Thun – nur nichts T(h)un ist schöner

Thun, ein Ensemble aus Bergen, Wasser und geschichtsträchtigen Bauten. Die Stadt Thun ist lebendig und friedlich zugleich. Verwinkelte, malerische Gassen mit Geschäften laden zum Bummeln und Einkaufen ein. Thun, das Tor zum Berner Oberland, ist idealer Ausgangspunkt für zahlreiche Ausflüge und Erlebnisse.

Stadt mit Charme

Nahezu jeden Besucher verzaubert die atemberaubende Stadt im Herzen der Schweiz. Verlieb dich in die Stadt im Herzen der Schweiz: Sie ist fröhlich, authentisch und schön. Durch ihren Charme wird Thun auch dich verzaubern.

Ein unvergessliches Erlebnis erwartet dich bei einer der verschiedenen Stadtführungen, welche dir einen besonderen Einblick in die Geschichte bietet. Und auch das markante Schloss Thun, welches auf dem Schlossberg das Stadtbild schmückt, wird dich in den Bann vergangener Zeiten ziehen. Flaniere bei einem Spaziergang entlang des Sees zum Schloss Schadau und besuche das faszinierende Thun-Panorama, das älteste Rundbild der Welt. Museen und wunderschön erhaltene Gebäude lassen dich in der Vergangenheit schwelgen. Kulturelle Perlen sind die prächtigen fünf Schlösser rund um den Thunersee welche dazu einladen, in längst vergangene Zeiten und märchenhafte Welten einzutauchen.

Verborgene Schätze und verlorene Ecken auf einer Stadtführung entdecken

Um deinen Ausflug in noch bleibender Erinnerung zu behalten, nimm an einer der vielen Stadtführungen teil. Die Stadtführer*innen werden dir verborgene Geschichten und ein unvergleichliches Erlebnis bieten. Egal, ob du dich für die klassische Altstadtführung oder eine der vielen Themenführungen entscheidest: Die Vielseitigkeit von Thun wird dich zum Staunen bringen.

Entdecke zum Beispiel den Schlossberg auf einer «Schlossführung» durch das mittelalterliche malerische Schloss Thun mit seinem historischen Museum und tauche in vergangene Zeiten ein. Oder magst du es lieber etwas geheimnisvoll? Dann begleite auf der Führung «Unheimliches Thun» einen Nachtwächter auf seinem Rundgang durch die Stadt und erfahre viel über seine Arbeit. Unterwegs werden haarsträubende Geheimnisse gelüftet, die für Gänsehaut sorgen. Lass dich von den Erzählungen in den Bann ziehen, erst recht, weil sie auf geschichtlichen Begebenheiten basieren.

Das Thun-Panorama im Schadau Park ist dir sicherlich bekannt? Doch weisst du, weshalb Marquard Wocher dieses Rundbild gemalt hat? Seine Frau erzählt auf der Führung «Anna Maria Wocher und das Thun-Panorama» von ihrem Mann und wie er dazu kam, zwischen 1809 und 1814 das 38 Meter lange Panorama der Kleinstadt Thun und dessen Umgebung zu zeichnen.

Wie wäre es mit einem etwas anderen Ausflug für dein Familientreffen, Vereinsabend oder das anstehende Firmenessen? Dann ist das «Kulinarische Thun» die richtige Stadtführung für dich. Ein spannendes und abwechslungsreiches Programm erwartet dich und die Gruppe auf dem kulinarischen Stadtrundgang. Traditionelle Gastrobetriebe und trendige Szenelokale verwöhnen dabei mit regionalen Produkten und lokalen Weinen. Werde dabei von einer Stadtführerin begleitet, welche zwischen den einzelnen schmackhaften Stopps viel Wissenswertes über die Stadt erwähnt und dich auf die Highlights der Stadt aufmerksam macht.

Übrigens: Mit der Gästekarte PanoramaCard Thunersee nimmst du gratis an den öffentlichen Altstadtführungen teil und erhältst Rabatt auf die öffentlichen Themenführungen.

Thuner Wasserzauber – Die Musik- Licht- und Wassershow

Der Thuner Wasserzauber findet vom 29. September bis 29. Oktober 2023 täglich bei jeder Witterung statt. Es gibt zwei unterschiedliche Musik-Licht und Wassershows. Pro Tag wird eine der beiden Shows um 19.30 Uhr, die andere um 21.15 Uhr durchgeführt. Die Veranstaltung ist ohne Altersbeschränkung und für alle Besucherinnen und Besucher kostenlos zugänglich. Der Veranstaltungsort ist im Aarebecken, direkt beim Aarequai vor dem Hotel Aare Thun in der Thuner Innenstadt. Rund um den Veranstaltungsort findest du verschiedene Food- und Getränkestände, die zum geselligen Verweilen einladen. Oder du möchtest vor oder zwischen der Wassershow lieber gediegen in einem Restaurant speisen, da bietet dir Thun eine grosse Auswahl an vorzüglichen Gastronomien.

Ausgangspunkt für magische Erlebnisse

Die Region Thun-Thunersee ist der ideale Ort für einen abwechslungsreichen Urlaub, aber auch der perfekte Ausgangspunkt für Ausflüge in die Berge und auf den See. Ab einer Übernachtung* profitierst du von der digitalen Gästekarte PanoramaCard Thunersee, mit welcher du freie Fahrt auf ausgewählten Bus- und Postauto-Linien sowie attraktiven Vergünstigungen wie auch der Thunersee Schifffahrt in der ganzen Region profitierst.

Lass dich vom Charme Thuns und der Thunerseeregion verzaubern und verbringe hier einen unvergesslichen Aufenthalt.

Thun-Thunersee als Film – Geniess die Aussichten.

