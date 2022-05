bild: demateo.com

Viamala – Deine «Bucket-List» in den Bündner Bergen

Lust auf Abenteuer, Action und grandiose Natur fern ab vom Massentourismus? Die Destination Viamala liegt im Herzen Graubündens und es warten so einige Attraktionen darauf, von euch entdeckt zu werden! Tiefe Schluchten, verträumte Bergdörfer umgeben von mächtigen Berggipfeln, spannende Geschichten und einzigartige Naturlandschaften kannst du bei uns hautnah erleben – Starte jetzt dein ganz persönliches Abenteuer!

Viamala Canyoning

Jetzt wirst du nass – dein Guide bringt dich und deine Freunde in den Schlund der legendären Viamala-Schlucht. Von dort aus geht es über die Plattform ins kühle Nass des Hinterrheins und anschliessend hautnah durch das einzigartige Naturmonument, wobei dein ausgebildeter Canyonig-Guide die Sicherheit niemals aus den Augen lässt. Während dem Abenteuer bestaunst du, im Wasser treibend, bis zu 300-Meter hohe Felswände, welche über Jahrtausende vom Wasser und Eis geschliffen wurden. Alle, die trocken bleiben möchten, bestaunen die geschichtsreiche Viamala-Schlucht am besten beim Besucherzentrum, wo eine Treppenanlage in die Tiefe führt.

bild: Schweiz tourismus, ivo scholz

Burgen & Schlösser für Geniesser

Die sonnige und abwechslungsreiche Kulturlandschaft Domleschg bietet dir nebst prächtigen Obstgärten zahlreiche Burgen und Schlösser an, an welchen du auf dem Burgenweg Domleschg gemütlich vorbeispazierst und die Aussicht geniesst. Zwischendurch gibt es immer wieder Einkehrmöglichkeiten, wobei dich die Gastronomen mit regionalen Köstlichkeiten verwöhnen.

Tipp: Mitten im Domleschg, im Schloss Rietberg, bietet sich die Ferienresidenz «von Planta» für eine romantische Übernachtung im Schloss an!

bild: Markus Müller Foto & Film

Der beste Kaiserschmarrn auf 2262 m.ü.M.

Ganz egal ob du 3000er erklimmen möchtest, auf einer Biketour die Naturlandschaften kennenlernst, im kristallklaren Bergsee «Lai Grand» die Füsse badest oder die Alptiere beobachtest, die Alp Nurdagn bietet dir alle Möglichkeiten! Für deine Abenteuer bietet dir die Alp zahlreiche Schlafplätze an. Du erreichst das Hochtal innert 3 Wanderstunden von Wergenstein aus oder ganz bequem an ausgewählten Daten mit dem Wanderbus.

Tipp: Runde deinen Besuch mit der Hausköstlichkeit, dem Kaiserschmarrn, ab!

bild: demateo.com

Relaxen mit Bergpanorama

Nach einem Erlebnisreichen Tag gibt es nur noch eins – Relaxen und das Bergpanorama im Schams geniessen. Das kann man bestens im Mineralbad Andeer! Tauche ein in das wohltuende 34 Grad warme Bündner Quellwasser und lass die Erlebnisse revue passieren. Das kannst du im Innen- wie auch im Aussenbecken tun. Oder dann in der kleinen, aber feinen Saunalandschaft mit Dampfbad, Bio- und finnischer Sauna.

bild: Mineralbad andeer

Deine Gravel-Tour durch das Rheinwald

Schottersträsschen, Passstrassen, Panorama – garniert mit frischer Bergluft. Und fertig ist das perfekte Menü für Gravelbiker und Rennradfahrer im Rheinwald. Das Gebirgs- und Sehnsuchtsland wartet auf dein Abenteuer auf zwei Rädern. Dabei kannst du vielerlei entdecken. Zum Beispiel das charmante Bergdorf Splügen, welches durch das intakte Dorfbild mit dem Wakkerpreis ausgezeichnet wurde. Oder aber du lernst die spannende Kultur kennen, welche die kleinen Walserdörfer im Rheinwald mit sich bringen.

bild: Graubünden Ferien

Der König der Alpen hautnah erleben!

Majestätisch und eindrucksvoll tauchen sie plötzlich auf. Geduldig und gebirgstauglich muss man jedoch sein, um den Steinbockkolonien in der Viamala zu begegnen. Im Rheinquellgebiet bei der SAC Zapporthütte aber auch im Gebiet um den Piz Beverin oder am Piz Tschera hat man die besten Chancen die friedlichen Paarhufer zu beobachten. Aber aufgepasst – am liebsten haben es Gian & Giachen wenn man sie aus Distanz betrachtet!

Hier kannst du deine Steinbock-Wanderung planen.

bild: demateo.com

Dein Boulder Paradies

Ein Eldorado für jeden Boulderer – das Klettergebiet liegt mitten im Wald neben dem jungen Ragn da Ferrera. Die geeigneten Felsblöcke wurden schon 1996 in der Szene entdeckt und seit da an herrscht reges Treiben im Sommer. Vom Anfänger bis zum absoluten Profi – es gibt für alle die passende Route. Verbinde dein Boulder-Abenteuer mit einem Aufenthalt in den charmanten Hotels im Val Ferrera oder Schams.

bild: demateo.com

viaSpluga – der Klassiker unter den Mehrtageswanderungen

Du möchtest innert einer Woche so viel wie möglich über die Region Viamala erfahren und dich dabei aktiv betätigen? Dann ist der Weitwanderweg «viaSpluga» wie gemacht für dich! Während vier Tagesetappen wanderst du auf 65 Kilometern Länge von Thusis bis ins mediterrane Chiavenna, mitten durch intakte Landschaften und vorbei an Kulturgütern und Sehenswürdigkeiten von nationaler und internationaler Bedeutung. In ausgewählten Gasthäusern und Hotels erwarten dich zudem kulinarische Highlights.