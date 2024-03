bild: Mysports

Promotion

Der letzte Tanz der Saison

Der Puls steigt. Auf und neben dem Eis. Wer holt sich den Meistertitel?

Die besten Teams der National League bitten zum Tanz. In den nächsten Wochen entscheidet sich in der National League der Kampf um den Meistertitel. Heisser Kandidat sind die ZSC Lions. Der Qualifikationssieger verfügt über einen ausgezeichneten Kader. Und auch der Hunger dürfte bei den Löwen gross sein. Schliesslich datiert der letzte Titel von 2018. Allfälliger Stolperstein könnte der EV Zug sein. Die Zentralschweizer sind seit dem Frühjahr 2022 ein Angstgegner. Damals verloren die ZSC Lions die Final-Serie nach 3:0 Vorsprung noch mit 3:4.

In der Westschweiz hat neben dem überzeugenden Fribourg-Gottéron auch Lausanne HC eine gute Qualifikation gespielt. Die Ambitionen sind in beiden Städten klar: in die Fussstapfen des amtierenden Meisters Genève-Servette treten Während sich die Plätze 1. bis 6 auf die Playoffs vorbereiten, müssen andere Teams zittern. Ihre letzte Chance sind die Play-Ins, die ab dem 7. März gespielt werden.