekte Kulisse für Entspannung und Erholung. Unternehme eine Bootsfahrt, picknicke am Ufer oder erkunde die Umgebung bei einem Spaziergang.

bild: bls

Hier mehr erfahren

Suonenwanderung: Abenteuer in der Lötschberg-Region

Die mittelschwere bis anspruchsvolle Strecke zwischen Ausserberg und Mund ist ein Highlight für Wanderfreunde. Folge den historischen Wasserwegen, den Suonen, und entdecke die Schönheit der Lötschberg-Region. Die rund fünfstündige Wanderung führt durch eindrückliche Landschaften und bietet atemberaubende Aussichten.

bild: bls

Hier mehr erfahren

Frühstück auf dem Brienzersee: Entspannung pur

Beginne deinen Ausflug am besten kulinarisch und sichere dir einen Platz auf dem Frühstücksschiff. Geniess eine entspannte Schifffahrt auf dem Brienzersee und lasse dich von der majestätischen Bergkulisse und dem türkisblauen Wasser verzaubern. Fahre bequem mit dem Zug nach Interlaken Ost, von dort sind es nur wenige Meter bis zur Schiffsstation.

bild: bls

Hier mehr erfahren

Entdecke den Thunersee: Die Kanufahrt für alle Wasserratten

Erlebe den Thunersee bei einer aufregenden Kanufahrt aus einer neuen Perspektive. Paddle über das ruhige Wasser, geniess das atemberaubende Panorama und lass die Seele baumeln. Die vielen Einstiegspunkte machen den Thunersee leicht zugänglich und zu einem perfekten Ziel für einen aktiven und erholsamen Tag.

Hier mehr erfahren

Panorama-Hängebrücken: Einzigartige Ausblicke auf den Thunersee

Die Panorama-Hängebrücken am Thunersee bieten dir ein unvergleichliches Erlebnis in luftiger Höhe. Überquere die Brücken und geniesse den spektakulären Blick auf dem See und die umliegenden Berge. Diese einzigartige Attraktion ist ideal für einen abenteuerreichen Tag mit der ganzen Familie.

Hier mehr erfahren