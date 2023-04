Bild: © 2022 Peacock TV LLC. All Rights Reserved.

Kein «Poker Face» kann sie täuschen - Natascha Lyonne als menschlicher Lügendetektor

«Poker Face» ist die neue Murder-Mystery-Serie auf Sky Show in deren Mittelpunkt Charlie, verkörpert Natasha Lyonne, steht. Mit dieser neuen Serie liefert «Knives Out - Mord ist Familiensache» und «Glass Onion: A Knives Out Mystery» Regisseur Rian Johnson neuen Stoff für leidenschaftliche Fans des Murder-Mystery-Genres.

Charlie Cale ist ein menschlicher Lügendetektor und besitzt die aussergewöhnliche Fähigkeit sofort zu erkennen, wenn jemand lügt. Ihre besondere Gabe nutzt sie erstmal nur in ihrem Job im Casino. Am Spieltisch entlarvt sie jeden Bluff und jede Lüge. Mit ihrer aussergewöhnlichen Fähigkeit macht sie sich selbst und ihrem Umfeld aber nicht nur Freunde und wird genau aus diesem Grund vom Spieltisch verbannt.

Als plötzlich eine Kollegin stirbt, weiss Charlie sofort, dass etwas nicht stimmt und ihr siebter Sinn schlägt Alarm. Ihr Verdacht führt sie zum Casino-Chef. Was hat er mit der Sache zu tun? Doch Zweifel zwingen sie dazu zu fliehen. Kurzerhand setzt sie sich in ihren Plymouth Barracuda und begibt sich auf eine Reise quer durch die USA. Auf ihrem Roadtrip begegnet sie schrägen Charakteren und stösst auf knifflige Kriminalfälle, die sie dank ihrer besonderen Gabe löst. Auf ihrer Fahrt ist sie allerdings nicht allein, denn ihre Vergangenheit ist ihr stets dicht auf den Fersen.

Bild: © 2022 Peacock TV LLC. All Rights Reserved.

«Poker Face» ist durch Murder-Mystery-Serien wie «Columbo» oder «Mord ist ihr Hobby» inspiriert und ab dem 24. April auf Sky Show verfügbar.

