6 Gründe, warum du für Episode 3 der Umbau Challenge Unser Haus Nervenfutter brauchst

Die Umbau-Sendung Unser Haus der Mobiliar verlangt unseren Hobby-Renovationsteams dieses Mal alles ab. Ob doppelte Challenge, Ermüdungserscheinungen oder die Verfolgungsjagd der etwas anderen Art: Es gibt mehrere Gründe, warum du für diese Episode Nervenfutter brauchst.

In der 3. Episode der Umbau-Sendung Unser Haus auf 3+ kriegen die Teams von Moderatorin Annina Campell und dem Experten-Team die hart umkämpften Punkte. War ja klar: Alain und Lirim haben mit ihrem ultraherzigen Kinderzimmer die zweite Challenge gerockt und holen mächtig auf. So sieht der Punktestand zu Beginn der dritten Episode aus:

Team Schwarz, Olenka und Andreas: 1 Punkt

Team Blau, Alain und Lirim: 4 Punkte

Team Rot, Romy und Marco: 5 Punkte

In der dritten Challenge ist das Badezimmer an der Reihe und wie immer muss alles in fünf Tagen fertig sein. Weil das ziemlich knifflig ist, holen sich die Renovations-Laien Hilfe von den Profis.

Dafür stellt Moderatorin Annina Campell die Hobby-Handwerker:innen während der vier Episoden immer wieder vor neue Herausforderungen: die Challenges. Hier können die Kandidat:innen Punkte sammeln. Welches Team Punkte holt, entscheiden die drei Expert:innen.



Jedem Team stehen lediglich 80'000 Franken zur Verfügung. Damit muss es die Einrichtung und die Handwerker finanzieren. Je mehr die Kandidat:innen also selber umbauen, desto besser. Am Schluss sollen die Wohnungen auf dem realen Markt verkauft werden.



Unser Haus gibt's auf 3+ oder du kannst dir die Episoden auf der Unser Haus-Seite der Mobiliar anschauen.

Die Verfolgungsjagd

Olenka und Andreas wollen unbedingt aufholen, sonst ist die Chance, das Ruder noch herumzureissen, vertan. Doch wie könnte es anders sein: Ausgerechnet bei ihnen geht wieder mal Gröberes schief. Wie schon in Episode 2 kämpfen sie mit dem Boden. Die beiden haben echt Mitleid verdient. Aber Respekt an die beiden für ihren unzerstörbaren Durchhaltewillen. Olenka und Andreas gehen in dieser Episode echt an ihre Grenzen, um den Rückschlag wett zu machen.

Du fängst an zu zittern

Bei Alain und Lirim scheint die Luft nach zwei Wochen erst mal raus zu sein. «Schlafen ist nur noch wie Blinzeln», kommentiert Alain. Auch bei Team Rot machen sich erste Ermüdungserscheinungen bemerkbar und du fängst echt an zu zittern, ob die Kandidatinnen und Kandidaten überhaupt bis zum Schluss durchhalten.

Wir staunen und fassen uns dann doch an den Kopf

Olenka und Andreas erschaffen ein echtes Spa-Paradies im Mini-Format. Eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit nach dem anfänglichen Boden-Debakel. Bei Alain und Lirim hingegen gibt’s viel Kritik. «Alles wirkt ungeplant», kommentiert Interior Design Experte Michele Rondelli.



Die beiden haben einfach zu viele Fehler eingebaut. Aber auch Romy und Marco haben nicht sauber gemessen und so steht die Türe der Schublade im Weg und die Steckdosen sind zu nah am Wasser gebaut. Da kann man sich nur noch an die Stirn greifen. Aber schau selbst und lerne aus dieser Episode…

Das Experten-Team tut sich sichtlich schwer mit seiner Entscheidung, wer die Punkte bekommen soll. Doch letztlich können Olenka und Andreas aufholen. Der neue Punktestand:

Team Schwarz, Olenka und Andreas: 4 Punkte

Team Rot, Romy und Marco: 7 Punkte

Team Blau, Alain und Lirim: 5 Punkte

Die doppelte Challenge

In der vierten Challenge müssen die Hobby-Renovationsteams innert fünf Tagen die Balkone und die Gänge renovieren. Das ist quasi eine doppelte Challenge und die Teams müssen Vollgas geben - samt Nachtschichten.

Ein riesen Jööö

Mami Olenka und Papi Lirim werden von ihren Kids überrascht und mitten im Umbaustress gibt’s ein inniges Wiedersehen und vermutlich ein, zwei Tränen bei Olenka. Man weiss es nicht so recht. Sie schafft es nämlich immer wieder, sich komplett zusammenzureissen, bevor die Tränen kommen, egal ob bei Freude, Wut oder Stress - die Jööö-Effekt-Szene gibt’s gleich hier.

Dich packt die Lust

Die 5 Tage verfliegen im Nu und bei der Inspektion von Expertin Katrin Bachmann und den beiden Experten Kurt Keller und Michele Rondelli offenbaren sich doch ein paar arge Fehler. Als Zuschauerin oder Zuschauer fragt man sich nur: Was haben die sich bloss gedacht? Und heimlich denkst du dir: Sowas würde mir nie passieren.



Aber Fehler hin oder her, die renovierten Gänge und Balkone machen Lust, gleich in der eigenen Wohnung loszulegen. Zumindest die ein oder andere Einrichtungsidee kann man sich da echt abschauen. Sei es die Garderobe bei Romy und Marco oder bei den anderen beiden Teams die gemütlichen Balkon-Einrichtungen mit Lounge oder Bistroecke. Also diese Episode ist definitiv ein Muss – und zwar mit Nervenfutter.

