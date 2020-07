Promotion

Zu dieser Zeit bringt Sport am meisten



Promotion

Zu dieser Zeit bringt Sport am meisten

Möchtest du ein paar «Corona-Kilos» verlieren und wieder fitter werden? Wir verraten dir, weshalb du morgens am effektivsten trainierst – und wie du den Nachbrenneffekt nutzt.

Dieser Inhalt wurde von KPT verfasst.

Dass Joggen, Pilates oder Krafttraining beim Abnehmen helfen, ist dir sicher nicht neu. Jetzt zeigt eine aktuelle Studie der amerikanischen Alpert Medical School, dass auch der Zeitpunkt des Trainings einen Einfluss hat. Die Testpersonen, die stets zur gleichen Zeit trainierten, verloren die meisten Pfunde. Und am besten schnitten diejenigen ab, die gleich morgens in Bewegung kamen. Denn der Testosteronspiegel ist zu dieser Tageszeit am höchsten. So wird das Muskelwachstum stärker gefördert. Auch die Fettverbrennung arbeitet aktiver.

Früh aufstehen lohnt sich

Eine Idee für dich? Dann leg los – und nutze nach dem Sport gezielt den Nachbrenneffekt, bei dem der Stoffwechsel weiter auf Hochtouren läuft. Wenn du bis zum Mittag auf Snacks verzichtest, geht der Körper direkt an die Fettdepots – und nicht an die Verarbeitung frisch zugeführter Kalorien.

Starte sofort – mit unserem Beitrag an deine Fitness

Auf deinem Weg zu mehr Fitness und Wohlbefinden unterstützen wir dich gerne! Bist du bei der KPT versichert, kannst du mit ActivePlus von bis zu 600 Franken im Jahr profitieren: für deinen Beitrag im Fitnesscenter oder an den Pilates-Kurs zum Beispiel. Eintrittskarte zu ActivePlus ist die Kombination aus der Zusatzversicherung Krankenpflege-Comfort und einer Spitalkostenversicherung. Schliesst du diese beiden Versicherungen bis zum 31. August bei uns ab, schenken wir dir als Willkommensaktion 6 Monatsprämien.

Die Krankenkasse mit dem Plus Die KPT gibt es seit 130 Jahren – sie ist aber alles andere als von gestern. Über unser innovatives Kundenportal KPTnet und die KTP App kannst du deine Versicherungsgeschäfte ganz einfach und von überall her erledigen. Unsere 600 Mitarbeitenden kümmern sich mit Herz und Verstand um deine Anliegen. In Studien zur Kundenzufriedenheit gibt es für die KPT Jahr für Jahr Bestnoten.

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen