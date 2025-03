Nestlé suisse s.a.

Fit nach der Kastration: So ernährst du deine Katze optimal

Nach der Kastration legen Katzen gerne an Gewicht zu. Doch das muss nicht sein. Mit viel Spieleinheiten und der richtigen Ernährung hältst du deine Katze fit. Die wichtigsten Infos plus kostenlose Futterproben von Purina Pro Plan.



Für viele Katzen-Fans gehört die eigene Katze zur Familie. Wir kuscheln und spielen mit ihr, und wir wollen sie gut umsorgen.

Deshalb entscheiden sich viele Besitzerinnen und Besitzer, ihre Katze oder ihren Kater zu kastrieren. Bei Freigängerweibchen liegt es auf der Hand, dass Frauchen oder Herrchen sich nicht ständig um neue Katzenjunge kümmern können. Darüber hinaus sorgen sie damit unter anderem für ein geringeres Risiko, dass das Weibchen an Brusttumoren erkrankt. Denn fortpflanzungsfähige Katzen haben ein siebenmal höheres Risiko, an Brusttumoren zu erkranken, wobei 95 Prozent dieser Tumore bösartig sind*.

Mehr gute Gründe für die Gesundheit

Katzenbesitzerinnen und -besitzer lassen ihre Katze oder ihren Kater auch kastrieren, weil sie danach weniger streunen und gegenüber Artgenossen weniger aggressiv sind. Und wenn die Vierbeiner nicht kämpfen, können sie sich auch nicht verletzen, und die Gefahr, sich mit Krankheiten wie Katzenleukose oder Katzenaids anzustecken, wird deutlich kleiner. Letztlich sind die Tiere auch weniger gestresst, wenn kein Fortpflanzungstrieb da ist.

Warum kastrierte Katzen andere Nahrung brauchen

Aber hast du gewusst, dass sich nach der Operation der Stoffwechsel einer Katze verlangsamt? Gleichzeitig entwickeln die Tiere mehr Appetit und ihr Bewegungsdrang nimmt ab, wodurch sie weniger aktiv sind. Der Energiebedarf deiner Katze nimmt deshalb um bis zu einem Drittel ab. Wird das Tier gefüttert wie bisher, kann dies bald zu Übergewicht und gesundheitlichen Problemen führen. Das muss nicht sein!

Mit viel Spieleinheiten, Bewegungsförderung und einer proteinreichen, fettarmen Ernährung sorgst du dafür, dass deine Katze keine überschüssigen Pfunde anlegt.

Harnwege und Nieren unterstützen

Eine geeignete Ernährung für kastrierte Katzen sollte zudem wichtige Nährstoffe enthalten, die die Harnwegs- und Nierenfunktion unterstützen. Gerade Kater sind anfälliger für Erkrankungen der unteren Harnwege.

Purina Pro Plan: Massgeschneiderte Nahrung für deine Katze

Pro Plan bietet eine breite Palette an massgeschneiderter Nahrung für sterilisierte und kastrierte Katzen bis ins hohe Alter. Die Linie aus Nass- und Trockenfutter ist auf die Bedürfnisse kastrierter Katzen abgestimmt und wurde speziell entwickelt, um die Gesundheit der Harnwege und das ideale Körpergewicht zu erhalten.

Das Trockenfutter hilft zusätzlich, die Zähne vor Plaque und Zahnsteinbildung zu schützen. Du kannst es bei Bedarf mit dem Pro Plan Nassfutter kombinieren und sorgst damit für mehr Abwechslung im Futternapf.

Für Seniorinnen und Senioren ab dem siebten Katzenjahr

Das Pro Plan Senior Trockenfutter für kastrierte Katzen verlängert dank der speziell kombinierten LONGEVIS Nährstoffmischung die gesunde Lebensdauer und verbessert die Lebensqualität von Katzen ab sieben Jahren**. Das Trockenfutter enthält einen hohen Anteil an Antioxidantien, Arginin, Omega-3- und -6-Fettsäuren und Präbiotika zur Unterstützung wichtiger Vitalfunktionen.

Kostenlos Futterproben für deine Katze

Probier die Nahrungslinie von Pro Plan für sterilisierte und kastrierte Katzen gleich aus und bestell kostenlose Futterproben für deine Katze. Das Paket enthält eine 400-Gramm-Packung Pro Plan Trockenfutter und zwei 85-Gramm-Beutel Nassfutter.

