Bunt, verrückt, Osaka: 7 Must-Dos in Japans Street-Food-Mekka



bild: Japan National Tourism Organization

Bunt, verrückt, Osaka: 7 Must-Dos in Japans Street-Food-Mekka

2.7 Millionen Menschen leben in Osaka. Die drittgrösste Stadt Japans gilt als kleine, freche Schwester Tokios und erfreut sich als Reiseziel zunehmender Beliebtheit. Die riesige Metropole glänzt mit ihrem pulsierenden Nachtleben, ihren endlosen Shoppingmeilen und – vor allem – mit ihrem Essen.

Some like it hot – essen bis zum Umfallen

Osaka liebt seinen Street-Food, deshalb sind Takoyaki, gebratene Teigkugeln mit Oktopus-Füllung, hier an jeder Ecke erhältlich. Die typische Spezialität isst man am besten an Osakas Food- und Partymeile Dotonbori im Süden der Stadt. Doch Gierschlünde aufgepasst: Die Füllung ist immer – wirklich immer! – brühend heiss.

Bild: Japan National Tourism Organization

Nichts für Warmduscher – cooler Sprung ins neue Jahr

Über sieben Brücken musst du geh’n … oder du springst einfach von einer. In Osaka beginnen Draufgänger und Cool-Kids das neue Jahr mit einem Sprung ins eiskalte Wasser des Dotonbori-Kanals. Auch nach grossen Siegen der legendären Baseballmannschaft «Hanshin Tigers» dient die Ebisu-Brücke vom Glück beseelten Fans als Sprungbrett. Aufwärmen kann man sich danach in den vielen Bars des Partyviertels.

Have a break – make a KitKat

KitKat ist Kult in Japan. Wie es sich für das Land der unbegrenzten Möglichkeiten gehört, gibt es den Schoggi-Snack hier in über 30 verrückten Geschmacksrichtungen: von Grüntee über Erdbeere bis zu Melone mit Mascarpone oder Wasabi – you name it! Im «KitKat Chocolatory» in Osakas Namba-Bezirk gibt es die persönliche Wunschkreation sogar auf Bestellung: Ruby-Mango? Oder doch lieber Matcha-Marshmallow? Über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten.

bild: Matt und Chris Pua, unsplash.com

Den-Den Town – auf Tuchfühlung mit Japans Geeks

Tokio hat Akihabara, Osaka Den-Den Town. Beide Viertel gelten in ihren jeweiligen Städten als Hochburg für Anime- und Manga Fans. Dementsprechend wimmelt es in den Strassen nur so von Nerds, Geeks, Cosplayern – und Elektronikgeschäften. Hier findet man Fandom-Artikel, seltene Sammlerstücke und auch die japanisch-schrägen Maid-Cafés. Fans sei ein Besuch am «Nipponbashi Street Festa» im März empfohlen. Dann verwandeln die angereisten Cosplayer Osaka in ein wahres Kostümparadies.

Schlafkapsel – eine Nacht im kleinsten Zimmer der Welt

Bei 2.7 Millionen Einwohnern kann es schon einmal eng werden. Kein Wunder also, wurde das erste Kapselhotel der Welt 1979 in Osaka eröffnet. Wer eher klaustrophobisch veranlagt ist, sollte seine Koffer besser anderswo auspacken. Für alle anderen gilt: Rein ins Kapsel-Vergnügen – mehr Japan geht fast nicht.

bild: Alec Favale, unsplash.com

Bitte lächeln – Fotostopp beim Glico-Mann

Bling, bling – verlier dich in Osakas Neonlichtern und entdecke die Viertel der Stadt, die erst in der Nacht erwachen. Den besten Ausgang gibt’s in Amerikamura, dem Retro-Viertel Shinsekai und im Bezirk Namba rund um den Dotonbori-Kanal. In Dotonbori erstrahlt auch die grosse Glico-Werbetafel in schönstem Neon-Glanz. Der Glico-Mann ist eines der unverkennbaren Wahrzeichen Osakas und ein beliebtes Foto-Sujet bei Einheimischen und Touristen. Drum Handy raus und: clicky, clicky.

bild: Japan National Tourism Organization

Sundowner schlürfen – in der 40 Sky Bar & Lounge

Alles, was hip und cool ist, trifft sich in Osaka zu Sonnenuntergang im 40. Stock des Hotels Conrad Osaka. Die spektakuläre Aussicht gehört auch zu den teuersten, aber es lohnt sich. Highlight der exquisiten Cocktail-Auswahl: Der «Takoyaki in the Sky». Sozusagen als Chriesi auf dem Schlagrahm wird der Curaçao-blaue Drink mit einem Takoyaki (Oktopus-Bällchen) serviert.

