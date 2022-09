bild: starbucks

Promotion

Milch oder lieber eine Milchalternative? Womit trinkst du deinen Kaffee?

Milchalternativen sind schon lange nicht mehr nur ein Trend, sie sind ein fester Bestandteil eines vielfältigen Angebots von Kaffeekreationen und tragen zu einem breiten Angebot bei. Aus diesem Grund ist es Starbucks ein grosses Anliegen, diese ab sofort ohne Aufpreis zur Verfügung zu stellen.

Milchalternativen sind bei Starbucks seit langem ein wichtiges Thema. Ab sofort stehen nun auch Hafer-, Kokos- und Mandeldrink gratis zur Verfügung. Soja als Alternative war auch bisher ohne Aufpreis erhältlich. So kann jeder Gast sein Lieblingsgetränk nach seinen Wünschen zusammenzustellen.

Tipp von der Barista Champion 2022

bild: starbucks

Die frischgebackene Schweizer Barista Champion Rebecca liebt verschiedenen Milchalternativen – und Matcha. Ihr absoluter Lieblingsgetränk ist der Sugarfree Vanilla Soja Matcha Latte. Bei einem kalten Matcha greift sie gerne zu Kokosmilch, da dies besonders gut harmoniert. Und wenn sie es etwas klassischer möchte, wählt sie einen Iced Blonde Latte mit Hafermilch.

Pumpkin Spice Latte: das Kultgetränk ist zurück und auch in veganer Form erhältlich

Der Herbst leitet die Pumpkin Spice Latte Saison bei Starbucks ein. Der ikonische «PSL» wird auch dieses Jahr in verschiedenen Varianten verfügbar sein. Das beliebte Getränk gibt es nicht nur warm, sondern auch als Iced Pumpkin Spice Latte sowie Pumpkin Cream Cold Brew – und je nach Gusto natürlich ebenfalls mit Kuhmilch, Soja-, Kokos-, Hafer- oder Mandeldrink.

Nachhaltiger Genuss: Tumbler mitbringen und CHF 0.80 Rabatt erhalten

Eigenen Tumbler in einem Starbucks Coffee House mit einem handgemachten Getränk auffüllen lassen und pro Getränk einen Rabatt von 80 Rappen erhalten sowie die Cup Charge in Höhe von 10 Rappen sparen. Der Erlös aus der Cup Charge wird zu 100 Prozent an den WWF Schweiz weitergegeben, um die Organisation bei verschiedenen Projekten – unter anderem zur Reduzierung der Plastikverschmutzung der Umwelt – zu unterstützen. Selbstverständlich können hier auch Tumbler und Reusable Cups verwendet werden, die nicht in einem Starbucks Coffee House erworben wurden.