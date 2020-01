Promotion

Der perfekte Abend am Lilu Lichtfestival Luzern



Lilu Lichtfestival Luzern

Der perfekte Abend am Lilu Lichtfestival Luzern

Vom 9. bis 19. Januar 2020 verwandelt sich die Stadt Luzern in ein Meer von farbigen Lichtern. Am zweiten Lilu Lichtfestival Luzern erleuchten Kunstschaffende aus aller Welt täglich von 18 bis 22 Uhr Plätze, Sehenswürdigkeiten und Gassen in der Neustadt, der Altstadt und rund um das Luzerner Seebecken. Diese fünf Dinge musst du am diesjährigen Lilu Lichtfestival Luzern erlebt haben.

Geführter Lilu-Rundgang

Lass dich auf einem herzerwärmenden Winterspaziergang durch die Stadt von den kunstvollen Lichtinstallationen verzaubern. Auf der öffentlichen Führung erzählt dir ein Guide spannende Infos zu den Kunstschaffenden und deren Installationen. Die einstündige Führung startet um 18 Uhr und bietet die Möglichkeit, sich unterwegs mit einer Tasse Glühwein zu wärmen. Die Lichtinstallationen können auch auf einer individuellen Route kostenlos erlebt werden.

Elmar Bossard | LTAG

Lichtshow Genesis 2 in der Hofkirche

Das Zürcher Künstlerkollektiv Projektil präsentiert mit der neusten Show die Fortsetzung des letztjährigen Grosserfolgs Genesis. Mit Genesis 2 werden die Tage 4 bis 7 der Schöpfungsgeschichte in der Luzerner Hofkirche inszeniert. Decke, Wände und weitere Strukturen der Hofkirche werden durch Lichtprojektionen zum Leben erweckt. Musikalisch untermalt wird die Show durch Wolfgang Sieber an der Grossen Hoforgel, durch die Schweizer Folkband Black Sea Dahu oder der Pianistin Lisa Morgenstern.

Elmar Bossard | LTAG

Projektil

«Delightfood» - Lichtgenuss im Restaurant Riviera

Entdecke die kulinarische Seite des Lilu Lichtfestivals Luzern. Im Restaurant Riviera des Grand Hotel National geniesst du auf schillernden Tischplatten leckere Tapas und Getränke. Ein farbiger Lichtgenuss für Augen und Gaumen.

Licht Festival Luzern

Warme Getränke für kalte Hände

Wärme dich während dem Lilu-Rundgang mit einer dampfenden Tasse Glühwein oder einer heissen Schokolade auf. Während Max Chocolatier mit seinen süssen Schoggikreationen Hände und Herz erwärmt, deckst du dich vor dem Hotel & Restaurant Rebstock und Stern mit einem würzigen Glühwein, einem heissen «Zuckerpeitsche»-Sirup und köstlichen Snacks ein.

Luzern Tourismus

Übernachten in der Stadt Luzern

Verbinde deinen Besuch des Lichtfestivals mit einer Übernachtung in der Leuchtenstadt. Auf diese Weise geniesst du das Lilu Lichtfestival Luzern bis spät in die Nacht und bist am nächsten Tag ausgeschlafen für einen Ausflug in der Zentralschweiz.

Elmar Bossard | LTAG