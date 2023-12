bild: bls

Promotion

Entdecke 5 abwechslungsreiche Freizeitangebote der Saison

Von Strandkörben am Nebelmeer bis zu kulinarischen Höhepunkten auf dem Stockhorn – die BLS bringt dich zu den schönsten Winterorten. Tauche ein in die winterliche Welt der Bahnreisen und erlebe unvergessliche Freizeitangebote im Schnee.

Strandkörbe am Nebelmeer – Menzberg in winterlicher Ruhe

Erlebe die winterliche Ruhe am Menzberg und setze dich in die Strandkörbe am Nebelmeer. Auf der Sternwanderung zu sieben speziellen Aussichtspunkten kannst du Geschichten und Musik von Menzberger Vereinen geniessen, während für die Kleinen Geschichten vom Zwerg Mänzli und seinem Freund Spärbli bereitstehen.

bild: bls

Weissenstein – Wintererlebnis mit Aussicht

Der Solothurner Hausberg ist ein Wintererlebnis der besonderen Art. Die Gondelfahrt ab Oberdorf eröffnet dir ein fantastisches Alpenpanorama mit kulinarischem Genuss und Winteraktivitäten für die ganze Familie. Profitiere vom Sparangebot mit 10% Ermässigung auf der Anreise mit ÖV und 20% auf der Gondelbahnfahrt.

bild: bls

Erlebnisbad Wallbach Lenk – Winterliches Badevergnügen im Simmental

Das Erlebnisbad Wallbach an der Lenk im Simmental verspricht winterliches Badevergnügen. An diesem einladenden Ort kannst du dich in warmen Thermalbädern entspannen und dem winterlichen Treiben entfliehen.

bild: bls

Val de Travers Winterwandern – Durch verschneite Landschaften wandern

Das Val de Travers im Winter ist ein Paradies für Winterwanderer. Dort kannst du durch verschneite Landschaften wandern und die unberührte Natur in ihrer winterlichen Pracht erleben.

bild: bls

Stockhorn Fernsicht und Kulinarik – Gourmetgenuss über den Wolken

Das Stockhorn bietet nicht nur Fernsicht, sondern auch kulinarischen Genuss über den Wolken. Auf dich wartet ein Gourmetparadies, wo du nicht nur die spektakuläre Aussicht, sondern auch köstliche Gerichte in gemütlicher Atmosphäre geniessen kannst.

bild: bls